Argentina frente a una oportunidad histórica en la carne: qué puede cambiar desde hoy

La entrada en vigencia de la reducción de aranceles para la carne bovina a partir de hoy marca un punto de inflexión para la cadena cárnica argentina. En un contexto internacional dinámico, atravesado además por la implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el país se encuentra frente a una oportunidad estratégica única para consolidar su perfil exportador y aumentar su participación en los mercados globales de alto valor.

De acuerdo con el informe reciente de Endógena Consultora, Argentina posee una base competitiva sólida dentro del comercio internacional de carnes. Sin embargo, también enfrenta limitaciones estructurales que podrían dificultar su adaptación a las nuevas exigencias globales, especialmente en términos de sostenibilidad, trazabilidad y eficiencia productiva.

Un mercado global con oportunidades diferenciadas

El escenario internacional presenta una demanda claramente segmentada. Por un lado, Asia —con China como principal protagonista— continúa liderando en términos de volumen de importación. Por otro lado, Europa se posiciona como el mercado más atractivo en cuanto a valor unitario. Actualmente, Argentina participa con aproximadamente un 4% del total del mercado europeo, consolidándose como el principal proveedor extrarregional. Este dato adquiere mayor relevancia si se considera que Europa paga en promedio un precio implícito tres veces superior al de China y un 50% más que los mercados latinoamericanos.

En este contexto, el acuerdo UE-Mercosur no solo implica una reducción arancelaria —que llevará el cupo Hilton a un arancel del 0%— sino también una transformación estructural en la forma de producir. Según Maximiliano Díaz, director de Endógena Consultora, el desafío ya no pasa únicamente por exportar volumen, sino por posicionarse como proveedor de carne de alta calidad en nichos premium. Esto exige avances urgentes en aspectos clave como la trazabilidad, el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental.

Desafíos estructurales y una agenda estratégica federal

A nivel territorial, la estructura exportadora argentina presenta una fuerte concentración. Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe lideran ampliamente las exportaciones, representando el 62% y el 27% respectivamente. No obstante, el desafío es de carácter federal: regiones como La Pampa, Córdoba y Entre Ríos deben mejorar sus índices productivos para ampliar la oferta exportable y distribuir de manera más equitativa los beneficios del comercio internacional.

ganaderia faena 54983575598aa_907_510! La apertura de mercados llega con exigencias: trazabilidad, sostenibilidad y mayor productividad serán determinantes.

Entre los principales obstáculos identificados por el informe se destacan varios factores críticos. En primer lugar, la productividad ganadera se mantiene estancada, con tasas de marcación que oscilan entre el 60% y el 67%, niveles inferiores a los de competidores como Uruguay o Estados Unidos. En segundo lugar, existe una tendencia a comercializar animales livianos en el mercado interno, lo que limita la disponibilidad de novillos pesados aptos para exportación.

Además, emergen nuevas barreras no arancelarias que imponen mayores exigencias. Un ejemplo es el Reglamento UE 2023/1115 (EUDR), que establece condiciones estrictas vinculadas a la producción libre de deforestación. Esto implica la necesidad de implementar sistemas de geolocalización predial y mecanismos de control más rigurosos. En este sentido, la trazabilidad se convierte en el eje central que Argentina debe fortalecer para garantizar su acceso a los mercados más exigentes.

Otro problema relevante es la atomización del sector primario. La gran cantidad de pequeños productores, junto con la limitada incorporación de tecnología y sistemas de registro, dificulta la estandarización de procesos y la mejora en la eficiencia productiva.

Frente a este panorama, la agenda estratégica propuesta por Endógena Consultora incluye medidas concretas orientadas a potenciar el desarrollo del sector. Entre ellas se destacan la implementación de programas de financiamiento para la retención de vientres, el fortalecimiento de la recría, la mejora de las campañas sanitarias y el desarrollo de infraestructura, especialmente en conectividad rural.

En definitiva, Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica para reposicionarse en el mercado global de carnes. Sin embargo, el éxito dependerá de su capacidad para transformar su modelo productivo, coordinar a los distintos actores de la cadena y cumplir con estándares internacionales cada vez más exigentes. El mercado global está dispuesto a pagar más por productos de calidad y sostenibles, pero alcanzar ese nivel requiere decisiones estratégicas y una visión de largo plazo.

Fuente: Endógena Consultora con aportes de Redacción +P.