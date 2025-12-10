Frigorífico de Patagonia exporta carne ovina a Qatar y Países Árabes: Proyectan faenar 9.000 animales

Desde el frigorífico de Jacobacci salió el primer contenedor con carne ovina de esta temporada rumbo a los países árabes , y la perspectiva es poder concretar la exportación antes de que culmine junio entre 7 y 8 contenedores más, lo que representa la faena de unos 9.000 animales, en su mayoría ovejas de refugo y sin capacidad reproductiva en los campos. Claudia Minio, quien desde julio pasado se encuentra a cargo de la presidencia de la cooperativa de trabajo J.J. Gómez, participó del operativo y adelantó que “de esta manera estamos validando el esfuerzo de los trabajadores”.

A fines de junio pasado un creciente descontento con la gestión del presidente anterior, Felipe Gerbán, derivó en su renuncia luego que los trabajadores dieran a conocer malos tratos y malas inversiones millonarias que han debilitado la estabilidad económica de la cooperativa.

Según trascendió desde la cooperativa, Minio se encuentra en un proceso de restablecer relaciones, tanto en lo institucional como con los usuarios, iniciando una ronda de entrevistas y de intercambios “para garantizar el mejor servicio”.

Destacó en Jacobacci que “somos un grupo de trabajadores autogestionados y todos ponemos mucho esfuerzo y muchas ganas en lo que hacemos”.

Desde mediados de noviembre se viene trabajando para hacer frente a las demandas del exportador, “y ya tenemos casi todas las cajas necesarias para completar dos contenedores. Porque hoy está saliendo el primero, pero en una semana más está saliendo el segundo”.

Cada contenedor lleva 1.000 cajas, que equivalen a 1.100 o 1.200 animales, según el tamaño.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 16.22.45 Desde Jacobacci: exportación ovina con valor agregado y rito islámico. Mellado destaca compromiso y empleo local. Foto: Fabricio González

Carne certificación Halal

Todo el proceso debe contar con certificación Halal, que es aquella faena de animales que se hace siguiendo las normas del rito islámico Dhabiha, que exige el respeto al animal, el sacrificio con un cuchillo afilado para que la sangre drene completamente y que no haya sido alimentado con sustancias prohibidas.

Para que estos requisitos se cumplan, debe llegar a la planta un faenador habilitado para que se sigan todos los pasos que requiere, en este caso, el emirato de Qatar, el cual no forma parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), sino que es un estado distinto en la Península Arábiga, con capital en Doha y famoso por su riqueza en gas natural y petróleo.

“Estamos muy contentos porque la temporada pasada la arrancamos muy tarde, en el mes de marzo y logramos sacar solo tres contenedores”, se lamentó esta contadora pública que hace varios años se desempeña en la cooperativa, y que aclaró que “son animales que, si no se les encuentra este tipo de salida, terminan muriendo en el campo”.

También asistió a la salida del primer cargamento de la temporada el intendente local, José Mellado, quien resaltó que “es una alternativa más para los ganaderos locales, y que permite además la incorporación de valor agregado”, en referencia a la sala de desposte y envasado al vació, conocida como “ciclo 2”.

“Es una señal de mucho compromiso por parte de la cooperativa”, destacó Mellado. En la planta trabajan 22 personas con residencia en esta ciudad de la región sur de Río Negro.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 16.22.45 (2) La Cooperativa J.J. Gómez retoma envíos. Compromiso y visión de futuro para la exportación de carne ovina a Qatar. Foto: Fabricio González

Transición

Cada temporada de exportación de ovinos se extiende de noviembre a mayo, y como aclaró la nueva presidenta, “este es un proyecto que viene de la anterior conducción, yo nosotros somos una continuidad de ese mandato”. Adelantó que la administración se encuentra en una etapa de “transición”; y que “el año que viene se volverán a realizar elecciones, y los asociados pueden elegir una nueva conducción o legitimar al equipo actual”.

“Por el momento tenemos como uno de los ejes de la gestión fortalecer Jacobacci, para que este frigorífico sostenga más allá de la exportación, porque estamos trabajando con productores locales, para esta temporada de corderos que se viene por las fiestas. Y la verdad que diciembre tenemos la agenda completa, con el frigorífico trabajando a pleno de su capacidad”, destacó.

“Se están haciendo las cosas de otra manera, sin conflictividad y con un plan de inversiones, lo que trajo tranquilidad al interior de la planta”, señaló una de las fuentes que hace pocos meses alzaron la voz para pedir cambios.