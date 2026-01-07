La Peste Porcina Africana sigue avanzando en Cataluña: 13 focos y 47 jabalíes infectados

Aspecto de uno de los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina hallada en jabalíes autóctonos de la zona. (Foto: EFE/Enric Fontcuberta)

Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Cataluña han confirmado el lunes la detección de dos nuevos focos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres , tras el hallazgo de 18 animales muertos infectados por el virus. Los casos se han localizado en el municipio de Cerdanyola del Vallès, una zona incluida dentro del área considerada de alto riesgo, lo que ha llevado a intensificar las medidas de control y vigilancia para frenar la propagación de esta enfermedad que afecta gravemente a las poblaciones porcinas.

Con estos nuevos focos, el número total de casos detectados hasta el momento asciende a 13, con un total de 47 animales positivos a la PPA. Así lo recoge la última nota de actualización publicada este lunes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que mantiene una coordinación constante con las autoridades autonómicas para evaluar la evolución del brote y aplicar las medidas necesarias.

Aumento de casos y control en la zona de alto riesgo

Los nuevos animales infectados han sido encontrados en las proximidades del primer foco detectado y del foco número 11, todos ellos situados dentro de la zona de alto riesgo delimitada por un radio de seis kilómetros alrededor de los casos iniciales. Esta concentración geográfica refuerza la preocupación de las autoridades sanitarias, ya que evidencia la persistencia del virus en las poblaciones de jabalíes silvestres de la zona.

Además de los 47 casos positivos confirmados, los servicios veterinarios han analizado un total de 530 animales que han resultado negativos en las pruebas de laboratorio. De ellos, 234 fueron capturados mediante trampas como parte de los programas de control poblacional, mientras que otros 296 proceden de la vigilancia pasiva. Esta última incluye el análisis de cadáveres completos, restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología compatible que fueron abatidos en la zona infectada, que abarca un radio de 20 kilómetros y sus alrededores.

jabali 1 La expansión del virus en poblaciones silvestres obliga a intensificar los controles y medidas de bioseguridad. EFE/Jesús Monroy

Desde el MAPA se ha subrayado que continúan las “intensas” labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes, una acción clave para reducir la carga viral en el medio natural. Asimismo, se mantienen las capturas selectivas con el objetivo de disminuir la densidad de estas poblaciones, consideradas uno de los principales vectores de propagación de la enfermedad.

Refuerzo de medidas de aislamiento y vigilancia en granjas

Paralelamente al control de la fauna silvestre, las autoridades han reforzado las medidas de aislamiento en la zona afectada. Esto incluye la instalación y mejora de vallados, aprovechando infraestructuras ya existentes como carreteras y vías férreas, y priorizando el control de los corredores habituales de desplazamiento de los jabalíes. Estas acciones buscan limitar los movimientos de los animales y reducir el riesgo de expansión del virus a nuevas áreas.

La vigilancia también se ha intensificado en las explotaciones de porcino doméstico. Los servicios veterinarios oficiales han analizado hasta el momento 57 granjas y otros establecimientos situados dentro de la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la Peste Porcina Africana. A pesar de estos resultados tranquilizadores, el Ministerio mantiene un alto nivel de alerta y ha reforzado las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones porcinas.

El MAPA ha hecho un llamamiento a los ganaderos y transportistas para extremar las precauciones en el manejo y traslado de animales, recordando la obligación de comunicar de inmediato cualquier sospecha de enfermedad. La detección precoz y la rápida notificación son consideradas fundamentales para evitar la entrada del virus en el sector porcino, que tendría graves consecuencias económicas.

Finalmente, el Ministerio ha recordado que la Peste Porcina Africana no es una enfermedad zoonósica, por lo que no supone un riesgo para la salud humana. Las personas no pueden infectarse ni por contacto con animales afectados ni por el consumo de productos derivados del cerdo. No obstante, el impacto de la PPA en la ganadería y en la fauna silvestre sigue siendo motivo de gran preocupación, por lo que las autoridades insisten en la colaboración de todos los actores implicados para contener la enfermedad y evitar su expansión a otras regiones.

Fuente: EFEAgro con aportes de la Redacción +P.