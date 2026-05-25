¿Cuánto gana un ingeniero agrónomo en Argentina? Desigualdades salariales y situación en Patagonia

En la Patagonia, el alto costo de vida reduce el poder real del salario del agrónomo.

Argentina es una potencia agroalimentaria de escala global, pero esa riqueza no se traduce en los ingresos de los profesionales que la hacen posible. Los ingenieros agrónomos, pilares estratégicos del sector primario más competitivo del país, perciben salarios que se ubican entre los más bajos del mercado profesional , con diferencias significativas según la provincia donde trabajen y una brecha de género que agrava aún más el panorama.

Un relevamiento cruzado de datos de Glassdoor, Computrabajo, BeBee y la encuesta del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Argentina (CPIA) permite trazar un mapa salarial que sorprende por sus extremos. ¿Cuánto gana un ingeniero agrónomo en Argentina? ¿Y en Patagonia?

Para mayo de 2026, los ingresos de los ingenieros agrónomos en Argentina muestran una brecha muy marcada según su modalidad contractual y nivel jerárquico. En el sector corporativo y de producción en relación de dependencia, los relevamientos de portales de empleo activos como BeBee y Bumeran exponen que los salarios pretendidos del área promedian los $1.870.000 mensuales, partiendo de una base de $1.500.000 para perfiles junior o asistentes de campo.

12203 Un agrónomo argentino gana, en promedio, un 61% menos que su par en el exterior.

El segmento medio se estabiliza en torno a una mediana de $3.400.000, mientras que las posiciones senior, dedicadas a la gerencia de establecimientos y grandes campañas agropecuarias, escalan frecuentemente por encima de los $5.000.000 mensuales, acompañadas comúnmente por beneficios adicionales clave como camioneta corporativa y cobertura de combustible.

Por otro lado, la realidad económica de los profesionales independientes y consultores se rige bajo los parámetros de actualización que fijan las entidades gremiales del sector. Tomando como referencia las escalas arancelarias publicadas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe (CIASFE) para el período vigente de 2026, el valor de la unidad de medida profesional (denominada "AGRO") se ubica en los $2.000. Esto establece los honorarios sugeridos por el colegio en $450.000 tanto para el "Día de Campo" de asesoramiento presencial como para el "Día de Gabinete" técnico, tasando la hora individual de labor en $60.000, además de contemplar un cobro por viáticos de movilidad equivalente a medio litro de nafta premium por kilómetro recorrido.

De acuerdo al relevamiento de +P, la dispersión entre fuentes refleja la segmentación del mercado: los agrónomos insertos en grandes empresas agroindustriales, exportadoras o compañías de insumos cobran muy por encima de quienes trabajan en el sector público o como asesores independientes en zonas rurales alejadas.

image Las ingenieras agrónomas perciben hasta un 72% menos que sus colegas en otros países.

El mapa provincial: quién paga más y quién paga menos

La encuesta del CPIA —la única que desagrega datos por provincia con metodología rigurosa— establece una jerarquía clara entre los 24 distritos del país. En el tope de la escala se ubican Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero y Mendoza, donde los ingresos alcanzan los valores más altos del relevamiento. En el segmento medio-alto aparecen Córdoba, Salta y Entre Ríos.

En la zona media de la tabla se encuentran Chaco, Corrientes y Misiones, con remuneraciones que presentan menor dinamismo. En el extremo inferior, Jujuy y Formosa registran los promedios más deprimidos del país.

Embed

Patagonia: potencial productivo, salarios intermedios

Las provincias patagónicas representan un caso particular dentro del mapa salarial argentino. Río Negro aparece en el relevamiento del CPIA dentro del rango intermedio, con sueldos de hasta $531.400 mensuales, un nivel similar al de Corrientes, Chaco y Salta.

La región patagónica concentra actividad agronómica relevante en fruticultura, viticultura, ganadería extensiva y, más recientemente, en el desarrollo de economías regionales vinculadas a frutos secos y producción bajo cubierta. Sin embargo, esa diversificación productiva no derivó aún en una prima salarial diferencial para los profesionales del sector.

El costo de vida más elevado en las ciudades de la región erosiona el poder adquisitivo real del salario, colocando a los agrónomos en una posición de desventaja relativa frente a colegas de la pampa húmeda, que cobran montos similares en contextos de vida más accesibles.

2152020395 Buenos Aires, La Pampa y Santiago del Estero lideran el ranking salarial de la profesión.

Las cuentas que no cierran

El problema salarial en la agronomía argentina tiene además una dimensión de género que merece atención. Según el CPIA, el ingreso promedio de una ingeniera agrónoma es un 72% inferior al de un profesional del sector en el exterior, mientras que para los hombres esa brecha es del 61%.

El 71% de los profesionales matriculados son varones y el 29% son mujeres, una composición que refleja tanto la estructura histórica de la profesión como las diferencias en acceso a los puestos mejor remunerados.

Por otro lado, el dato que mejor resume la situación proviene de la comparación internacional. Mientras el ingreso mensual de un agrónomo en el exterior oscila entre los USD 2.000 y USD 3.000, el profesional argentino percibe, en promedio, un 61% menos medido en moneda extranjera. Argentina lidera la producción y exportación de commodities agrícolas, pero no traslada esa competitividad a la remuneración de quienes la sostienen técnicamente.

FUENTE: Glassdoor, Computrabajo, BeBee, CPIA, CIASFE con aportes de +P.