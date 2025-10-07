Perú hace historia: líder global en exportación de uva de mesa

Perú mostró un crecimiento impactante en estos últimos años en relación sus exportaciones de uva de mesa.

Perú ha alcanzado un nuevo hito en su sector agroexportador: se ha convertido en el principal exportador mundial de uva de mesa , superando a Chile, según un reciente informe de RaboResearch . El país andino registró un crecimiento sostenido en sus envíos durante los últimos años, alcanzando un récord histórico de 4,6 millones de toneladas en la campaña 2024/2025, una cifra que consolida su posición de liderazgo global.

El estudio señala que este desempeño refleja la alta competitividad y eficiencia del sector vitícola peruano, impulsado por la innovación tecnológica, la ampliación de áreas cultivables y la diversificación de variedades. Además, destaca que el éxito de Perú abre una ventana de oportunidades para la expansión hacia nuevos mercados, particularmente en el sudeste asiático, región que se perfila como clave para el crecimiento futuro del rubro.

“La creciente demanda del sudeste asiático presenta oportunidades aún no explotadas para los exportadores que buscan un crecimiento estratégico en nuevos destinos”, señaló Gonzalo Salinas, analista senior de RaboResearch, citado en el informe.

China gana terreno como nuevo protagonista

Mientras Perú consolida su liderazgo, China emerge como un competidor clave. Las proyecciones apuntan a que sus exportaciones podrían superar los 100 millones de cajas hacia finales de la década, lo que transformará el panorama global de la uva de mesa.

El desarrollo del mercado chino se explica tanto por el crecimiento de su clase media como por cambios en los hábitos de consumo, que impulsan la demanda interna. “A medida que China se vuelve más autosuficiente, depende menos de las importaciones, consolidando su posición en la industria global de la uva de mesa”, explicó Salinas.

Este dinamismo ha convertido a China en un actor determinante para el equilibrio entre oferta y demanda en Asia, una región donde la fruta se consume cada vez más como símbolo de bienestar y salud.

Tendencias en América y Europa

El informe de RaboResearch también detalla que las exportaciones estadounidenses se mantienen estables, con un crecimiento sostenido en mercados como México, gracias a la expansión del comercio minorista y a estrategias promocionales enfocadas en el consumo saludable.

En el caso de México, la industria ha mostrado una notable resiliencia, beneficiándose de la demanda constante tanto del mercado estadounidense como del mercado interno. A pesar de las interrupciones climáticas que afectaron la producción en años anteriores, las exportaciones sudamericanas se recuperaron, alcanzando un récord de 1,3 millones de toneladas métricas, lo que sienta las bases para un crecimiento sostenido en la campaña 2025/2026.

Por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos continúan siendo los principales importadores, concentrando el 43% del volumen mundial. En la última década, las importaciones en ambos mercados han crecido de manera constante a una tasa promedio del 2% anual.

uva de mesa peru 000975586W Perú busca ampliar sus exportaciones consolidando mayores envíos a Asia.

En Estados Unidos, el consumo per cápita de uva de mesa muestra una tendencia al alza: ha pasado de 8,2 libras (unos 3,6 kg) por persona al año a una proyección récord de 9 libras (4 kg) para 2025/2026.

Perú mira hacia Asia

Con una posición consolidada en los mercados tradicionales de Norteamérica y Europa, Perú busca ahora expandirse hacia Asia, un destino con alto potencial de crecimiento y preferencias por frutas de alta calidad.

El desafío, según los analistas, será mantener la sostenibilidad del crecimiento y la diversificación de destinos, en un contexto donde nuevos jugadores —como China y Sudáfrica— comienzan a competir con fuerza.

En un escenario global cada vez más competitivo, el liderazgo peruano en la exportación de uva de mesa no solo marca un logro económico, sino que refleja el éxito de una industria que ha sabido combinar productividad, innovación y visión de largo plazo.

Fuente: RaboResearch, con aportes de Portal Frutícola y Redacción +P.