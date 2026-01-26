"No es lógico importar lo que podemos producir": el plan de Neuquén para transformar su economía

En el marco de la 83ª edición de la Expo Rural de Neuquén , el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, confirmó que el presupuesto para el sector aumentó un 400 %, que está negociando con Kleppe un megaproyecto en El Chañar y que el objetivo es un "modelo" de producción 100% neuquina (desde energía hasta frutas y verduras).

En diálogo con +P , Koenig afirmó: “No es lógico que la provincia importe frutas y verduras cuando las podría producir en su suelo. Ese es el modelo”.

A continuación, la entrevista completa:

—¿Cuánto se incrementó el presupuesto 2026 para el sector productivo?

—El presupuesto del sector productivo siempre lo estamos incrementando. Tené en cuenta, por ejemplo, que ante la emergencia hídrica estamos aumentando las partidas en un 400%. Siempre estamos incrementándolo y vamos armándolo en función de los pedidos y de las ideas que nos van dando desde el sector productivo.

El impacto de la sequía y la eficiencia en el campo

—¿Qué ideas están surgiendo de esta Expo?

—En esta edición, el tema principal es la sequía. Nosotros ya lo habíamos previsto hace varios meses; en septiembre anunciamos los programas porque es un fenómeno derivado del cambio climático que se viene dando hace años, pero que ahora se ha profundizado. ¿Qué nos enseña la sequía? Que tenemos que usar los campos de forma más eficiente y controlar la carga animal. Hay que trabajar en una cultura donde el productor no tenga animales que después no pueda alimentar. Tenemos un programa de incentivos para sacar a los animales de refugo de los campos. Debemos enseñarle al pequeño productor o al criancero que, ante la alternativa de un buen ciclo, debe tener solo la cantidad que su campo pueda absorber. Si genera un excedente, queremos mostrarle alternativas financieras para que pueda ahorrar de otra forma.

image El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, junto a otros funcionarios, recorrió la zona afectada por el incendio en el Valle Magdalena. Foto: Prensa Producción

El nuevo enfoque del Plan Ganadero

—¿En este contexto surge la idea de relanzar el plan ganadero?

—Sí, el plan ganadero se va reformulando según lo que vemos cada año. Lo que debemos entender es que la ganadería tiene que ser un negocio y, como tal, debe hacerse con eficiencia. Por ejemplo: en las vacas que están bien alimentadas y en un buen ciclo, la parición es mucho más alta. El negocio es muy distinto si tenés un 80-85% de parición frente a un 30%. Esos dos contrastes existen hoy. Calculá que en la provincia tenemos aproximadamente 200.000 cabezas y solo 45.000 pariciones. Hay mucho por ajustar.

—¿Cómo se hace para ayudar a las economías regionales?

—Como provincia, trabajamos en las variables que podemos manejar. Si el tipo de cambio no acompaña, hay que buscar eficiencia y mejorar costos. Desde el Estado provincial tratamos de acompañar: por ejemplo, no se cobra Ingresos Brutos a la producción primaria y, normalmente, el Impuesto Inmobiliario tampoco rige cuando la tierra está en producción.

image Koenig recorrió la expo rural de Junín de los Andes. Foto: Prensa Producción

Energía y soberanía productiva

—La energía es un tema clave en este sentido…

—Sí, es un tema en el que tendremos que trabajar, sobre todo en el costo de los servicios. Este año establecimos un sistema para poder acompañar a las actividades productivas con hasta un 30 % de subsidio, pero debemos seguir gestionando una tarifa mejor.

Ahora, con las nuevas concesiones de las hidroeléctricas, antes podíamos cobrar regalías hasta un 30 % en especies y ahora eso sube al 50 %. Esto nos permitiría bajar el costo de energía de nuestra empresa estatal, EPEN. Lo ideal sería que Neuquén produzca su propia energía, tenga su propio costo y que eso sea un incentivo real para venir a producir. El problema lo tenemos detectado y estamos viendo cómo resolverlo.

El futuro de la fruticultura e inversiones en El Chañar

—¿Cuál es el camino trazado para mejorar el negocio de la fruta?

—Vengo del sector y te digo algo: si alguien dice tener "la verdad" sobre el negocio de la fruta, te está mintiendo. Es un negocio complicado. Al productor independiente hoy se le hace muy difícil producir y vender. Cuando planteás un negocio de exportación y Nación cambia las reglas constantemente, es muy difícil. Por ejemplo, estuve con la gente de Kleppe: ellos apuestan a la fruticultura, quieren invertir en El Chañar y nos pidieron acompañamiento financiero. Yo les pedí que, para que la provincia los acompañe, ellos deben integrar a productores independientes en ese modelo. Estamos en esas negociaciones.

—¿Cómo pensaron este acompañamiento?

—Ellos planean una inversión de 100 hectáreas de frutos rojos con alta tecnología (mallas antigranizo y riego por aspersión). Es un modelo que podría funcionar. Entonces les propuse: "¿Cómo podríamos replicar esto en productores de 5 o 10 hectáreas, usando el know-how de ustedes?". Nuestra postura es clara: estamos en contra de que la tierra productiva se lotee. Neuquén solo tiene un 3 % de superficie de valle regable; no podemos permitir que esas tierras salgan del sistema por decisiones inmobiliarias de los municipios.

Incentivos fiscales y líneas de crédito

—¿Cómo está el panorama de impuestos?

—En la provincia, la producción primaria está exenta de Ingresos Brutos. En cuanto al inmobiliario, cuando la tierra está en producción y se certifica, también queda exenta. Ahora, si esa tierra se convierte en un loteo, no se le da la exención. Eso está claro.

—¿Están accesibles los créditos internacionales para inversión?

—Tenemos una línea del BID donde la provincia asume el riesgo cambiario. Es decir, se entrega un crédito en pesos (haciendo la conversión del dólar) a tasa subsidiada. Es un crédito que llega hasta los 350.000 dólares, con años de gracia según el proyecto. Además, contamos con las líneas propias del IADEP, las del Banco Provincia y las del Centro PyME.