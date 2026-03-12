Auge de la pesca en Patagonia: Creció casi 50% en el inicio de 2026

Desembarques en puertos patagónicos consolidan un aumento interanual del 49,9% en el sector.

La industria pesquera argentina inició el año 2026 con números que sorprendieron. El Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero), elaborado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censo ( INDEC ), registró un incremento interanual del 49,9% durante el mes de enero. Este avance consolida la recuperación de la actividad en el litoral marítimo, especialmente en los puertos estratégicos de la Patagonia .

La serie desestacionalizada acompañó esta tendencia positiva con un alza del 8,1% respecto al mes anterior. Por su parte, el indicador de tendencia-ciclo marcó un avance constante del 1,3%. Estas cifras reflejan una dinámica de trabajo intensa en las aguas del Atlántico Sur durante la temporada estival.

Desempeño por sectores económicos

El análisis detallado por sector de actividad económica permite identificar los motores reales de este crecimiento. La pesca marítima lideró el desempeño general con un aumento del 53,7% en comparación con enero de 2025.

Esta rama de la industria aportó una incidencia positiva de 44% al nivel general del índice. En paralelo, la Acuicultura también mostró señales de vitalidad al registrar una suba del 32,5% interanual. Aunque su peso relativo resultó menor, este sector contribuyó con una incidencia de 5,9% al crecimiento total.

Ambos sectores demuestran la gran capacidad operativa de las plantas de procesamiento y las flotas que operan en la región sur.

unnamed (10) La producción industrial pesquera registró un salto histórico del 49,9% interanual en enero de 2026. Gráfico: Notebooklm

El impacto extraordinario de los moluscos

El comportamiento de los distintos grupos de especies reveló contrastes significativos durante el primer mes de 2026. Los moluscos protagonizaron el salto más espectacular con un incremento del 197,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este fenómeno generó una incidencia positiva de 45,6% en la variación interanual total. El grupo de los peces también sumó al balance positivo con una mejora del 25,4%. Por el contrario, los crustáceos enfrentaron un escenario diferente al retroceder un 4,6% interanual. Esta caída en el segmento de crustáceos tuvo una incidencia negativa de 2,3% en el nivel general del índice pesquero.

Dinámica de la flota: Congeladores vs. fresqueros

La operatividad de la flota pesquera mostró una brecha marcada según el tipo de embarcación utilizada por las empresas. Los buques congeladores registraron un incremento masivo del 174,6% en sus desembarques comparado con enero de 2025.

Esta capacidad de procesamiento a bordo resultó determinante, aportando una incidencia de 54,3% a la variación del sector de pesca marítima. En cambio, los buques fresqueros experimentaron una leve contracción del 0,9% interanual.

La incidencia de estos buques resultó negativa en un 0,6% dentro de su sector. La eficiencia de los grandes buques factoría marcó el pulso de la producción en las aguas patagónicas.



Fuente: INDEC con aportes de Redacción +P