Comienza la 83° Expo Rural de Neuquén y habrá reuniones de alto vuelo político

Durante cinco jornadas, el predio de la Sociedad Rural de Neuquén será escenario de exposiciones ganaderas, charlas técnicas y encuentros clave para el sector agropecuario.

A partir de mañana y hasta el domingo, la Sociedad Rural de Neuquén volverá a convertirse en un punto de encuentro clave para el sector agropecuario de la provincia con la realización de la 83.ª Exposición Rural, un evento tradicional que año tras año renueva su vigencia y refuerza el vínculo entre el campo y la comunidad. La muestra tendrá lugar en el predio que la entidad posee en Junín de los Andes y contará con una amplia agenda de actividades productivas, técnicas, institucionales y recreativas, con entrada libre y gratuita.

La exposición tendrá como eje convocante la actividad ovina y equina, dos pilares históricos de la producción neuquina, pero su alcance irá mucho más allá de lo estrictamente ganadero. Según señalaron los organizadores, el objetivo central es generar un espacio de intercambio entre productores, criadores, instituciones, empresas del sector agropecuario y el público en general, bajo la modalidad de “tranqueras abiertas”, promoviendo una propuesta abierta, dinámica y educativa.

Un espacio para la producción, la tradición y la comunidad

Durante cinco jornadas, el predio rural se transformará en una vidriera de genética, conocimientos y tradiciones, donde se combinarán las actividades técnicas con propuestas culturales y deportivas. Entre los principales atractivos se destacan las juras de razas equinas, las pruebas ecuestres y deportivas, la exposición ovina con sus correspondientes juras y remates, y las demostraciones de baño y esquila ovina, que permiten acercar al público urbano a las tareas cotidianas del campo.

A estas actividades se sumarán stands comerciales y gastronómicos, charlas técnicas y reuniones institucionales, consolidando a la Exposición Rural como un espacio estratégico para el fortalecimiento de vínculos comerciales y el debate de los principales desafíos que enfrenta el sector.

Expo Junin 2025 Con entrada libre y una grilla abierta a toda la comunidad, la exposición busca acercar el campo neuquino a las ciudades y poblados de la región.

Uno de los momentos más relevantes de esta edición será la realización de una mesa técnico-política que contará con la presencia de la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la ingeniera agrónoma María Beatriz “Pilu” Giraudo. La funcionaria llegará a Junín de los Andes acompañada por Martín Fernández, coordinador de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) de la Nación. Ambos mantendrán encuentros con dirigentes del sector ganadero de la región para abordar una “agenda pecuaria” que incluye aspectos sensibles para la Patagonia, a casi un año de la flexibilización de la barrera sanitaria.

Agenda institucional y actividades destacadas

Desde la organización remarcaron la importancia de este espacio de diálogo, en un contexto donde las decisiones sanitarias y productivas tienen un fuerte impacto en la competitividad y el desarrollo del sector ganadero neuquino y patagónico.

La agenda comenzará mañana miércoles 21 con el ingreso de animales y stands, la realización de la mesa consultiva de SENASA Patagonia y la reunión del Bloque Rural Patagónico. Además, se desarrollará una clínica folclórica y habrá actividades vinculadas al polo, marcando el inicio formal de la muestra.

Expo Junin programa

El jueves 22 estará dedicado a una de las pruebas más esperadas: la Marcha de Resistencia, junto con la Copa Incentivo. La jornada se completará con charlas técnicas y una demostración del deporte nacional, el pato, que aportará un componente tradicional y cultural al programa.

El viernes 23 tendrá lugar la Mesa del Campo Neuquino, un ámbito de debate y reflexión sobre la realidad productiva provincial, además de la jura ovina, la final de polo y las correspondientes premiaciones. Será una jornada central para el reconocimiento del trabajo de productores y cabañeros.

Durante el sábado 24 continuarán las juras morfológicas, los remates y los deportes ecuestres, y por la noche se realizará la tradicional cena de camaradería, un espacio de encuentro y celebración para quienes forman parte del sector.

Finalmente, la agenda del domingo 25 comenzará con una misa, seguida del acto inaugural oficial. Luego se desarrollará el desfile de Grandes Campeones, juegos y el cierre institucional de una exposición que promete convocar a productores, familias y visitantes de toda la región.

Con una propuesta integral que combina producción, tradición, debate y apertura a la comunidad, la 83.ª Exposición Rural de Neuquén reafirma su rol como uno de los eventos más importantes del calendario agropecuario provincial y como un puente necesario entre el campo neuquino y la sociedad.

Fuente: Redacción +P.