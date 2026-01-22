Expo Rural: Neuquén presenta nuevas líneas de crédito e incentivos para el sector

El predio de la Sociedad Rural en Junín de los Andes congrega a los referentes del sector ganadero

La provincia del Neuquén asume un rol protagónico en la 83° Expo Rural , evento que consolida a Junín de los Andes como el epicentro de la actividad ganadera regional . Hasta el domingo 25 de enero, diversas áreas del Estado provincial integran una propuesta que combina asesoramiento técnico, fomento comercial y estrategias de sostenibilidad en el predio ferial de la Sociedad Rural del Neuquén.

Esta participación busca fortalecer la vinculación público-privada y dinamizar las economías regionales mediante un contacto directo con los productores y la ciudadanía.

Articulación institucional y fomento al productor local

La Secretaría de Producción e Industria encabeza la presencia estatal con un stand diseñado para la atención y el asesoramiento técnico. Este espacio funciona bajo un modelo de gestión compartida donde equipos del Centro PyME-ADENEU, Iadep, BPN, EPEN y el Ministerio de Trabajo ofrecen herramientas de apoyo al sector productivo. Los interesados acceden allí a información detallada sobre líneas de financiamiento y programas de asistencia técnica que buscan optimizar la eficiencia de las explotaciones locales.

La oferta se complementa con una fuerte impronta identitaria a través de un sector dedicado a la comercialización de alimentos neuquinos. En este punto de venta, los visitantes adquieren productos con sello regional como vinos, licores, dulces, chocolates, frutos secos y alfajores de piñón, además de diversos encurtidos que representan la riqueza gastronómica del territorio.

image Productores locales exhiben alimentos con identidad neuquina en el stand de Producción e Industria.

Agenda técnica y mesas de decisión sectorial

El marco de la exposición facilita el desarrollo de una agenda institucional de alto nivel que incluye reuniones del Consejo Consultivo Patagónico de Senasa. Los encuentros abordan temáticas críticas para el sector, tales como el Plan Ganadero Provincial, el desarrollo de la actividad forestal y la coordinación con comunidades rurales de la región de Los Lagos.

El cronograma contempla también actividades a campo y visitas a veranadas, lo que permite una comprensión situada de los desafíos productivos actuales. El sábado destaca como una jornada clave, pues las autoridades presentan formalmente los incentivos económicos y las líneas de crédito vigentes para la agroindustria.

Seguridad rural y protección del entorno natural

La sostenibilidad ambiental y la seguridad integral forman parte esencial de la propuesta provincial. El Ministerio de Seguridad dispone de un espacio orientado a la prevención de incendios forestales y rurales, una de las mayores preocupaciones para la estabilidad del ecosistema regional.

Personal del Manejo del Fuego y la Brigada Rural visibilizan sus tareas de protección de hábitats y respuesta ante emergencias, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales. Esta política de seguridad trasciende la prevención del delito y se enfoca en el desarrollo sostenible como pilar del bienestar social.

image Equipos técnicos brindan información sobre financiamiento y programas de apoyo al campo neuquino.

Turismo y regularización de la propiedad

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de NeuquénTur, promociona los destinos provinciales y el programa Viajá Neuquén, iniciativa que fomenta la movilidad turística de cercanía durante todo el año. En este mismo entorno, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) expone sus proyectos sobre acuicultura y ecosistemas acuáticos, invitando a los asistentes a conocer su circuito interpretativo.

Por su parte, la Dirección Provincial de Tierras utiliza su dispositivo itinerante para brindar asesoramiento sobre regularización dominial, mensuras y adjudicaciones de tierras fiscales, resolviendo inquietudes fundamentales para los actores del sector rural.

Modernización energética y servicios digitales

Finalmente, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) centra su participación en la modernización de los servicios y la concientización del usuario. Mediante material gráfico y códigos QR, el organismo facilita el acceso a la factura electrónica y el uso de su Oficina Virtual.

Un aspecto destacado es la difusión de información sobre Energía Distribuida, tecnología que permite a los usuarios conocer los beneficios de generar su propia energía y mejorar la eficiencia del consumo en las zonas rurales.

