Pesca ilegal en el Mar Argentino: permisos polémicos alertan a ambientalistas

El sistema de control pesquero argentino se encuentra bajo la lupa tras la difusión del informe “El caso Univpesca”, elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde . El documento expone una trama de adjudicaciones y transferencias de permisos de pesca a empresas vinculadas directamente con buques capturados y sancionados por pesca ilegal.

La investigación pone el foco en Univpesca , subsidiaria de la estatal China National Fisheries Corporation (CNFC). Según la denuncia, esta firma logró acceder a permisos de pesca en 2013 pese a que ya en 2006 había sido rechazada por sus vínculos con actividades ilícitas.

Esta decisión choca frontalmente con el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que prohíbe otorgar derechos de explotación a armadores involucrados en pesca ilegal o que tengan vínculos económicos con quienes la practiquen.

“Estas decisiones revelan fallas graves en la verificación de antecedentes y en la identificación de relaciones societarias”, señaló Milko Schvartzman, coordinador de Océanos del CPA.

image Imagen satelital de múltiples buques extranjeros operando al límite de la ZEE argentina.

Transferencias y falta de caducidad

El informe detalla que, en 2016, el Consejo Federal Pesquero autorizó la transferencia de estos permisos a la firma COFC, cuyos buques Zhou Yu 9 y Zhou Yu 10 poseen un historial documentado de pesca no regulada en el límite de la milla 201. A pesar de que la ley exige la caducidad automática de los permisos ante estas violaciones, los mismos continúan vigentes.

La falta de información centralizada es, según las organizaciones, la grieta por donde se filtran estas irregularidades. Actualmente, los datos sobre embarcaciones, sanciones y dueños de las flotas están dispersos o son de difícil acceso.

image Luces brillantes de poteros chinos en el Atlántico sur: señal de pesca intensiva nocturna.

“Sin transparencia sobre las flotas, estos errores —voluntarios o involuntarios— se pueden repetir”, advirtió Consuelo Bilbao, directora política del CPA. Por su parte, Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde, remarcó que Argentina carece de una lista pública actualizada que centralice los datos de la flota, a diferencia de otros países de la región.

Ante este escenario, las organizaciones proponen la creación de un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros en línea. El objetivo es permitir el monitoreo social, evitar que infractores accedan al recurso y fortalecer la soberanía sobre el Mar Argentino.

Fuente: Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde con aportes de +P