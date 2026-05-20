Patagonia sur: el 90% de la basura en las costas proviene de la pesca

En la mayoría de los océanos del mundo, el 80% de los plásticos que llegan al mar proviene de tierra y solo el 20% restante se origina en actividades marítimas. En la provincia de Chubut , esa proporción se invierte por completo. Tres años de investigación en el terreno, encuadrados en el Proyecto MaRes , confirman que más del 90% de los residuos hallados en el litoral patagónico tiene origen pesquero : redes, cabos, guantes, cajones, baldes de sulfito y envases propios de la operatoria pesquera dominan el paisaje costero de las áreas protegidas de la provincia.

El dato surge de siete operativos de limpieza costera y de relevamientos aéreos sobre más de 1.329 kilómetros de costa , realizados en Áreas Costeras y Marinas Protegidas de Chubut en el marco de la iniciativa. Los resultados, presentados recientemente por el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) y la Fundación Vida Silvestre Argentina , ofrecen el diagnóstico más completo elaborado hasta la fecha sobre la dinámica de los residuos plásticos pesqueros en la Patagonia argentina.

El crecimiento del langostino, detrás del problema

El informe identifica una relación directa entre la expansión de la pesquería de langostino y el volumen de residuos plásticos acumulados en la costa. Los desembarques en puertos chubutenses crecieron de unas 50.000 toneladas en 2013 a cerca de 185.000 toneladas en 2024, lo que representa un aumento de casi el 270% en poco más de una década. Ese crecimiento sostenido elevó de manera proporcional la cantidad de materiales plásticos en circulación: cajones, insumos de abordo, cabos y redes que, cuando no reciben una gestión adecuada al final de su vida útil, terminan en el mar o varados en la costa.

Diego Taboada, presidente del ICB, fue preciso al describir el desafío: la problemática requiere mejorar la gestión de residuos en todas las etapas de la cadena productiva, con una articulación permanente entre empresas pesqueras, organismos públicos y trabajadores del sector.

Relevamientos aéreos y operativos de campo

Una de las innovaciones metodológicas del Proyecto MaRes fue la incorporación de relevamientos aéreos interjurisdiccionales para mapear la distribución de los residuos a lo largo de toda la costa provincial. La actividad, coordinada por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Pesca y la Administración de Parques Nacionales, cubrió en dos etapas el Área Natural Protegida Península Valdés y el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.

Los vuelos permitieron identificar que la acumulación de residuos no es homogénea a lo largo del litoral, sino que se concentra en zonas específicas condicionadas por corrientes oceánicas, morfología costera y proximidad a puertos. Esa información se integra con análisis de microplásticos, modelaciones oceanográficas e imágenes satelitales para construir un mapa de impacto que las autoridades puedan usar en la planificación estratégica de las limpiezas.

pesca.jpg La expansión del langostino triplicó los desembarques y agravó la contaminación costera.

En el plano operativo, se realizaron trabajos de limpieza en Playa Cormoranes, Isla Leones, Caleta San Roque, Playa Alta, Las Charas y Pico Sayago, sectores que concentran alta acumulación de desechos. El resultado: más de 20 toneladas de residuos plásticos retirados en aproximadamente 60 kilómetros de costa, de los cuales más del 95% estaba vinculado directamente a la actividad pesquera.

Herramientas para la gestión y la economía circular

Más allá de los operativos de campo, el proyecto generó capacidades institucionales concretas. Se elaboraron protocolos de limpieza costera, diagnósticos provinciales actualizados y consultorías técnicas sobre normativa, estiba portuaria y economía circular. Además, se realizaron cinco capacitaciones con más de 350 participantes del sector pesquero, puertos, organismos públicos y áreas protegidas, y se celebró el primer taller multisectorial sobre gestión de residuos en la provincia.

En paralelo, el proyecto avanzó en la reducción de la pesca incidental mediante capacitación en la Escuela Nacional de Pesca e implementación de monitoreo electrónico a bordo de buques, con resultados favorables en la captura accidental de aves marinas. La visión del proyecto apunta a integrar a toda la cadena pesquera —desde la flota hasta los puertos— en un esquema de buenas prácticas que reduzca la generación y el abandono de residuos plásticos en origen.

Financiamiento y articulación institucional

El Proyecto MaRes es coordinado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, con financiamiento de la Unión Europea y el acompañamiento del Gobierno de Chubut y la Administración de Parques Nacionales. El componente específico sobre plásticos pesqueros fue liderado por el ICB junto a la Fundación Vida Silvestre Argentina y el CONICET. La iniciativa abarcó también las Áreas Marinas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) y contribuyó con documentos técnicos para las AMP Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood.

Los resultados del proyecto se presentaron en el marco de las preparaciones para la Tercera Cumbre de los Océanos, celebrada en Niza, Francia, en 2025, donde la costa patagónica fue señalada como un caso de estudio relevante para el debate internacional sobre plásticos de origen pesquero y gestión de áreas marinas protegidas.

FUENTE: Cadena Patagonia con aportes de Redacción +P