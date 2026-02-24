El 85% de las manzanas en Europa contiene varios pesticidas, según un nuevo informe

El estudio revela que cada pieza contenía una media de tres pesticidas distintos y que el 93% tenía al menos un residuo detectable.

La organización ecologista Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), en colaboración con otras 13 entidades del continente, ha encendido las alarmas tras analizar 59 muestras de manzanas de producción local procedentes de 13 países europeos, entre ellos España. El estudio revela que el 85 por ciento de las manzanas examinadas contenía residuos de más de un pesticida simultáneamente, lo que reabre el debate sobre la exposición combinada a estas sustancias y sus posibles efectos en la salud pública.

Según los resultados, difundidos en España por la organización Hogar sin Tóxicos, el 93 por ciento de las manzanas analizadas presentaba al menos un pesticida. La media detectada fue de tres pesticidas distintos por pieza, aunque en algunos casos se identificaron hasta siete sustancias diferentes en una sola manzana. Para los autores del informe, estos datos evidencian un problema estructural en el modelo de producción agrícola intensiva , donde el uso simultáneo de diversos compuestos fitosanitarios es una práctica habitual.

Alta presencia de residuos múltiples en Europa

El porcentaje de frutas con residuos múltiples varía de forma significativa entre países. En ocho de los estados participantes, todas las muestras examinadas contenían restos de varios pesticidas al mismo tiempo. En el caso de España, Francia e Italia, el 80 por ciento de las manzanas presentaba esta combinación de sustancias. Por el contrario, Dinamarca registró el porcentaje más bajo, con un 20 por ciento de muestras afectadas, mientras que Bélgica se situó en el 50 por ciento.

El responsable de Hogar sin Tóxicos y divulgador científico, Carlos de Prada, ha advertido de que las evaluaciones oficiales de riesgo realizadas por las autoridades sanitarias europeas analizan cada pesticida por separado, pero no tienen suficientemente en cuenta el llamado “efecto cóctel”, es decir, la posible interacción entre varias sustancias presentes a la vez en un mismo alimento. Según De Prada, esta combinación podría generar efectos “muy superiores” a los derivados de cada compuesto individual. El experto, autor del libro Cómo comer sano en un mundo tóxico, recomienda priorizar el consumo de manzanas ecológicas locales, cuyo cultivo no emplea pesticidas sintéticos.

manzana galpon Los expertos alertan del posible “efecto cóctel” por la combinación de pesticidas en un mismo alimento.

El informe también pone el foco en la naturaleza de los compuestos hallados. El 71 por ciento de las muestras contenía pesticidas que la Unión Europea ha clasificado como “candidatos a la sustitución”, una categoría que agrupa sustancias consideradas especialmente preocupantes por su toxicidad. Además, el 36 por ciento de las manzanas presentaba residuos de pesticidas con potencial neurotóxico, mientras que el 64 por ciento contenía compuestos considerados PFAS, un grupo de sustancias conocidas por su elevada persistencia en el medio ambiente y su posible acumulación en el organismo.

Advertencias sanitarias y debate regulatorio

La preocupación es aún mayor cuando se analiza el impacto potencial en la población infantil. El estudio señala que, si estas manzanas se comercializaran como alimento procesado para bebés, el 93 por ciento de las muestras no cumpliría la normativa vigente. Los autores instan a los padres a optar, siempre que sea posible, por manzanas de producción ecológica para reducir la exposición de los menores a estos residuos.

Desde PAN Europe subrayan que el objetivo del informe no es desalentar el consumo de fruta, cuyos beneficios nutricionales están ampliamente demostrados, sino exigir mejoras en la legislación y en los sistemas de producción agrícola. En este sentido, el director ejecutivo de la organización, Martin Dermine, ha criticado que, a su juicio, si las autoridades nacionales y comunitarias aplicaran correctamente la normativa vigente, varios de los pesticidas detectados ya habrían sido prohibidos hace tiempo.

Dermine también ha expresado su preocupación ante la propuesta ómnibus sobre alimentos y piensos impulsada por la Unión Europea, que, según sostiene, podría debilitar la protección de la salud pública. “Nuestro informe destaca que se necesita una regulación más estricta, no menos”, ha subrayado.

El debate sobre la presencia de pesticidas en los alimentos vuelve así al centro de la agenda europea. Mientras las organizaciones ecologistas reclaman una transición hacia modelos agrícolas menos dependientes de sustancias químicas sintéticas, el sector productor defiende que los controles actuales garantizan que los niveles detectados se sitúan dentro de los límites legales. En medio de esta controversia, los consumidores se enfrentan al reto de informarse y decidir qué tipo de producción desean apoyar con sus hábitos de compra.

Fuente: Portal El Español con aportes de Redacción +P.