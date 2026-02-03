Se vienen dos exposiciones ovinas en Río Negro y se endurecen los discursos

A pesar de los buenos precios de la lana, los altos costos impositivos y de logística condicionan la rentabilidad.

Con el inicio del año, llega el momento para que los protagonistas de la ganadería ovina de Río Negro se reúnan en dos exposiciones ( Bariloche el próximo fin de semana, y Maquinchao el fin de semana siguiente), para intercambiar experiencias, renovar sus planteles de reproductores y evaluar cómo se han portado los funcionarios de los gobiernos con la actividad. Por lo que +P puso sondear en las últimas horas, los discursos de los dirigentes ruralistas pueden venir más duros que otros años.

El repliegue del Estado hace sentir sus efectos, ya sea por cuestiones políticas, presupuestarias o simple desidia: “Estamos en las peores épocas del cuatrerismo” , comentó Héctor “Beto” Zamborain, presidente de la rural de Maquinchao.

“Hace 4 días, a un productor local, le rompieron el candado del galón y le robaron 4 fardos de lana”, acotó, agregando ingredientes a una sensación general de desazón ante el avance del delito.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 09.41.57 El robo de lana y animales genera desazón entre los productores ovinos de cara a las nuevas exposiciones.

En el plano productivo, el dirigente explicó que “llovió a tiempo, no todo lo necesario, pero hubo pasto, y los precios de la lana no están mal”, pero la contraparte analizada por el dirigente es que “los costos para producir siguen siendo altos, por ejemplo, el combustible y las cargas sociales”.

“Yo soy conciliador, pero hace poco a un productor local le arriaron 200 capones, y esto ya parece una zona liberada”, agregó Zamboraín retomando la preocupación por la inseguridad, quien advirtió que “todo esto lo sabe el ministro”, en referencia al titular de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, de buena llegada con las rurales.

Consultado sobre la posible existencia de un mercado negro de lanas, a partir de los robos en los campos, aseguró que “acá sabemos que salen camiones sin guías (que deben controlar las autoridades policiales), y hasta podemos dar hasta la patente de algunos”, y acotó que “este es un problema generalizado y lo hablamos con dirigentes de otras rurales de la Patagonia y pasa lo mismo”.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 09.41.57 (1) Héctor Zamborain, presidente de la Rural de Maquinchao, deslizó que la inseguridad rural crea una "zona liberada".

Los precios de la lana “son buenos”, dijo el dirigente y especificó que se pagan hasta 6.000 pesos (unos 4,2 dólares) el kilo de “lana de acopio”, la que sale del campo sin los protocolos de Prolana (modos de esquila y selección), y se obtienen lotes que logran hasta 6 dólares en el caso de los productores que trabajan bajo la modalidad que propone Prolana.

Se estima, para la expo que se realizará entre el 19 y 21 de febrero, la llegada de unos 200 animales, de cabañas que vienen de Chubut y Santa Cruz, además de las provinciales. Además, se confirmó que, como años anteriores, habrá créditos blandos del Estado provincial para la compra de reproductores machos, “no para borregas”.

Bariloche, un gran punto de encuentro

Sobre la exposición de Bariloche, que se hace del 13 al 15 de febrero, además de un punto de encuentro productivo, fue diseñada como un “Festival Rural”, con una grilla de artistas, tal el caso de la folclorista Maggie Cullen, que actuará el viernes 13 de febrero en el escenario principal.

Se programaron demostraciones de perros arrieros, exhibiciones de esquila y acondicionamiento de lana, y muestras de Aparte Campero, donde se pone en juego la “baquía” de los jinetes patagónicos.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 09.41.58 La Sociedad Rural de Bariloche combinará la jura de reproductores con un festival artístico y destrezas criollas.

Además, habrá prueba de slalom con tambores aportarán dinamismo, otro motivo para que los jinetes muestren sus destrezas. Está previsto realizar la jura de ovinos con entrega de premios y también la jura de caballos criollos, junto a una clínica de podología y herrado y una charla sobre pelajes equinos.

Se habilitará un sector de Juegos Camperos, donde se ofrecerán propuestas recreativas para adultos, con torneos de taba, sapo, y lanzamiento de herraduras. En este caso, la organización informó que ya se encuentra habilitada la venta de entradas de manera online.

