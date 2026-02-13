Pesca en la Patagonia: el inesperado repunte de los crustáceos al cierre de 2025

La acuicultura patagónica cerró el ciclo anual con un crecimiento acumulado superior al 28%.

El escenario pesquero en el litoral argentino, con epicentro en la Patagonia , cerró el ciclo 2025 con señales mixtas que exigen un análisis profundo. Según el último reporte del Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) del INDEC, la actividad experimentó un crecimiento del 4% en diciembre respecto al mismo mes del año previo.

Sin embargo, la mirada de largo plazo devolvió una cifra preocupante pues el acumulado anual de 2025 registró una caída del 9,5% comparado con el período anterior. Esta dualidad marcó el pulso de los principales puertos del sur, donde la estacionalidad y la irregularidad definieron las campañas extractivas de los últimos meses.

273 Los buques fresqueros ganan terreno en el caladero sur frente a la caída de los congeladores.

Desempeño por sectores

La pesca marítima, motor fundamental de la economía costera patagónica, anotó una mejora interanual del 7,2% durante el último mes del año. Esta cifra representó un alivio temporal para el sector, aunque no compensó la retracción estructural que sufrió la actividad durante todo el ejercicio.

En términos acumulados, la pesca en alta mar cerró el 2025 con una disminución del 15,1%, lo cual evidenció los desafíos operativos y biológicos enfrentados en el Atlántico Sur.

Por otro lado, la acuicultura mostró un comportamiento inverso pues, a pesar de caer un 8,2% en la comparación mensual de diciembre, finalizó el año con un incremento acumulado del 28,1%.

unnamed (30)

El contraste entre crustáceos y moluscos

La abundancia de los recursos varió drásticamente según la especie, lo que impactó de forma directa en la rentabilidad de las flotas. El grupo de los crustáceos se posicionó como el gran protagonista de diciembre al registrar un incremento del 22,5% respecto al año anterior.

Este salto permitió amortiguar, en parte, la caída acumulada anual de este segmento, que se ubicó en un 31,1% negativo. En una vereda opuesta se encontraron los moluscos, recurso clave para puertos como Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia, que sufrieron una baja del 22% en diciembre.

A pesar de este traspié final, el balance anual de los moluscos resultó positivo con un crecimiento acumulado del 21,8% respecto al 2024. Finalmente, el grupo de los peces mostró una caída interanual del 12,4% en el último mes, aunque su rendimiento acumulado anual logró mantenerse en terreno positivo con una suba del 11,8%.

10833 La producción de moluscos enfrenta un escenario complejo tras la baja del 22% en la zona económica.

Fresqueros contra congeladores

La dinámica en los muelles también reflejó disparidades técnicas según el tipo de embarcación utilizada. Los buques fresqueros, predominantes en varias terminales de Chubut, exhibieron una vitalidad notable con un aumento del 24,0% en sus desembarques de diciembre.

Este rendimiento impulsó su indicador anual hacia una zona de crecimiento del 4,9%. La situación de los buques congeladores resultó mucho más compleja ya que registraron una fuerte contracción del 29,5% en el mes de referencia.

El segmento de procesamiento a bordo terminó el año con una disminución acumulada del 22,6%, cifra que encendió alarmas en las empresas que operan con esta modalidad de mayor escala.

La incidencia de los fresqueros en la variación positiva de la pesca marítima alcanzó el 16,5%, mientras que los congeladores restaron un 9,3% al índice sectorial.



Fuente: INDEC