Pesca: Moluscos y buques congeladores lideran el alza con datos clave para la Patagonia exportadora

El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI pesquero) registró en febrero de 2026 un aumento interanual de 14,3% respecto al mismo mes de 2025, con un acumulado enero-febrero de 28,9% frente a igual período del año anterior. Así lo indica el informe técnico publicado esta semana por el INDEC , elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas Económicas y la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, Silvicultura y Pesca.

En términos desestacionalizados, el índice mostró una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior, mientras que la tendencia-ciclo registró una suba de 0,8%. El propio informe advierte que el IPI pesquero presenta un patrón estacional cambiante y elevada irregularidad, por lo que es probable que los valores históricos ya publicados de las series desestacionalizada y tendencia-ciclo sufran revisiones frecuentes a medida que se incorporen nuevos datos.

Pesca marítima: el motor del crecimiento del sector

La actividad de pesca marítima registró en febrero una suba interanual de 17,9%, con un acumulado bimestral de 32,0% respecto al mismo período de 2025. Su incidencia positiva en la variación del nivel general del índice fue de 15,6 puntos porcentuales, lo que la convierte en el motor principal del crecimiento sectorial.

Este desempeño tiene implicancias directas para la Patagonia, que concentra los principales puertos pesqueros del país —Mar del Plata, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Ushuaia— y genera la mayor parte del valor exportable del sector.

En contraste, la actividad de acuicultura mostró una caída interanual de 10,4% en el mes, aunque su acumulado enero-febrero de 2026 aún exhibe un crecimiento de 10,8%. La incidencia negativa de la acuicultura en el nivel general del índice fue de 1,3 puntos porcentuales, lo que atenúa pero no revierte el impulso que proviene de la pesca marítima.

Buques congeladores vs. fresqueros

El análisis por tipo de buque revela uno de los datos más significativos para la región patagónica. Los buques congeladores —que operan principalmente fuera de los puertos del sur argentino y procesan el pescado a bordo para exportación directa— registraron en febrero una suba interanual de 50,8%, con un acumulado enero-febrero de 82,4%. Su incidencia positiva en la variación interanual del índice de pesca marítima fue de 29,8 puntos porcentuales.

Los buques fresqueros, en cambio, registraron una caída interanual de 28,7% en el mes, con un acumulado de -14,1% en el bimestre. Su incidencia negativa en el índice de pesca marítima fue de 11,9 puntos porcentuales.

Esta divergencia entre flotas tiene consecuencias directas sobre los puertos patagónicos: mientras los congeladores generan valor a bordo y exportan sin necesidad de procesamiento en tierra, los fresqueros abastecen a las plantas procesadoras costeras que generan empleo local. La caída de la flota fresquera impacta sobre la cadena industrial terrestre en ciudades como Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia.

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Moluscos: el gran protagonista del período

Entre los grupos de especies, la categoría moluscos concentra el dato más destacado de todo el informe para la región patagónica. El índice del grupo registró en febrero una suba interanual de 59,3%, con un acumulado enero-febrero de 94,8%.

Su incidencia positiva en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero fue de 27,2 puntos porcentuales, la más alta entre todos los grupos de especies. El índice se ubicó en 899,6 puntos (base 2004=100) en febrero, frente a los 564,7 puntos de febrero de 2025.

El grupo moluscos incluye principalmente al calamar (Illex argentinus) y al calamar patagónico (Loligo gahi), dos especies de altísima relevancia exportadora para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El calamar es el segundo producto de exportación pesquera argentina en valor, después de la merluza, y su comportamiento en el inicio de 2026 señala una temporada favorable en términos de disponibilidad del recurso.

Peces y crustáceos: la otra cara del balance

El grupo peces registró en febrero una caída interanual de 11,2%, aunque su acumulado bimestral sigue positivo con un incremento de 4,6%. El índice del grupo se ubicó en 68,6 puntos en febrero, frente a los 77,2 puntos del mismo mes de 2025. La incidencia negativa del grupo en el nivel general del IPI fue de 2,7 puntos porcentuales.

En la Patagonia, este grupo incluye principalmente a la merluza hubbsi, especie más importante del sector en volumen y valor, cuya captura está sujeta a cuotas de extracción establecidas por el sistema de administración pesquera federal.

El grupo crustáceos mostró la peor performance del mes: una baja interanual de 33,7% y un acumulado de -18,0% en el bimestre. El índice cayó a 218,4 puntos en febrero, frente a los 329,3 puntos de febrero de 2025. La incidencia negativa en el nivel general del índice fue de 10,3 puntos porcentuales.

El grupo crustáceos incluye principalmente a la langostina (Pleoticus muelleri), especie de altísimo valor unitario que se procesa en gran parte en Rawson (Chubut) y que durante 2025 protagonizó temporadas récord. La contracción de febrero puede obedecer a factores estacionales propios del recurso y a la variabilidad interanual natural de las capturas.

La lectura integral del informe de febrero de 2026 presenta para la Patagonia un escenario de contrastes: el gran salto de los moluscos y los congeladores señala una temporada de calamar favorable y una flota exportadora activa, mientras que la caída de peces y crustáceos —junto con la contracción de los fresqueros— advierte sobre la presión que enfrenta la cadena industrial costera. El balance bimestral de 28,9% de crecimiento acumulado del sector consolida una tendencia positiva para el año, pero la volatilidad inherente al sector pesquero parece demandar prudencia en las proyecciones de corto plazo.

Fuente: INDEC con aportes de Redacción +P