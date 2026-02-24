La manzana "podrida": Hubo cruces políticos en la fiesta por las tarifas eléctricas

En política, es regla no escrita que, si uno va a criticar con dureza, debe “aguantarse el vuelto”. Y la Intendenta de General Roca, María Emilia Soria, utilizó, una vez más, el escenario de la Fiesta Nacional de la Manzana (FNM) para mostrar sus discrepancias con el gobierno provincial, al cuestionar la falta de una tarifa eléctrica preferencial para la fruticultura.

Agustín Ríos, el flamante Ministro de Gobierno de Río Negro, se tomó algunas horas para preparar el vuelto. Y el domingo lanzó su propio golpe: “Algo está podrido en la Fiesta de la Manzana y es el kirchnerismo aprovechándose de las dificultades de los productores . Cuando fueron parte del gobierno nacional, nunca levantaron la voz por los productores rionegrinos”.

Durante la tradicional ceremonia de “Bendición de los frutos”, que se hizo el viernes pasado, Soria comentó: “Hoy pensaba, mientras hablaba con un empacador en Roca, que le había llegado una factura de 96 millones de pesos de luz, cómo no podemos generar una tarifa diferencial para quienes generan trabajo. Aprovecho que hay autoridades provinciales, porque creo que tenemos que darnos esa discusión”, expresó.

Ríos, quien fue el representante del gobierno provincial en el acto de apertura de la FNM, retrucó: “si el Municipio realmente quiere ayudar, tiene herramientas concretas: puede eximir, reducir o aliviar tasas municipales a productores, empaques y establecimientos productivos. Eso sería una señal real de acompañamiento. Lo demás es discurso para la tribuna”, sostuvo.

Y en un andarivel más político, aseguró que “usar una dificultad estructural del sistema energético para hacer campaña habla más de especulación política que de una verdadera preocupación por el sector productivo”.

¿La audiencia que no será?

Vale recordar que el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), convocó para este viernes 27 a una audiencia pública, no vinculante, para analizar un pedido de la distribuidora EDERESA de incrementar en un 46% las tarifas. La empresa además pretende que, para compensar incrementos en sus costos (mano de obra e insumos), no deba someterse al proceso de audiencia pública.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 08.53.06 (1) En la fiesta se planteó una disputa que trasciende a la fruticultura.

Los empresarios frutícolas, a través de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), pidieron postergar esa audiencia, porque están en plena cosecha y porque ni siquiera tienen a mano de los balances de EDERSA para verificar si son verídicos los incrementos de los costos como se argumenta.

Palos van y palos vienen

Soria manifestó que se había ilusionado con el reciente proceso de privatización del gerenciamiento de las represas de la región, porque en los pliegos se les permite a las empresas pagar regalías en “especie”, esto es entregar a las provincias energía para que estas las entreguen a las empresas provinciales de distribución, con la potestad de establecer una tarifa diferencial o “Tarifa Comahue”.

Ríos, entre otros comentarios sobre los dichos de la intendenta de Roca, hizo notar que el componente más pesado de la factura eléctrica no depende de la Provincia, sino de impuestos nacionales como el IVA, que se mantiene en un 27% desde hace años y que nunca fue revisado por los gobiernos nacionales del mismo signo político que hoy se muestran indignados.

“Mientras Nación no toca el IVA, la Provincia hizo lo que estaba a su alcance: redujo en un 60% Ingresos Brutos sobre luz y gas, llevándolo del 2,5% al 1%, una de las cargas más bajas del país. Eso significó resignar más de 6.300 millones de pesos anuales de recaudación para aliviar el bolsillo de quienes producen. Esa es una decisión política concreta, y seguimos trabajando en más acciones para aliviar a los productores”, se defendió Ríos.

Luego, golpeó sobre uno de los aspectos cuestionables de la gestión municipal roquense, al enrostrarle a sus autoridades que “en lugares donde se habilitan loteos indiscriminados sobre tierras productivas, después se sorprenden por los problemas de riego, de infraestructura y de costo que “menos manzana podrida para la chicana política y más compromiso real con quienes generan trabajo y valor en Río Negro”.

En 13 años, durante el período que va del año 2009 al año 2022, por problemas de rentabilidad, se perdieron 11.703 hectáreas y se cayeron del sistema el 38% de los productores que estaban habilitados. En ese período de 13 años, gobernó el kirchnerismo durante 9 años y Mauricio Macri los testantes 4 años. En ese lapso, desaparecieron 1.000 productores.