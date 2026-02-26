Chubut: nuevo proyecto de ley busca transparencia en la pesca con 'Ficha Limpia'

Si la Legislatura aprueba la iniciativa, Chubut daría un paso decisivo hacia una pesca más ordenada, transparente y sostenible.

El gobernador Ignacio Torres presentó el Proyecto de Ley Nº 005/2026 , que modifica la Ley IX N° 157 de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La iniciativa, ingresada el 20 de febrero de 2026 y firmada por el mandatario junto al ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi, busca fortalecer los mecanismos de control, transparentar la asignación de permisos y establecer un Régimen de Ficha Limpia Pesquera inédito en Chubut .

La actividad pesquera representa uno de los pilares económicos fundamentales de Chubut y opera sobre un recurso natural de dominio público. Por ello, la explotación debe regirse estrictamente por principios de legalidad , transparencia e integridad . En los últimos años surgieron situaciones preocupantes: inactividad injustificada de permisos, incumplimientos contractuales, maniobras irregulares y conductas tipificadas como delitos fiscales. Estas irregularidades impulsaron la necesidad de actualizar el marco normativo para ordenar el sistema de otorgamiento y mantenimiento de autorizaciones de captura.

image Inspección a buque en zona de captura: mayor control y sanciones por inactividad injustificada.

Modificaciones clave en los controles y sanciones

El proyecto introduce cambios precisos en varios artículos de la ley vigente para otorgar mayor claridad y eficacia a las causales de suspensión y caducidad de permisos.

Se establece la caducidad automática de permisos y autorizaciones cuando los buques pertenezcan a empresas o grupos empresarios con sentencia de quiebra firme.

En el Artículo 45 reformulado, los armadores, propietarios o titulares cuyos buques no desarrollen actividades extractivas —cuando las condiciones climáticas y biológicas lo permitan— deberán presentar una solicitud de justificación de inactividad dentro del plazo fijado por la autoridad de aplicación, contado desde la última marea con actividad comercial (captura o intentos de captura). La autoridad evaluará la solicitud y, de admitirla, concederá un plazo de vigencia.

image Registro digital público: la clave de la Ficha Limpia Pesquera para controlar antecedentes fiscales.

El Artículo 55 amplía las facultades de suspensión de inscripciones de permisos y autorizaciones ante diversas conductas: negativa a inspecciones provinciales, no pago de aranceles, omisión en la entrega del libro de ingreso de materia prima a planta, incumplimiento de contratos de abastecimiento a plantas procesadoras, falta de pago de multas firmes, ausencia de libre deuda de la ARECH o acumulación de infracciones consecutivas por la misma causa.

El Artículo 56 detalla las causales de caducidad e inhabilitación, entre ellas:

Sentencia de quiebra del titular.

Inactividad no justificada o justificación rechazada por la autoridad.

Defraudación fiscal dolosa .

. Reiteración de omisiones fiscales culposas dentro del año (no excusables).

Incumplimiento grave de normas de seguridad de la Prefectura Naval Argentina que pongan en riesgo a la tripulación.

image Gobernador Ignacio Torres firma el Proyecto de Ley Nº 005/2026 para reformar la pesca provincial.

El corazón de la reforma: Régimen de "Ficha limpia pesquera"

La novedad central radica en el nuevo Capítulo XVI, que instituye el Régimen de Ficha Limpia Pesquera. Este mecanismo exige verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para todo otorgamiento, renovación o transferencia de permisos, cuotas de captura, habilitaciones y demás autorizaciones.

El régimen aplica a:

Titulares y beneficiarios de permisos o autorizaciones.

Representantes legales, directores, administradores, síndicos y miembros de órganos de gobierno de personas jurídicas.

Personas que accedan o mantengan permisos en carácter de asociadas, locatarias, cesionarias o cualquier modalidad permitida.

Quedan inhabilitadas aquellas personas (o sus representantes) condenadas con sentencia firme (confirmada en segunda instancia o pendiente de recurso) por delitos dolosos o defraudación fiscal. Los requisitos alcanzan también a accionistas o socios con participación superior al 20%.

Para garantizar el cumplimiento, se crea el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera: un instrumento público, gratuito y de acceso digital que contendrá:

Titulares de permisos vigentes con características e historial.

Sujetos con permisos suspendidos y causales.

y causales. Permisos caducados o dados de baja con motivos.

o dados de baja con motivos. Historial completo de sanciones impuestas por la Secretaría de Pesca.

image Buques pesqueros en puerto de Rawson: el corazón económico de Chubut bajo nuevas reglas de transparencia.

Esta herramienta fortalece la trazabilidad y permite a la ciudadanía y al sector conocer el estado real de los actores involucrados en la explotación pesquera.

La reforma no altera cuotas ni criterios biológicos, pero redefine por completo las reglas de acceso y permanencia en la actividad. En un contexto de tensiones entre el gobierno y sectores empresarios —marcado por reclamos de deudas millonarias y cuestionamientos mutuos—, el proyecto de Torres apunta a recuperar facultades administrativas que se consideraban debilitadas en la ley de 2022.

Si la Legislatura aprueba la iniciativa, Chubut daría un paso decisivo hacia una pesca más ordenada, transparente y sostenible, alineada con la exigencia de integridad que demanda un recurso estratégico para la economía provincial.

Fuente: diario Jornada con aportes de Redacción +P