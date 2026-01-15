¿Por qué cayó la pesca en el Mar Argentino? Causas y datos

E l escenario de la industria de la pesca argentina durante el anteúltimo mes del año 2025 reveló una dinámica compleja y desafíos estructurales significativos. Según los datos oficiales procesados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ), el Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) experimentó una variación negativa del 18,2% en noviembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior.

Esta cifra refleja una tendencia desfavorable que persiste durante gran parte del ciclo anual, ya que el acumulado entre enero y noviembre presentó una caída del 10,7% en comparación con el mismo periodo del ciclo previo.

Si analizamos la serie desestacionalizada, el índice mostró una baja del 5,8% respecto a octubre de 2025. Sin embargo, la serie tendencia-ciclo registró un leve avance del 0,9% en la comparación mensual, lo que sugiere una estabilización marginal dentro de un contexto de alta irregularidad estacional.

image

El comportamiento de este indicador, con base 2004, demuestra que la actividad extractiva y productiva del litoral marítimo enfrenta fluctuaciones severas que impactan directamente en la economía de las regiones costeras y las flotas operativas.

Divergencia entre la pesca marítima y la acuicultura

El informe técnico permite distinguir dos realidades opuestas según el sector de actividad económica. Por un lado, la pesca marítima, núcleo central de la producción en la Patagonia y el resto del Atlántico Sur, sufrió una contracción del 24,1% en noviembre de 2025.

Esta actividad acumula un saldo negativo del 16,8% en los primeros once meses del año. Los desembarques de las flotas comerciales reflejaron esta merma, con una incidencia negativa de 19,3 puntos porcentuales sobre el nivel general del índice.

image

En contraposición, la acuicultura mantuvo una trayectoria de crecimiento sostenido. Este sector registró un incremento del 5,1% en la comparación interanual de noviembre.

El dato más relevante surge del desempeño anual acumulado, donde la acuicultura ostenta una variación positiva del 32%. Aunque su peso relativo en el índice general todavía resulta menor al de la extracción marítima, su aporte evitó una caída aún más estrepitosa del indicador global durante el periodo analizado.

Desempeño por grupos de especies y capturas

La evolución de la producción varió drásticamente según el recurso biológico capturado. El grupo de los peces se destacó como el único segmento extractivo con signo positivo durante noviembre, con un alza del 16,5% interanual y un acumulado del 13,2% en el año. Este crecimiento generó una incidencia positiva de 6,9% en el nivel general del IPI pesquero.

image

En el extremo opuesto, los crustáceos y los moluscos mostraron cifras alarmantes para la industria. Los crustáceos, vitales para la rentabilidad de muchas empresas pesqueras, cayeron un 38,1% en noviembre. El acumulado anual para este grupo de especies se situó en un 34,4% negativo.

Por su parte, los moluscos registraron la caída mensual más profunda con un 79,1% de retroceso respecto a noviembre de 2024, aunque mantienen un saldo acumulado anual positivo del 23,1% gracias a los buenos rendimientos de meses anteriores.

image

Impacto según el tipo de flota y buques

El análisis por tipo de embarcación dentro de la pesca marítima ofrece una visión detallada de la operatividad portuaria. Los buques fresqueros reportaron una caída del 26,5% en sus desembarques durante noviembre de 2025. Pese a este dato mensual adverso, esta flota conserva un crecimiento marginal del 1,7% en el acumulado de enero a noviembre. La incidencia de estos buques en la variación negativa del sector marítimo fue de 19,9 puntos porcentuales.

En cuanto a los buques congeladores, su producción disminuyó un 16,8% en términos interanuales. El panorama anual para esta flota resulta más preocupante, con una baja acumulada del 22,9% respecto al mismo periodo del año 2024. Estos datos subrayan las dificultades que atraviesa la flota de altura y el procesamiento a bordo, factores determinantes para el volumen de exportación y la generación de valor en el sector pesquero argentino.

Fuente: Redacción +P