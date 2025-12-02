Pistacho: crecimiento y exportaciones récord en el ciclo agrícola 2024/25

Un informe del USDA revela cómo el ciclo de cosecha alterno en Turquía, Irán y Siria impulsó una producción sin precedentes y llevó al comercio global a máximos históricos.

El ciclo agrícola 2024/25 se consolidó como uno de los más dinámicos y decisivos para el mercado global del pistacho , de acuerdo con el informe “Tree Nuts: World Markets and Trade”, aprobado en noviembre de 2025 por la Junta de Perspectivas Agrícolas Mundiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El documento, centrado exclusivamente en este ciclo debido a la falta de datos definitivos para la producción estadounidense de 2025/26, revela un año marcado por récords en producción, exportaciones y demanda internacional, impulsado por el conocido ciclo de cosecha alterno que caracteriza a este cultivo.

En un contexto de alta volatilidad y notoria dependencia de los ciclos on-year y off-year, el mercado del pistacho vivió en 2024/25 una expansión sin precedentes, liderada por los productores del Medio Oriente. Estos países lograron compensar la caída natural de la producción de Estados Unidos, que atravesó su ciclo de baja, y elevaron tanto el volumen global disponible como la dinámica del comercio internacional.

La producción mundial rompe récords

Uno de los datos más contundentes del informe del USDA es el aumento del 10% en la producción mundial de pistachos, que alcanzó 1,203,952 toneladas métricas (TM) con cáscara, la cifra más alta registrada. Este hito fue posible gracias a un ciclo de cosecha particularmente favorable en Turquía, Irán y Siria, tres actores clave del hemisferio oriental que se encontraban en su año de alta productividad.

-Turquía, protagonista indiscutible del repunte global. Con una producción de 385,000 TM, Turquía confirmó su posición como uno de los gigantes del pistacho. Esta cifra, estable respecto a las proyecciones de febrero de 2024, refleja la enorme volatilidad de la industria turca, profundamente marcada por el ciclo alterno: en 2021/22 solo produjo 87,000 TM, mientras que en 2020/21 había alcanzado 250,000 TM.

El salto productivo turco en 2024/25 fue fundamental para la oferta global y se explica por condiciones climáticas favorables, la entrada en producción de nuevos huertos y una mayor tecnificación en las zonas tradicionales del sureste del país.

-Irán: recuperación sólida y exportaciones al alza. También protagonizó un desempeño destacado con 225,000 TM en 2024/25. Esta cifra representa un importante repunte respecto a su producción más baja del ciclo 2021/22 (106,000 TM) y un crecimiento firme respecto a los 190,000 TM de 2020/21. El retorno de Irán a niveles altos de productividad explica en gran parte el incremento histórico de las exportaciones globales del sector.

-Siria mantiene su trayectoria ascendente. Pese a las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país, Siria proyectó una producción de 60,000 TM en 2024/25, ampliando una tendencia de crecimiento sostenido desde las 43,000 TM registradas en 2021/22. La resiliencia del sector agrícola sirio, particularmente en el rubro del pistacho, ha sorprendido positivamente a analistas y a los propios actores comerciales de la región.

-Estados Unidos: un gigante en año de baja. En contraste, este país del norte —habitualmente uno de los principales productores mundiales— enfrentó un año de baja producción debido al ciclo off-year, alcanzando 498,952 TM. Aunque lideró la producción mundial en términos absolutos, la cifra quedó lejos del máximo alcanzado en su último año de alta: 675,853 TM en 2022/23.

La producción estadounidense del ciclo anterior (2023/24) había sido similar, con 503,230 TM, lo que confirma la estabilidad relativa del sector, aun en años de menor rendimiento. La Unión Europea, por su parte, mantuvo sus niveles modestos de producción en 35,000 TM.

Exportaciones globales rompen récord

El auge en la disponibilidad global se reflejó de inmediato en el comercio internacional. Las exportaciones de pistachos alcanzaron 644,674 TM, la cifra más alta jamás registrada, resultado del fuerte impulso exportador de Irán y del mayor dinamismo de Turquía y Siria. El informe del USDA proyectaba inicialmente 650,000 TM, lo que realza la precisión de las estimaciones internacionales.

-Irán se consolida como líder exportador. Con 212,000 TM, Irán registró su mejor desempeño exportador desde 2020/21, cuando había enviado 233,000 TM al exterior. El aumento, respecto a las 175,000 TM exportadas en 2023/24, señala una recuperación contundente en su posición competitiva.

-Estados Unidos retrocede por menor disponibilidad. Los envíos estadounidenses cayeron cerca de un 20%, situándose en 347,474 TM. La caída era esperada debido a la menor oferta interna producida por el ciclo off-year. Aun así, Estados Unidos mantuvo un volumen considerable de exportaciones, reforzando su papel dominante en el mercado mundial.

En 2022/23, durante su último año de alta, las exportaciones estadounidenses habían alcanzado 435,582 TM, un máximo histórico.

-Turquía y Siria amplían su presencia en los mercados. Otros actores relevantes del sector también mostraron avances significativos:

Turquía: 65,400 TM exportadas.

Siria: 17,000 TM exportadas.

La Unión Europea —que en realidad es importadora neta— logró exportaciones marginales de aproximadamente 2,800 TM, vinculadas principalmente a reexportaciones intraeuropeas.

Consumo mundial: Europa lidera la demanda

El consumo doméstico global de pistachos en 2024/25 se proyectó en 1,119,875 TM, impulsado por la creciente popularidad del fruto seco en dietas saludables y como ingrediente premium en confitería y gastronomía internacional.

pistacho iran La potente reactivación de Irán, que volvió a niveles récord de exportación, fue clave para que el pistacho registrara su mejor año en oferta y comercio mundial.

Principales mercados de consumo

Turquía: 279,400 TM

Unión Europea: 223,600 TM

Estados Unidos: 198,675 TM

China: 146,900 TM

Europa mostró un crecimiento sostenido, pasando de 142,215 TM en 2021/22 a 223,600 TM en 2024/25. En contraste, China experimentó una caída desde el pico de 171,900 TM en 2022/23, asociada a cambios en preferencias de consumo, altos precios y ajustes postpandemia.

Existencias finales

Las existencias globales proyectadas para 2024/25 alcanzaron 269,089 TM, revelando un equilibrio favorable en el suministro mundial tras un año de abundante producción.

Turquía mantuvo las mayores reservas del mundo, con 200,000 TM , una cifra estable respecto al ciclo anterior.

Estados Unidos, en cambio, redujo sus existencias a 63,089 TM, lejos del récord reciente de 180,362 TM alcanzado en 2021/22.

Importaciones: Europa y China, los grandes compradores

Las importaciones globales totalizaron 618,297 TM, cifra que refleja una demanda global dinámica y creciente.

Principales países importadores

Unión Europea: 191,400 TM

China: 146,900 TM

Turquía: 64,800 TM

India: 50,500 TM

La UE mantuvo su rol como principal destino mundial del pistacho, mientras que India continuó su crecimiento sostenido. Importadores emergentes como Emiratos Árabes Unidos (38,000 TM), Iraq (21,000 TM), Arabia Saudita (19,600 TM) y Jordania (11,200 TM) también mostraron un fortalecimiento en su demanda.

Todos los datos del informe se expresan en base con cáscara, bajo el sistema de conversión del USDA que asigna un factor de 1.0 para pistachos con cáscara y 2.0 para el producto sin cáscara. Esta estandarización es esencial para la comparación y el seguimiento de las tendencias internacionales.

Un mercado regido por ciclos

El informe del USDA confirma que el mercado global del pistacho funciona como un péndulo impulsado por la alternancia productiva. Cuando los productores del Medio Oriente se encuentran en año de alta, las exportaciones globales se disparan, como sucedió en 2024/25. Cuando es Estados Unidos el que está en ciclo favorable, como en 2022/23, el liderazgo del comercio global cambia de manos.

El ciclo 2024/25 fue especialmente notable porque el empuje de Irán, Turquía y Siria no solo compensó la baja productiva de Estados Unidos, sino que llevó al sector a alcanzar niveles históricos en producción y comercio exterior.

Si bien la falta de datos definitivos para el ciclo estadounidense 2025/26 impidió previsiones más amplias en el informe, el USDA anticipa que el comportamiento alterno continuará definiendo la dinámica global. La capacidad de adaptación de los productores, así como el crecimiento de mercados emergentes en Asia y Medio Oriente, configurarán la próxima fase de un sector que no deja de expandirse.

El ciclo 2024/25 quedará registrado como un año excepcional, impulsado por factores naturales, económicos y geopolíticos que se alinearon para generar un auge histórico en la industria global del pistacho.

Fuente: USDA con aportes de la Redacción +P.