Solución innovadora: Llega al país la trampa Pig Brig para frenar la invasión de jabalíes.

Frente a esta invasión exótica, surge una herramienta innovadora : la Pig Brig Trap System , desarrollada por la empresa estadounidense Pig Brig y diseñada por los ecólogos Tony y Vickie DeNicola , fundadores de la ONG White Buffalo. Este sistema de captura comienza a fabricarse en Argentina bajo licencia internacional, lo que facilita acceso, precios en pesos y soporte directo.

La fabricación local representa un avance clave: reduce costos logísticos, acelera reposición de repuestos y permite adaptación a condiciones del campo argentino. El sistema ya cuenta con garantía de 1 año y política de devolución de 100 días en el mercado nacional.

image Especie invasora: Desde 1905, el jabalí se expandió a 16 provincias argentinas.

¿Cómo funciona la trampa?

La trampa destaca por su simplicidad y eficacia. Consiste en una red circular de alta resistencia anclada al suelo mediante barras metálicas y correas. No incluye puerta tradicional ni mecanismos ruidosos.

El proceso se desarrolla en etapas claras:

Se selecciona un sitio con alta frecuencia de jabalíes y se coloca cebo durante varios días para condicionar a la manada.

Se instala la red y se ceba nuevamente el centro.

Los animales ingresan empujando la malla con el hocico; el diseño impide la salida.

La trampa permite que nuevos ejemplares entren durante horas o días, ya que no activa cierres bruscos.

image Solución innovadora: Llega al país la trampa Pig Brig para frenar la invasión de jabalíes.

Este enfoque reduce significativamente el estrés animal comparado con trampas convencionales que usan puertas metálicas o disparadores ruidosos. Una vez decidida la intervención, los responsables capturan al grupo completo para sacrificio, traslado o estudios científicos. La estructura se adapta fácilmente a vehículos de transporte.

¿Por qué esta trampa cambia el juego contra la plaga? La Pig Brig Trap System combina bajo costo operativo, facilidad de instalación por una sola persona y capacidad de captura múltiple sin depender de señal celular ni vigilancia constante. En contextos donde otras trampas fallan por aprendizaje animal o limitaciones técnicas, esta red aprovecha el comportamiento natural de los jabalíes para maximizar resultados.

Embed Why Pig Brig?



Stronger than Steel: Double-walled, UV-protected, 8,000-ft-lb drop strength netting stands up to even the biggest boars.



Stop feral hogs with the Pig Brig Trap System. Learn more at https://t.co/2sxfEe72aO! pic.twitter.com/HYEI27UFga — Pig Brig (@pigbrig) January 6, 2023

El origen de la plaga y su impacto actual

El origen del jabalí en Argentina se remonta a 1905, cuando fue introducido por Pedro Luro en la provincia de La Pampa con fines de caza deportiva en su coto "San Huberto". Sin embargo, el colapso de los cercos perimetrales y liberaciones intencionales permitieron que estos animales se dispersaran y cruzaran con cerdos domésticos, dando lugar al chancho cimarrón.

Esta hibridación potenció su capacidad reproductiva y resistencia, permitiéndoles colonizar rápidamente diversos ecosistemas. A febrero de 2026, la especie ya tiene presencia consolidada en 16 provincias, desde el Chaco hasta la Patagonia, adaptándose con éxito tanto a bosques húmedos como a zonas áridas.

image Fabricación nacional: La red Pig Brig se produce en Argentina con soporte y precios locales.

En la actualidad, el impacto en Argentina ha alcanzado niveles de emergencia nacional. Informes actualizados a 2026 estiman pérdidas económicas que superan los 1.380 millones de dólares anuales, afectando no solo la agricultura por el pisoteo de lotes, sino también la ganadería ovina mediante la depredación de corderos en el sur del país.

Además del daño productivo, la preocupación sanitaria es máxima: el jabalí actúa como reservorio de enfermedades como la triquinosis y la brucelosis, y se mantiene bajo vigilancia estricta ante el riesgo de peste porcina. Ante la ineficacia de los métodos tradicionales, provincias como Buenos Aires y Río Negro han intensificado este año sus programas de caza de control para intentar mitigar una plaga que ya se considera estructuralmente inmanejable.

Fuentes: reportes periodísticos, Pig Brig con aportes de Redacción +P