Escala la tensión por la luz en Río Negro: Weretilneck defendió la tarifa y las pymes alertan subas del 64%

Tarifazo eléctrico en Río Negro: fuerte cruce entre el Gobierno y las pymes por un aumento que podría llegar al 64%

A medida que se acorta el tiempo, porque la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) se realiza este viernes, la tensión aumenta a puntos nunca vistos en la relación entre el gobierno de Río Negro y los dirigentes de la Federación de Entidades Económicas de Río Negro (FEERN), con cruces de mensajes en los que estuvo involucrado hasta el gobernador Alberto Weretilneck. De manera oficial se menciona un incremento en los valores de la tarifa del 46%, mientras los empresarios dicen que será del 64%.

Los empacadores de fruta, nucleados en la CAFI, ya habían pedido una suspensión de la audiencia, pero no obtuvieron respuestas. Ahora la FEERN, que nuclea a pymes y a las cámaras de comercio locales, solicitó “eximir de cualquier tipo de aumento a los productores en emergencia agropecuaria”.

Desde las bombas para regar hasta los motores que impulsan los compresores de las cámaras de frío, toda la maquinaria del empaque se mueve en base a energía eléctrica y es uno de los costos centrales de la actividad.

En la noche del martes pasado, los dirigentes (había comerciantes y productores de fruta) convocaron al Defensor del Usuario, designado por el EPRE, en la sede del Consorcio de Regantes de Allen Fernández Oro, y salieron tan decepcionados como cuando entraron.

Hicieron saber que “solicitamos al defensor que nos explique claramente la solicitud de la empresa y no pudo hacerlo porque no ha tenido el tiempo suficiente para analizarla”. El expediente es un documento técnico de 400 páginas, y las fuentes indicaron a +P que el funcionario “no tiene apoyo del área técnica del EPRE”.

El hecho de que la audiencia haya sido fijada para el viernes 27, día en que además sesiona la Legislatura provincial para aprobar los acuerdos con YPF por los proyectos de LNG, “no es casualidad, es una emboscada”, dispararon desde la FEERN.

Gobernador molesto

Esto molestó a Weretilneck, que envió mensajes a los dirigentes, entre ellos algunos con contenido técnico. Les aclaró que “los productores rionegrinos pagan la tarifa eléctrica más barata del país”, y que en realidad “los tributos e impuestos hacen que las facturas se encarezcan. Más de la mitad de la factura son impuestos”.

Y les explicó que los impuestos de la Provincia de Río Negro son el 1% de la tarifa eléctrica, mientras que los impuestos del Gobierno nacional son entre el 22% y el 28% de la tarifa eléctrica. También se refirió a que “los impuestos de la Municipalidad de General Roca son entre el 15% y el 24% de la tarifa eléctrica”.

Weretilneck salió al cruce de las pymes y aseguró que la Provincia solo representa el 1% de la factura, en medio de la polémica por un aumento que genera fuerte rechazo.

“No podemos pagar los robos de energía (colgados) ni la falta de inversión de la empresa con el esfuerzo de nuestras pymes”, replicaron en referencia a los mayores costos que alega la distribuidora EDERSA para argumentar sus pedidos de aumento.

Y como en el documento de 400 páginas se debe justificar por cada rubro que compone la tarifa, los empresarios detectaron que la distribuidora pretende un aumento en la rentabilidad, que pasaría del 7,18% al 13,39%.

¿Quién pone límites?

El mensaje del gobernador, en el cual detalla los “impuestos que cobra el municipio de Roca”, fue analizado por los técnicos de la entidad empresaria y promete tener otras derivaciones. “Si está cobrando un 18 o 24 por ciento como dice, estaría violando la ley, porque no puede cobrar más de un seis por ciento de contribución municipal”. Y quien debe evitar que se pase ese límite del 6% es el propio EPRE, o sea un organismo creado por el propio gobierno provincial.

Sobre el porcentaje de aumento, se advirtió que el 46% solicitado es en base a los números de septiembre de 2025, pero que es actualizable al momento de entrar en vigencia el aumento; por lo tanto, se espera que llegue al 64%.

En los sordos cruces de las últimas horas, desde las pymes (donde hay distribuidores de carnes, restaurantes y demás actividades que trabajan con cámaras de frío) hicieron notar que todo beneficio al sector, como la reducción de impuestos, como se pregona desde el gobierno, en realidad es un costo que se traslada al resto de los usuarios domiciliarios.

Presiones por las tasas

“Esa tarifa menor que dice el gobierno que se logra por baja de impuestos se distribuye entre todos los comerciantes y el resto de los usuarios en general. O sea, que no es que la absorba la distribuidora, sino que lo prorratean en el resto del cuadro tarifario. Con lo cual, ni la empresa está beneficiando al consumidor ni la provincia está beneficiando a un sector”.

Empresarios, productores frutícolas y comerciantes cuestionan la rentabilidad de la distribuidora y el peso de los impuestos en la factura de luz.

En el centro de la escena está el Valor Agregado de Distribución (VAD), que se conforma en buena medida por el costo de los salarios y el de los insumos. EDERSA, para trasladar a tarifas los incrementos en esos rubros, debía solicitar una audiencia pública, pero ahora pretende que le den la posibilidad de aplicar aumentos automáticos. Por este motivo, desde la FEERN se preguntaron: “¿Qué rol cumpliría el EPRE en este caso?”.

También cuestionaron que todas las obras y ampliación del sistema “las pague el usuario y las usufructúe el distribuidor”, siendo EDERSA la única distribuidora del país que tiene este beneficio.

Otra de las voces oficiales que se sumó a la polémica fue la de Facundo López, presidente del bloque oficialista (Juntos Somos Río Negro) en la Legislatura provincial, y desde su cuenta de la red social X disparó: “Río Negro bajó 60% Ingresos Brutos a la luz”, y agregó que “la Provincia representa apenas el 1% de la factura”.

Ya en respuesta a la intendenta María Emilia Soria, que el viernes pasado en la apertura de la Fiesta Nacional de la Manzana pidió una tarifa preferencial para los productores de fruta, López señaló que “si realmente quieren defender a productores y pymes, bajen las tasas en General Roca. Eso es ayudar”, y le solicitó a la mandataria “no hacer política con la mentira”.

