Perú se consolida como el mayor exportador de uva del mundo

En un nuevo hito para el agro, Perú alcanzó la exportación de 706.379 toneladas de uva de mesa durante la campaña 2025-2026 , reafirmando su posición como líder mundial en este rubro por tercer año consecutivo. Así lo informó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), entidad que destacó no solo el volumen alcanzado, sino también el fortalecimiento de los estándares fitosanitarios y la diversificación de mercados internacionales.

El crecimiento sostenido de las exportaciones de uva de mesa responde a una combinación de factores técnicos, logísticos y comerciales. Entre ellos, uno de los más relevantes ha sido la implementación del tratamiento en frío en bodegas frigoríficas de embarcaciones, una tecnología que ha permitido cumplir con los estrictos requisitos sanitarios exigidos por mercados clave, especialmente Estados Unidos, principal destino del producto peruano.

Durante la campaña, SENASA supervisó un total de 33.280 tratamientos en frío realizados en plantas empacadoras, lo que permitió la exportación de 685.575 toneladas de uva. A esto se suman 20.804 toneladas despachadas mediante inspecciones en buques con bodegas frigoríficas, principalmente desde las regiones de Piura, con ocho naves, e Ica, con tres embarcaciones.

Este procedimiento consiste en mantener la fruta a temperaturas controladas durante un periodo específico, con el objetivo de eliminar o inactivar los estados inmaduros de la mosca de la fruta, una de las principales amenazas fitosanitarias. La técnica puede aplicarse tanto en origen como durante el tránsito, sin afectar la calidad del producto, lo que garantiza que cada racimo llegue en óptimas condiciones a su destino final.

En términos de mercados, las exportaciones peruanas de uva de mesa se concentraron principalmente en Estados Unidos, que absorbió el 52% del total. Le siguen Países Bajos con el 12% y México con el 9%, sumando entre los tres el 73% de las exportaciones. Otros destinos relevantes incluyen Canadá, España, Reino Unido, Colombia, China y Taiwán, lo que evidencia una amplia presencia global del producto peruano.

Desde el punto de vista productivo, la campaña —que se extiende de julio a junio— cuenta con más de 50 variedades de uva de mesa. Entre las más exportadas destacan Sweet Globe, que representa el 26% del total; Autumn Crisp con el 21%; Allison con el 11%; y Red Globe con el 10%. Estas variedades son altamente valoradas en los mercados internacionales por su sabor, textura y resistencia durante el transporte.

Expansión productiva y apertura de nuevos destinos

El crecimiento del sector también ha sido respaldado por una sólida infraestructura productiva. SENASA autorizó 121 plantas empacadoras y certificó 23.356 hectáreas de cultivo. La producción se concentra principalmente en Ica, que representa el 50% del área cultivada, seguida por Piura con el 34%. Otras regiones como Lambayeque, La Libertad y Arequipa también participan activamente en la cadena exportadora.

uva de mesa peru cosecha 1 Perú supera nuevamente la barrera de las 700 mil toneladas y reafirma su dominio en la exportación de uva de mesa.

Este desempeño es resultado de un trabajo articulado entre productores, organizaciones agrarias y autoridades sanitarias, quienes han fortalecido el control integrado de la mosca de la fruta bajo la conducción técnica de SENASA. Este esfuerzo conjunto no solo protege la sanidad de los cultivos, sino que también asegura la competitividad del sector en el exigente mercado internacional.

En los últimos años, Perú ha logrado expandir significativamente el acceso de su uva de mesa a nuevos mercados. Entre los destinos recientemente abiertos figuran Argentina, Japón, China, Ecuador e Israel. Este avance ha sido posible gracias a la coordinación entre SENASA y la Asociación de Productores de Uva de Mesa (Provid), lo que ha permitido que el producto peruano cuente actualmente con 97 mercados internacionales autorizados.

Las perspectivas para el sector son aún más prometedoras. Actualmente, se encuentran en marcha gestiones para abrir nuevos mercados como Chile, Australia, Filipinas, Egipto, Sudáfrica y Paraguay. Estas iniciativas buscan ampliar las oportunidades comerciales y consolidar la presencia de la uva peruana en regiones estratégicas.

Con estos resultados, Perú no solo reafirma su liderazgo global en la exportación de uva de mesa, sino que también demuestra la capacidad de su sector agroexportador para innovar, adaptarse a las exigencias internacionales y mantener altos estándares de calidad. La combinación de tecnología, gestión sanitaria eficiente y diversificación de mercados posiciona al país como un actor clave en el comercio agrícola mundial.

Fuente: Agraria.pe con aportes de Redacción +P.