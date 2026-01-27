García Rambeaud: ¿Qué futuro tiene la vacunación y la barrera sanitaria en la Patagonia?

La edición 83 de la Exposición Rural de Neuquén tuvo tres temas excluyentes: la sequía, los incendios y la barrera sanitaria . Todos los protagonistas se refirieron a esa agenda, que está sobre la mesa desde hace tiempo y que se instaló de forma casi absoluta durante 2025.

En relación con la flexibilización de la barrera sanitaria, aunque los ruralistas y funcionarios locales asumen que no habrá vuelta atrás, confían en que no se tomarán nuevas medidas que los involucren sin, al menos, conocer su opinión. En este sentido, en diálogo con +P , Diego García Rambeaud , secretario de Producción de Neuquén y expresidente de la SRN, dijo: "Patagonia ya hizo los deberes: ahora el pedido es ver qué pasa con la vacunación al norte".

A continuación, la entrevista completa:

— ¿Se está pensando en una equiparación de cuestiones sanitarias con Chile?

— Es lo que le propusimos a la presidenta del Senasa y al jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Qué le pasa a la Patagonia? Tiene un estatus sanitario logrado por 20 años de trabajo, que se puso en juego el año pasado, se perdió y se volvió a recuperar por la auditoría de Chile. Se necesita, primero, tener un horizonte sobre qué va a pasar con la vacunación al norte de la barrera y saber qué programa existe en ese sentido.

— ¿Plantearon ese tema en la mesa consultiva?

— Sí, hicimos esa pregunta, pero no tuvimos una respuesta contundente y clara. El mercado natural que tiene la Patagonia es hacia Chile. Equiparando el estatus sanitario de acuerdo a las restricciones que tiene Chile, que es más exigente para el ingreso de animales en pie, la región se afianza como mercado natural por una cuestión de distancia.

Hace décadas eso era normal: el mercado fluía hacia allá. Creemos que esa equiparación abre la posibilidad de que el productor decida exportar o no, dependiendo de las condiciones económicas. El objetivo es que el estatus sea el mismo para que, por ejemplo, la vaca vieja, que aquí no tiene mucha salida, pueda enviarse a frigoríficos que desde Chile despachan a mercados asiáticos. Lo planteamos al Senasa como un punto central.

— ¿Qué respuesta obtuvieron?

— Hablaron de una mesa de trabajo que mantuvieron con el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero de Chile) y que próximamente tendrían otra. Fue un reclamo muy contundente el nuestro de buscar ese estatus igual al de Chile. Equipararlo.

— Hay sectores que reclaman el ingreso de animales para faena…

— Sí, pero hacienda en la Patagonia hay. El circuito ganadero necesita reglas claras, por eso las pedimos a la Nación; los ciclos productivos se vieron muy afectados el año pasado con esta medida inconsulta. Los recriadores y engordadores fueron muy cautelosos al comprar para engorde y posterior faena.

Eso se reflejó en la tendencia de los números de faena en Río Negro y Neuquén. Con reglas claras y una buena proyección, la ganadería tiene potencial. El novillo de consumo liviano que se produce en Patagonia es muy bueno. También existen excelentes ciclos de recría bajo riego y terminaciones de calidad, además de campos de cría destacados. Tenemos todos los elementos para traccionar, pero, como siempre dice el campo, estos son negocios de largo plazo.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 11.26.46 (1) El secretario, que participó de un acto en el stand en la expo, impulsa la equiparación del estatus sanitario con el mercado chileno. Foto: prensa de Producción.

— ¿Se sigue insistiendo en que toda la Argentina sea zona libre de aftosa sin vacunación?

— Sí, aunque no tuvimos una respuesta clara. Es el pedido de la Patagonia; nosotros hicimos los deberes, la región logró su estatus, lo defiende y lo cuida. Ahora es momento de ver qué sucede con la vacunación arriba de la barrera.

— Este año los funcionarios no participaron de la Mesa del Campo Neuquino, ¿por qué cambió la dinámica?

— No cambió. En realidad, el año pasado se buscó reunir a los productores para decir: "Bueno, ¿dónde está nuestra responsabilidad de hacer o siempre vamos a estar quejándonos?". Hoy escuchaba a Cecilia (De Larminat) y ella decía eso también: tenemos que salir de la queja, porque hasta nuestros hijos escuchan que el productor solo se queja.

No hay un cambio; quizás se trata de cambiar el mensaje y la forma de hacerlo. Creo que es necesario tener una instancia con las autoridades y otra, puertas adentro. El objetivo es hacer un balance, evaluar qué pasa en cada región y ver cómo nos involucramos. Por eso se realiza una instancia en enero con solo 20 productores, de donde sale el insumo para plantear a las autoridades. En octubre, se dio la instancia de los funcionarios con la comisión directiva.