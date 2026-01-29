Superpoblación de jabalíes en Bariloche: guía de acción para los vecinos

El jabalí busca alimento en los residuos urbanos de Bariloche, lo que incrementa el riesgo de choque. Foto: Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras

La superpoblación de jabalíes (sus scrofa) en la Patagonia es una problemática instalada desde hace ya bastante tiempo. Esta semana, el fenómeno de la fauna silvestre en entornos citadinos alcanzó un punto crítico en San Carlos de Bariloche. Durante las últimas jornadas, los residentes de sectores como Las Victorias y El Cóndor notificaron encuentros frecuentes con ejemplares de jabalí.

En este contexto, Sebastián Ballari, investigador adjunto CENAC-Parque Nacional Nahuel Huapi, CONICET , explicó que esta situación, lejos de constituir un evento fortuito, responde a la consolidación de una especie exótica invasora en la región andino-patagónica.

Estos animales poseen una notable plasticidad biológica que les permite prosperar en ambientes antrópicos mientras sus poblaciones mantienen una expansión constante en todo el territorio argentino.

Causas de la incursión urbana en la Patagonia

Varios factores explican por qué estos animales abandonan el bosque para ingresar en los barrios. El crecimiento demográfico de la especie presiona sobre los recursos disponibles, lo que obliga a los individuos a buscar nuevas fuentes de sustento.

Los entornos urbanos ofrecen basura, compost, alimento de mascotas y árboles frutales, elementos que funcionan como un imán para estos omnívoros. Al mismo tiempo, el avance de las urbanizaciones sobre áreas naturales fragmenta el hábitat original y elimina las fronteras biológicas, lo que facilita el contacto directo entre humanos y fauna silvestre.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 17.54.52 La expansión de la frontera urbana en la Patagonia reduce el hábitat natural de la fauna silvestre. Foto: Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras

Riesgos asociados a la presencia del jabalí

El animal conserva su naturaleza silvestre y manifiesta comportamientos defensivos ante la percepción de amenazas. Los especialistas advierten que un animal acorralado o una hembra con crías reaccionan con agresividad extrema.

De acuerdo a Ballari, los peligros tangibles para la comunidad abarcan desde lesiones por embestidas hasta mordeduras graves en encuentros a corta distancia. Además, la convivencia forzada genera conflictos recurrentes con perros domésticos y daños materiales de importancia en jardines particulares.

Otro punto de preocupación radica en la seguridad vial. El riesgo de accidentes de tránsito aumenta de forma considerable en zonas periféricas y rutas clave, como la vía de circunvalación, especialmente durante el amanecer y el anochecer, horas de mayor actividad para la especie.

Desde una perspectiva de salud pública, el animal constituye un riesgo sanitario potencial, ya que actúa como reservorio de diversos patógenos y parásitos que afectan tanto a humanos como al ganado.

Protocolos de acción y prevención ciudadana

La mitigación de este conflicto depende de la concientización comunitaria y de la modificación de hábitos cotidianos. El investigador subraya que la prevención resulta vital para evitar que el problema escale hacia situaciones de mayor peligro.

Entre las recomendaciones principales figura la prohibición absoluta de alimentar a los ejemplares, ya sea de forma voluntaria o involuntaria a través de la exposición de residuos. La gestión responsable de la basura y el resguardo del alimento de las mascotas dentro de las viviendas minimizan el atractivo del barrio para el animal.

Para quienes transitan por zonas de avistamientos reportados, la precaución debe extremarse. En caso de un encuentro inesperado, la persona necesita mantener la calma y retroceder lentamente, mientras garantiza siempre una vía de escape para el animal.

El control de perros y gatos dentro de los límites del hogar, especialmente durante la noche, previene ataques y enfrentamientos fatales. Finalmente, la normativa prohíbe el contacto físico o la manipulación de jabalíes, vivos o muertos, debido al peligro de transmisión de enfermedades.

Ballari concluye que la comunicación inmediata con las autoridades ante cualquier avistamiento permite un monitoreo efectivo y una respuesta planificada ante esta expansión poblacional que amenaza el equilibrio de la región.

Fuente: Redacción +P