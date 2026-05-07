Pesca en Patagonia: la producción industrial crece 31,6% impulsada por buques congeladores

La producción de peces creció un 40,6% en marzo y traccionó el nivel general de la industria.

El escenario productivo de la región patagónica y el litoral atlántico exhibió un desempeño notable durante el tercer mes del año 2026. Según los registros oficiales del Índice de Producción Industrial pesquero ( IPI pesquero ), elaborado por el INDEC . la actividad experimentó un incremento interanual del 31,6% en marzo .

Esta cifra consolida la tendencia positiva del primer trimestre , con una variación acumulada del 30,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la serie desestacionalizada reveló una contracción del 6,5% en comparación con febrero, lo cual exige un análisis prudente sobre el ritmo de capturas en las terminales portuarias de Chubut y Santa Cruz.

Dinámica de las especies y el recurso marítimo

La riqueza biológica del Mar Argentino sustenta este repunte industrial. El grupo de los peces lideró la subida con un alza del 40,6% durante marzo, lo que representó una incidencia positiva del 14,7% sobre el nivel general del índice. Por su parte, los moluscos mostraron un avance del 28% en el mes y alcanzaron un impresionante crecimiento acumulado del 70,1% en lo que va del año. Este dato resulta vital para las plantas procesadoras de la Patagonia central que dependen de estos recursos estacionales.

En una situación distinta aparecen los crustáceos. Aunque este segmento registró un aumento mensual del 17,9%, la cifra acumulada del año 2026 todavía arrastra una caída del 14%. Esta retracción genera preocupación en los sectores especializados, ya que impacta directamente en la cadena de valor de las capturas de alto valor comercial que caracterizan al Golfo San Jorge.

Por otro lado, la acuicultura asoma como un sector con gran potencial en los valles patagónicos, tras registrar un incremento del 52% frente a marzo de 2025.

image Desembarque de moluscos en puerto: este grupo de especies alcanzó una suba anual del 70,1%.

El pulso de la flota: Fresqueros versus congeladores

La operatividad en los muelles de Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia depende del equilibrio entre los distintos tipos de embarcaciones. Los buques congeladores protagonizaron el mayor dinamismo operativo con un crecimiento del 30,5% en marzo. El desempeño de estas unidades, que procesan la captura directamente en alta mar, escaló a un 65% de aumento acumulado durante el primer trimestre de 2026. Su influencia en la variación interanual del sector de pesca marítima alcanzó el 22,6%.

Una realidad diferente atraviesan los buques fresqueros, esenciales para el sostenimiento del empleo en las plantas de procesamiento en tierra. Si bien estas embarcaciones lograron una variación positiva del 16,9% durante marzo, el balance del año todavía arroja una merma del 8,9%. La diferencia de rendimiento entre ambas flotas marca la agenda política y económica de los puertos patagónicos, donde la descarga de pescado fresco garantiza la actividad de cientos de operarios y estibadores.

Contexto técnico y proyecciones

El organismo estadístico nacional subrayó que el IPI pesquero posee un patrón estacional cambiante y registros de mucha irregularidad. Por este motivo, los especialistas sugieren observar la serie tendencia-ciclo, la cual registró un aumento del 1,6% respecto al mes anterior. Este indicador mide la producción física en toneladas de más de 300 establecimientos y utiliza el año 2004 como base de comparación.

La actividad de pesca marítima en su conjunto, motor de las exportaciones de la región, tuvo un incremento del 27% interanual en marzo y una incidencia del 22% en el índice general. Pese a las oscilaciones mensuales, el sector pesquero patagónico ratificó su rol estratégico en la economía nacional durante el inicio de la temporada 2026.

FUENTE: INDEC con aportes de Redacción +P