Neuquén: Figueroa destina más de $4.430 millones al presupuesto productivo para 2026

“Multiplicamos por cuatro el presupuesto 2026 destinado a producción; afectaremos más de 4.430 millones de pesos a este sector”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa durante la inauguración de la Exposición Rural de Neuquén, que comenzó el miércoles pasado y se extiende hasta mañana, lunes.

Ante el sector agropecuario, el mandatario detalló la ejecución de los recursos: “Ya ejecutamos más de 500 millones de pesos mediante la línea ganadera del IADEP ( (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo) . Hoy anuncio la inyección de otros 1.000 millones de pesos para infraestructura de riego, redistribución hídrica, suplementación estratégica y remediaciones postincendio”.

Defensa del suelo productivo y expansión del riego

El gobernador enfatizó la necesidad de proteger las áreas cultivables frente al avance inmobiliario. “Carece de sentido sumar nuevas zonas de riego si no preservamos la infraestructura existente. Presentaremos un proyecto de ley para la protección del suelo bajo riego. Solicitamos a los intendentes coherencia en esta línea: deben terminar los loteos por excepción, pues la tierra productiva tiene como fin la producción”, sentenció.

Respecto a la expansión de la frontera productiva, Figueroa mencionó el proyecto ejecutivo para el corredor del viento del Limay, que busca incorporar 50.000 hectáreas bajo sistema de riego.

Alivio de carga animal y beneficios fiscales

En relación con la crisis climática, el mandatario instó a los productores a "descargar los campos". Para ello, el programa de refugos cuenta con 300 millones de pesos disponibles, facilitando que los criadores alivianen la carga de sus establecimientos.

En materia tributaria, Figueroa confirmó beneficios clave:

Continuidad de la exención de Ingresos Brutos para la producción primaria.

para la producción primaria. Exención del impuesto inmobiliario rural desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2026 en toda la provincia.

Financiamiento con tasas récord

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) funcionará como eje del desarrollo con el lanzamiento de créditos por 2.000 millones de pesos para la cadena de valor. La herramienta financiera operará con una tasa fija del 36%, la cual descenderá al 28% para quienes acrediten buenas prácticas ganaderas. “No existe una tasa similar en la República Argentina”, aseguró el gobernador.

WhatsApp Image 2026-01-25 at 14.34.55 El Gobernador junto a la presidente de la Sociedad Rural, Cecilia de Larminat.

La gestión provincial ratificó la rebaja en la tarifa eléctrica para la agroindustria durante 2026. Este programa ya benefició a 79 establecimientos, traccionando inversiones por 1.100 millones de pesos. Asimismo, Figueroa anunció la reglamentación de la ley “Invierta Neuquén”, que promueve exenciones tributarias y acceso a tierras fiscales para proyectos agroacuarios.

Finalmente, se presentó el Plan Rural Sustentable. Con una inversión prevista de 4 millones de dólares, esta política financiará artefactos sustentables, energía solar y conectividad satelital para fortalecer el arraigo de las familias en el campo.