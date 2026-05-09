Chaco exportó carne ovina a Omán y abre la puerta al mercado árabe

La provincia del Chaco dio un paso histórico para su producción ganadera al concretar su primera exportación de carne ovina hacia Omán, en el occidente de Asia, una operación que abre nuevas oportunidades comerciales para el sector productivo del norte argentino y posiciona a la provincia en mercados internacionales altamente exigentes. El envío, realizado desde la localidad de Pampa del Infierno , incluyó unas 14 toneladas de carne ovina y forma parte de un acuerdo comercial más amplio que prevé otras ocho exportaciones hacia destinos árabes.

La operación fue llevada adelante por productores locales, el frigorífico Ovechás S.A.S. y el programa ganadero PROGANO, en una articulación público-privada que las autoridades provinciales calificaron como un hecho trascendental para el desarrollo económico regional.

Según se informó oficialmente, el embarque estuvo compuesto por 718 cajas de ovinos mayores, que fueron trasladadas desde Pampa del Infierno hasta el Puerto de Buenos Aires, desde donde partirán rumbo a Omán. Se trata de la primera experiencia exportadora de este tipo para la cadena ovina chaqueña, un sector que en los últimos años buscó fortalecerse mediante políticas de incentivo a la producción y la recuperación de infraestructura frigorífica.

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, destacó el impacto económico y productivo que tendrá la apertura de nuevos mercados para la provincia. Durante el acto realizado en Pampa del Infierno, remarcó que la exportación es el resultado de un trabajo sostenido que comenzó hace dos años con la recuperación del frigorífico y el acompañamiento a los productores locales.

“Hoy estamos concretando una exportación histórica que demuestra que el Chaco tiene potencial para producir, industrializar y exportar al mundo”, afirmó el mandatario provincial. Además, señaló que uno de los principales objetivos de su gestión es consolidar una cadena productiva sustentable que permita generar empleo y valor agregado en distintas localidades del interior chaqueño.

Zdero también resaltó la importancia de posicionar la producción provincial tanto en el mercado interno como en el internacional. “Queremos que la mejor carne del país llegue a las mesas de los chaqueños, de los argentinos y también al exterior”, sostuvo.

El Impenetrable apuesta a nuevos mercados internacionales

La exportación involucró a productores de diferentes localidades chaqueñas, entre ellas Machagai, Presidencia de la Plaza y Pampa del Infierno, además de criadores provenientes de Salta y Sachayoj. La participación de distintos actores regionales refleja el crecimiento de la actividad ovina en el norte argentino y la posibilidad de integrar a pequeños y medianos productores en cadenas de comercialización global.

ovino chaco exportación 1 El histórico embarque salió desde Pampa del Infierno rumbo a Omán y marca un nuevo impulso para la producción ganadera chaqueña.

En esa línea, el ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, consideró que la operación representa “la consolidación de un proyecto orientado a fortalecer la producción caprina y ovina del Impenetrable”. El funcionario explicó que el Gobierno provincial trabaja en la recuperación de centros de desarrollo productivo destinados a brindar asistencia técnica, sanitaria y capacitación a productores de la región.

“Estamos generando las condiciones para que los productores puedan comercializar tanto en el mercado interno como internacional”, señaló Dudik, quien además destacó que el funcionamiento del frigorífico permitirá potenciar la economía regional y generar nuevas oportunidades de trabajo.

Desde el sector privado, el propietario del frigorífico Ovechás S.A.S., Yasef Becher, celebró la concreción del envío y aseguró que el acuerdo con mercados árabes contempla un total de nueve contenedores de exportación. “Es una emoción enorme ver un producto 100 por ciento chaqueño llegar a uno de los mercados más exigentes del mundo”, expresó.

El empresario remarcó además que el cumplimiento de estándares sanitarios y de calidad fue uno de los aspectos centrales para lograr el acceso al mercado de Omán, considerado estratégico por su creciente demanda de alimentos importados y por el interés en carnes producidas bajo condiciones naturales.

La intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, también participó del operativo y destacó el significado que tiene para la localidad convertirse en el punto de partida de una exportación internacional. “Es un día muy especial porque esta carga sale desde Pampa del Infierno hacia el mundo. Esto demuestra que era posible recuperar el frigorífico y brindar oportunidades concretas a los productores”, afirmó.

Además, la jefa comunal subrayó la importancia de los centros de desarrollo productivo recuperados en el Impenetrable chaqueño, donde actualmente se brinda asistencia técnica y sanitaria para mejorar la producción ganadera y garantizar estándares de calidad competitivos.

La apertura del mercado árabe representa una oportunidad estratégica para el Chaco, especialmente en un contexto donde las economías regionales buscan diversificar destinos de exportación y agregar valor a su producción primaria. Con esta primera operación internacional, la provincia no solo logra posicionar su carne ovina en el exterior, sino que también apuesta a consolidar una nueva etapa de crecimiento para el sector ganadero, con impacto directo en el empleo, la inversión y el desarrollo del interior provincial.

FUENTE: Gobierno de Chaco con aportes de Redacción +P.