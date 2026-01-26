El mensaje del campo neuquino: Valores, soberanía y rentabilidad

La máxima "Gobernar es poblar", de Juan Bautista Alberdi, volvió a cobrar vida a la hora de los discursos inaugurales en la 83° Exposición Rural de Neuquén (SRN) , cuando la presidente de la entidad, Cecilia de Larminat, manifestó que “si la ganadería en la Patagonia deja de ser rentable y ya no ofrece una vida digna a la gente de campo, lamentablemente tendremos miles de kilómetros cuadrados vacíos y sin gente”, y consideró que “los rodeos de vacas y las manadas de ovejas son fuente de vida, arraigo y ejercicio real de la soberanía en esta región tan vasta e inhóspita en tantos lugares”.

A lo largo de 35 minutos, la dirigente repasó logros, problemas, se mostró agradecida con los gobiernos y también fue crítica con los gobiernos. Aún más dura fue con los funcionarios de la Justicia y con “la burocracia estructural” del Estado provincial, que dificultó la aplicación de planes ganaderos diseñados para aliviar los efectos de la sequía.

No esquivó temas controvertidos, y dejó bien claro que “el campo neuquino no es solamente un espacio de producción, es, ante todo, una escuela de valores. En el trabajo cotidiano se aprenden la responsabilidad, el esfuerzo, la solidaridad y el respeto por la tierra, que no es un recurso descartable, sino un patrimonio que se cuida y se transmite. En el ámbito rural se construye comunidad, se forja identidad y se ejerce ciudadanía todos los días, muchas veces lejos de los centros urbanos y sin reconocimiento”.

De Larminat cruzó la pista central del predio de la SRN de Junín de los Andes escoltada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino a su derecha, y por el gobernador, Rolando Figueroa a su izquierda.

Más allá de Vaca Muerta

Uno de los párrafos de su discurso, la dirigente se lo dedicó al mandatario provincial, y comentó: “En los últimos años hemos escuchado con atención al gobernador cuando plantea que Neuquén debe mirarse más allá del petróleo, y compartimos plenamente esa visión. Nuestra provincia no es solo energía, también es producción, alimento, trabajo rural y soberanía territorial”.

En esa misma línea, aseguró que “el sector rural debe ser parte central del modelo de desarrollo provincial. Invertir en el campo es invertir en un empleo genuino, en equilibrio ambiental, en seguridad alimentaria y en un Neuquén más diverso, más federal y con oportunidades para todos sus habitantes”.

A la hora de las críticas, primero apuntó al sistema judicial neuquino: “Es necesaria la revisión del rol de la Justicia en la seguridad rural. Porque de nada sirven todos los esfuerzos de las fuerzas del orden, si no hay una continuidad —en la aplicación de las leyes— por parte de los fiscales y jueces que toman intervención. Lamentamos que la mayoría de las denuncias radicadas en las comisarías terminen su camino ahí mismo, sin siquiera haber sido consideradas para el siguiente paso legal”.

Y así como las denuncias no prosperan en los despachos judiciales, parece que los trámites tampoco se mueven al ritmo deseado en los despachos de la capital neuquina.

Las emergencias

Para poner en contexto el cuestionamiento, por decreto del gobernador Figueroa se dispuso de un Aporte No Reintegrable (ANR), de 315 millones de pesos, para instrumentar un programa para aliviar los campos de la provincia ante el castigo de la sequía.

Se dispuso el pago de un monto fijo por animal a cada productor para incentivarlos a vender sus animales de refugo o que ya no están en edad reproductiva, para que, al momento de subir a las veranadas, los pastizales recibieran una menor presión.

De Larminat no se anduvo con vueltas y aclaró que “a pesar de tener un muy buen plan de acciones para aliviar la emergencia, tal vez la burocracia estructural y los incontables pasos legales para lograr concretarlo, hicieron que este programa de acompañamiento se esté efectivizando bastante más tarde de lo previsto. Como consecuencia de este retraso en los incentivos a las ventas (y sumado a la partida adelantada de los arreos por la falta de agua en las invernadas), muchos animales improductivos hoy están en las veranadas, compitiendo por el escaso recurso de pasto y agua con aquellos animales que están amamantando una cría, en lugar de haberse vendido antes de subir a la cordillera, aliviando así la carga y la presión de pastoreo en un año por los pastizales tan frágiles y escasos”.

De todos modos, también se tomó su momento para agradecer al gobierno provincial por el rápido respaldo brindado a los ruralistas cuando se abrió la barrera sanitaria a los cortes con hueso, y por la agilidad para tramitar la emergencia por sequía ante el gobierno nacional.

Pero los que no se salvaron fueron los diputados provinciales, mostrando la dirigente la brecha que persiste entre un sector de campo y la dirigencia política. Luego de agradecer el respaldo del Poder Ejecutivo Provincial por los cambios en la barrera sanitaria, acotó: “No podemos decir lo mismo de la mayoría de nuestros legisladores provinciales, a quienes fuimos a solicitar una declaración de apoyo sin éxito, cuando todas las legislaturas de provincias vecinas reaccionaron, sin dudar, en apoyo de sus productores”.

En la apertura de su discurso, se centró en los incendios y evaluó como positivo el rol del Grupo de Alerta, que integran los preferentes de casi todos los campos de la provincia y los jefes regionales del sistema provincial de manejo de fuego. “Este grupo de aviso ha colaborado en que la respuesta ante un foco, sea muchísimo más rápida y efectiva, además de recopilar en un mapa información de acceso a los campos, contactos y recursos que se ponen a disposición en caso de necesidad. Invitamos a los campos que aún no se han sumado a hacerlo y a aportar sus datos para una mejor organización y logística”.

Entre las tareas pendientes, desde la SRN pidieron a Figueroa ser escuchados cuando se vaya a reglamentar la ley que crea el sistema provincial de manejo del fuego, “con objetivos loables, pero con algunos aspectos que nos preocuparon como propietarios y pobladores rurales”. “Queremos lograr una ley que no genere contradicciones con otras normas, que no superponga áreas de incumbencia y, sobre todo, que respete derechos fundamentales de los ciudadanos y propietarios”, aclaró.

image La entidad propone agilizar la titularización de tierras fiscales para consolidar el arraigo ganadero.

"No habrá más modificaciones sin consenso"

En cuanto a la relación con el gobierno nacional y el rumbo que tomó la gestión del presidente Javier Milei, primero se destacó la realización el miércoles pasado de una reunión de la mesa consultiva de SENASA Región Patagonia, organizada y convocada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con presencia de sus autoridades y representantes de entidades agropecuarias, y gobiernos provinciales de la región.

“Quedó claro que no habrá más modificaciones sin consenso previo de todos los actores públicos y privados de la región”, aseguró.

“A nivel nacional —continuó la presidenta de la SRN—, acompañamos el rumbo de apertura, celebramos los acuerdos que nos permitirán potenciar la salida al mundo de nuestra producción, y esperamos que la estabilidad que vamos alcanzando se mantenga en el tiempo y nos permita prever y proyectar a largo plazo. La previsibilidad, seguridad jurídica y las reglas claras son condiciones fundamentales para avanzar más en nuestro sector con ciclos productivos tan largos”, y además manifestó su deseo de que “se termine de una vez, se juzgue y sancione la corrupción que tanto daño le ha hecho al país por el bien de todos nosotros, que habitamos y forjamos esta patria”.

Como desafíos para el corto plazo, la institución se propuso gestionar ante el gobierno provincial que se aceleren los plazos para la titularización de tierra, que están en manos de ganaderos, pero sin que se los acredite como propietarios. Además, se instaló fuerte en la agenda de los ruralistas la depredación por parte de perros en los campos periféricos a las ciudades provinciales, y se apeló a una tenencia responsable antes de que se “asilvestren” y se conviertan en una plaga. También como pendiente se nombró la resolución de algunas usurpaciones de campo.



