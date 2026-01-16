La faena bovina cayó 2,5% en 2025, pero dejó dos señales positivas para la ganadería

La faena bovina en la Argentina finalizó 2025 con una contracción del 2,5% respecto del año anterior, un dato que a primera vista podría generar preocupación en el sector ganadero. Sin embargo, un análisis más profundo de las cifras difundidas por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC muestra que, junto con la caída en el número total de animales sacrificados, surgieron indicadores positivos que permiten pensar en un escenario más favorable para el mediano y largo plazo. La menor faena de hembras y el incremento del peso promedio por animal aparecen como las principales buenas noticias que dejó el último año.

Durante 2025 se faenaron 13,58 millones de bovinos en los frigoríficos del país, lo que representó unas 350.000 cabezas menos que en 2024, cuando el total había alcanzado los 13,93 millones. Esta disminución equivale a una baja interanual del 2,5%, en un contexto atravesado por decisiones productivas más cautelosas, ajustes en la oferta ganadera y una búsqueda de mayor eficiencia en toda la cadena de la carne.

Menor faena de hembras: una señal positiva para el rodeo

Más allá del retroceso general, el informe del Consorcio ABC pone el foco en un dato considerado alentador por los analistas: la reducción en el envío de hembras a faena. A lo largo de 2025, la participación de las hembras en la faena total fue del 47,4%, apenas por debajo del 47,7% registrado en 2024. En términos absolutos, esto se tradujo en unas 209.400 hembras menos sacrificadas en comparación con el año anterior.

Desde el sector destacan que este comportamiento resulta clave para la evolución futura del stock bovino. Una menor liquidación de vientres implica mayores posibilidades de retención y, por lo tanto, de recuperación del rodeo nacional, un objetivo central para sostener la producción de carne en el tiempo y evitar caídas bruscas en la oferta.

El detalle por categorías muestra que las mayores diferencias interanuales se dieron en las hembras de ocho y más dientes, que redujeron su faena en 63.900 cabezas. A su vez, las hembras de seis dientes registraron una caída aún más marcada, cercana a las 152.300 cabezas. En el caso de los machos, los animales de dos dientes también mostraron una disminución, con unas 99.900 cabezas menos enviadas a los frigoríficos.

Cambios en la composición de la faena

En contrapartida, algunos segmentos presentaron aumentos. La faena de hembras de dos dientes creció en aproximadamente 65.600 cabezas, mientras que los novillos de seis dientes incrementaron su participación en unas 34.700 cabezas. Estos movimientos reflejan una modificación en la composición de la faena, con mayor presencia de animales más jóvenes o de categorías que permiten obtener mejores rindes.

ganaderia feedlot 1 Menos vientres enviados a frigorífico y más eficiencia explican el balance positivo del año.

Producción de carne y mayor peso por animal

En cuanto a la producción total de carne bovina, en 2025 alcanzó las 3,14 millones de toneladas equivalente carcasa, un volumen apenas inferior al del año anterior. La baja fue del 1,1% frente a las 3,177 millones de toneladas producidas en 2024, un descenso menor al registrado en la faena.

La explicación se encuentra en la mejora del peso promedio por carcasa, que pasó de 228,1 kilos en 2024 a 231,4 kilos en 2025, es decir, un aumento de 3,3 kilos por animal. Este dato es considerado clave por la industria, ya que permite compensar parcialmente la menor cantidad de cabezas faenadas y elevar la productividad general del sistema.

En conjunto, la menor faena de hembras y el mayor peso promedio constituyen buenas noticias para la cadena cárnica argentina. Ambos factores fortalecen la sustentabilidad del negocio ganadero y permiten atender con mayor solidez tanto al mercado interno como a los mercados de exportación que continúan demandando carne argentina.

Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC con aportes de Redacción +P.