Uva peruana rumbo a un récord: exportaciones superarían los US$ 1.900 millones en 2025

Las exportaciones peruanas de uva de mesa mantienen una sólida trayectoria de crecimiento y podrían alcanzar un nuevo récord en 2025. Según las últimas estimaciones de Fresh Fruit, el sector cerraría el año con un valor exportado cercano a los US$ 1.900 millones, impulsado por un incremento significativo en volumen, una diversificación de destinos y la consolidación de nuevas variedades seedless que han fortalecido la competitividad del producto peruano en los mercados internacionales.

Entre enero y octubre, los envíos de uva sumaron US$ 894 millones y 351.152 toneladas, lo que representa un notable incremento de 29% en valor y de 56% en volumen respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, el precio promedio cayó un 17%, ubicándose en US$ 2,54 por kilogramo. Esta reducción responde a un entorno global retador, marcado por una mayor oferta simultánea desde potencias productoras como China, Chile, Italia y Sudáfrica, y por consumidores que exigen estándares más altos en tamaño, firmeza, sabor y vida poscosecha.

Dinámica productiva y estrategias para equilibrar la oferta

La producción nacional se estructura en dos grandes ciclos que permiten a Perú mantener presencia en el mercado a lo largo del año. Entre enero y marzo se exporta el remanente de la campaña del sur (2024/2025), mientras que en octubre arranca la cosecha en el norte. Durante los primeros meses del año, los envíos alcanzaron los US$ 598 millones y 243.836 toneladas, con un precio promedio de US$ 2,45 por kilogramo. Estas cifras reflejan aumentos de 49% en valor y 98% en volumen, pero una caída de 25% en precio debido al fuerte incremento de la oferta, tanto local como internacional.

Con el reinicio de la temporada norteña en octubre, las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad retomaron el liderazgo en despachos, priorizando calibres grandes y fruta de mayor firmeza para abastecer programas de retail en Estados Unidos y Europa. Solo en ese mes se enviaron 77.444 toneladas por un valor de US$ 219 millones, a un precio promedio de US$ 2,82 por kilogramo. Estas cifras representan una ligera contracción del 3% en valor frente al mismo mes del año anterior, un aumento de 2% en volumen y una caída de 4% en precio.

El pico productivo en el norte ocurre entre octubre y diciembre, mientras que el del sur se concentra entre enero y abril. Para enfrentar un mercado global más competitivo, las agroexportadoras peruanas han fortalecido la planificación de cortes y el escalonamiento de campos, lo que permite distribuir mejor la oferta en el tiempo y evitar saturaciones. Asimismo, se ha consolidado una estrategia de asignación diferenciada de variedades: las uvas premium se destinan a nichos de alto valor —particularmente en Asia y en determinados supermercados europeos—, mientras que las variedades estándar se dirigen a mercados masivos.

Diversificación de destinos y récord proyectado para el cierre de 2025

Un cambio estructural clave ha sido la transición de la tradicional Red Globe hacia variedades seedless patentadas, que hoy representan cerca del 75% del volumen exportado. Este portafolio más moderno ha permitido acceder a programas especializados y obtener mejores retornos gracias a mayores rendimientos, colores más uniformes y una mejor adaptación a las exigencias logísticas.

uva superior seedless 2

Entre enero y octubre de 2025, Perú exportó uva a 56 destinos, cuatro más que en 2024. Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, con compras por US$ 411 millones y 165.934 toneladas. Le siguieron Países Bajos, México, Reino Unido y Hong Kong. En conjunto, estos cinco destinos concentraron alrededor del 77% del valor y el 79% del volumen exportado. Los precios promedio globales se definen fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, aunque Asia continúa pagando primas por atributos como calibre, firmeza y vida útil.

De cara al cierre del año, Fresh Fruit proyecta que Perú podría alcanzar entre 740.000 y 780.000 toneladas exportadas, con un valor total que oscilaría entre US$ 1.850 y 1.950 millones. De confirmarse estas cifras, el país no solo consolidaría un nuevo récord histórico, sino que reforzaría su posición como uno de los principales abastecedores de uva de mesa en el mundo. Factores como la estabilidad en los rendimientos, la modernización varietal y la creciente capacidad de packing en frío continúan siendo fundamentales para sostener ventanas comerciales amplias, consistentes y rentables.

Fuente: Fres Fruit con aportes de Redacción +P.