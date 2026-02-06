Podrían exportarse hasta 50.000 ovinos de Santa Cruz a Medio Oriente

La producción de ovinos de Santa Cruz atraviesa un momento clave en su proceso de diversificación y proyección internacional. En los últimos días, la provincia dio un paso significativo en la exploración de nuevos destinos comerciales, a partir de una intensa agenda de trabajo encabezada por el Consejo Agrario Provincial (CAP) junto a ejecutivos de la empresa kuwaití Al Mawashi, líder mundial en el comercio y transporte marítimo de ovinos vivos.

La visita, organizada por el Ministerio de la Producción de Santa Cruz con el acompañamiento de la Cancillería Argentina, tuvo como principal objetivo analizar la factibilidad de exportar ovinos en pie desde la provincia hacia mercados de Medio Oriente , una operatoria que no se realiza desde el año 2006, pero que hoy vuelve a posicionarse como una alternativa concreta para el sector.

Una visita estratégica para reabrir las exportaciones

Durante su estadía en la provincia, la comitiva realizó un recorrido estratégico por seis establecimientos rurales representativos de la producción ovina santacruceña. Además, visitaron el Frigorífico Estancias de Patagonia y el puerto de Punta Quilla, dos puntos clave para evaluar la capacidad sanitaria, productiva y logística necesaria para este tipo de exportaciones.

El eje central de la agenda estuvo puesto en mostrar las condiciones que ofrece Santa Cruz para retomar la exportación de ganado vivo, destacando no solo el volumen y la calidad de la producción, sino también los estándares sanitarios, la infraestructura disponible y la experiencia histórica del sector ovino provincial.

Desde el Consejo Agrario Provincial subrayaron que la posible apertura de nuevos mercados internacionales representa una oportunidad estratégica para ampliar el abanico de destinos comerciales y generar mejores condiciones de rentabilidad para los productores. En particular, permitiría valorizar categorías de animales que actualmente tienen menor demanda o precio en el mercado interno.

El presidente del CAP, Hugo Garay, destacó la importancia del interés manifestado por la empresa kuwaití y el impacto positivo que este tipo de iniciativas puede tener para el sector. “Estas visitas permiten mostrar el trabajo que realizan nuestros productores y el potencial que tiene Santa Cruz para integrarse a nuevos mercados, siempre cuidando los aspectos sanitarios y productivos”, señaló.

ovino santa cruz_bariloche_fasciola_1 La apertura de este mercado podría generar nuevas oportunidades para productores ovinos y diversificar destinos comerciales.

En ese sentido, la recorrida también funcionó como un espacio de intercambio técnico y operativo, donde se analizaron los estándares internacionales que exige el comercio de ovinos en pie. Este aspecto resulta fundamental para avanzar en futuras negociaciones y adecuar los procesos productivos a las demandas de los mercados de destino.

Interés internacional y proyección a futuro para el sector ovino

Durante las reuniones mantenidas, los representantes de Al Mawashi expresaron un interés concreto en avanzar con un primer envío de ovinos vivos desde Santa Cruz. Según trascendió, la empresa evalúa la posibilidad de enviar un buque especialmente acondicionado para transportar alrededor de 20.000 animales durante el mes de mayo. Asimismo, plantearon una proyección de crecimiento progresivo, con la meta de alcanzar un volumen de hasta 50.000 ovinos hacia mayo de 2027.

Al Mawashi es considerada la mayor empresa del mundo dedicada al comercio y transporte marítimo de ovinos vivos. Además, abastece de carne ovina y vacuna a numerosos países de Medio Oriente, lo que refuerza la relevancia de su interés en la producción santacruceña y posiciona a la provincia dentro del mapa ovino internacional.

Estas gestiones se enmarcan en las líneas de trabajo impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, orientadas a fortalecer la producción ovina, diversificar mercados y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el sector agropecuario de Santa Cruz. La articulación entre organismos provinciales y nacionales aparece como un factor clave para consolidar este tipo de iniciativas y avanzar hacia un esquema productivo con mayor inserción internacional.

De concretarse, la exportación de ovinos en pie no solo implicaría un hito para la producción local, sino que también abriría una nueva etapa para uno de los sectores históricos de la economía santacruceña, con impacto directo en los productores, el empleo rural y la cadena logística asociada.

Fuente: Infocampo con aportes de Redacción +P.