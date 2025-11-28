Producción y exportaciones de nuez y almendra: un año récord para el sector

El informe del USDA anticipa un ciclo sin precedentes para ambos mercados, con aumentos de hasta 10 % en producción y récords en envíos internacionales.

El sector de los frutos secos se prepara para un ciclo comercial y de producción excepcional en 2025/26. Los últimos datos publicados en el informe de noviembre del USDA proyectan un doble repunte en los mercados de la nuez y la almendra, impulsado principalmente por la recuperación productiva de Estados Unidos y la estabilidad —o consolidación— del aporte de potencias agrícolas como China y Australia. La tendencia confirma que estos mercados, conocidos por su elevada volatilidad en años recientes, están entrando en una fase de reacomodo que podría redefinir el comercio mundial de nueces de árbol durante la segunda mitad de la década.

El mercado de la nuez con cáscara está a punto de alcanzar un hito sin precedentes. Las proyecciones para 2025/26 anticipan exportaciones globales por 1.2 millones de toneladas métricas (TM) , exactamente 1,219,500 TM , lo que supone un crecimiento del 3 % frente al periodo anterior y marca el nivel más alto jamás registrado.

Detrás de esta cifra histórica se encuentra una combinación estratégica:

El resurgimiento de los envíos de Estados Unidos , que recupera dinamismo tras un año de ajustes productivos.

El mantenimiento del alto volumen de exportación de China, que consolida la presión competitiva que viene ejerciendo desde campañas previas.

Ambos gigantes, que lideran cómodamente la oferta mundial, volverán a desempeñar un papel protagónico en el abastecimiento de los mercados de mayor consumo.

Por su parte, la producción mundial de nuez se proyecta en 2.7 millones de TM (2,715,001 TM), un aumento del 3 % respecto al ciclo anterior. El motor de este crecimiento está claramente identificado: Estados Unidos, cuyo volumen ascenderá a 644,101 TM, casi 100,000 TM más que el año previo.

Este incremento ocurre a pesar de una leve reducción en el área cosechada, lo que demuestra una notable mejora en el rendimiento por árbol. Las condiciones de crecimiento durante la temporada —particularmente las temperaturas templadas y la disponibilidad adecuada de agua— contribuyeron al repunte del rendimiento, reforzando la capacidad productiva estadounidense.

En China, en cambio, la producción se mantendrá estable en 1.55 millones de TM, manteniéndose como el principal productor global. La situación interna fue heterogénea: Mejores rendimientos en Xinjiang, contrarrestados por caídas en Yunnan, Shanxi y Shaanxi.

Si bien las cifras de los restantes países están lejos del peso que ostentan China o EE. UU., sí contribuyen a diversificar la oferta global, especialmente hacia mercados importadores que buscan estabilidad en el suministro.

El dinamismo exportador de la nuez estará determinado por dos jugadores clave: China y Estados Unidos. El gigante asiático mantendrá niveles elevados de exportación, en torno a los 550,000 TM, similares a los que consolidó el año pasado. Sus principales destinos —la Unión Europea y Turquía— continuarán absorbiendo buena parte de los envíos. Sin embargo, el informe destaca una ligera contracción en la demanda de Emiratos Árabes Unidos y Kirguistán, lo que podría marcar un ajuste en la estructura de sus rutas comerciales.

Por su parte, Estados Unidos retoma fuerza en el mercado internacional. La mayor disponibilidad de producto y la sólida demanda externa permitirán que los envíos estadounidenses alcancen los 400,000 TM, con tres destinos estratégicos en el radar: India, Turquía, y Unión Europea.

El consumo doméstico mundial de nueces se proyecta en 2,612,791 TM. El aumento refleja el impacto sostenido de la demanda por alimentos saludables y de origen vegetal. La nuez encaja perfectamente en esta tendencia, al ser rica en grasas saludables, proteínas y antioxidantes.

Entre los mayores consumidores destacan:

China : 1,015,000 TM

Unión Europea : 514,400 TM

Estados Unidos: 235,691 TM

En cuanto a las importaciones, la Unión Europea continúa liderando como principal destino, con 390,000 TM estimadas. También destacan:

Turquía , con 130,000 TM.

India, con 75,000 TM.

Estos datos confirman que, más allá de los cambios coyunturales en producción o logística, existe una demanda estructural que se mantiene firme.

frutos secos nuez La sólida demanda internacional de nueces y el retorno de altos rendimientos agrícolas apuntalan un año excepcional para los principales países productores.

Almendra, mercado en plena recuperación

La almendra sin cáscara experimentará una fuerte recuperación en 2025/26, con una producción global de 1.8 millones de TM (1,781,640 TM). Este nivel no se veía desde el ciclo 2020/21 y representa un crecimiento cercano al 10 %.

El ascenso está encabezado por: Estados Unidos, con un incremento notable de 122,000 TM, llegando a 1,412,940 TM.; Australia, que alcanzará 125,000 TM. y la Unión Europea, que subirá a 168,000 TM, impulsada por España pese a la caída proyectada en Italia.

El repunte estadounidense es particularmente significativo: condiciones climáticas favorables —primaveras más templadas y lluvias adecuadas— permitieron mejores rendimientos, revirtiendo parcialmente los efectos de la sequía prolongada que afectó al cinturón de almendra de California en años pasados.

Las exportaciones globales de almendra alcanzarán 1,135,100 TM, un aumento del 3 %. Este crecimiento está alineado con la mayor disponibilidad de producto en los principales países exportadores.

Los mercados importadores continúan siendo diversos, pero muestran cambios interesantes que reflejan ajustes económicos y logísticos en varios continentes.

Por otra parte, la Unión Europea seguirá siendo un pilar del consumo mundial, con 275,000 TM importadas proyectadas. India, otro gran consumidor, elevará ligeramente sus compras hasta las 180,000 TM.

Sin embargo, el dato más relevante proviene de China: Sus importaciones caerán casi 25 %, hasta 100,000 TM.

frutos secos almendras Un doble impulso desde América y Asia marca el inicio de uno de los ciclos más fuertes para los frutos secos en la última década.

La reducción se explica principalmente por la caída en los envíos desde Estados Unidos, en un contexto de mayor disponibilidad de frutos secos locales y ajustes económicos internos. A pesar de ello, el consumo doméstico chino continúa siendo significativo, con 170,900 TM proyectadas.

Otros destinos relevantes incluyen:

EAU , con 85,000 TM.

Turquía, con 80,000 TM.

En cuanto al consumo interno, la Unión Europea lidera nuevamente con 442,800 TM, seguida por Estados Unidos, con 403,113 TM.

Dos mercados que aceleran por carriles diferentes

El informe del USDA concluye que tanto el mercado de la nuez como el de la almendra entran en una fase de expansión marcada por la recuperación productiva estadounidense. Sin embargo, cada mercado muestra una dinámica particular:

La nuez avanza a máxima velocidad, impulsada por la potencia exportadora combinada de Estados Unidos y China, estableciendo un récord de 1.2 millones de TM en exportaciones globales.

La almendra se recupera tras varios ciclos de ajuste, con una producción robusta liderada por EE. UU. y Australia, aunque enfrenta el desafío de una caída considerable en las importaciones chinas.

En conjunto, ambos mercados muestran señales claras de vitalidad. El comercio global de frutos secos parece avanzar por una autopista de múltiples carriles: la nuez supera límites previos y acelera hacia un nuevo récord, mientras la almendra sale de una etapa de restricciones con un impulso renovado, aunque con obstáculos que deberá sortear en mercados clave. El ciclo 2025/26 promete ser determinante para definir el equilibrio comercial de estas dos industrias en los próximos años.

Fuente: USDA con aportes de la Redacción +P.