Esta sanción marca un nuevo precedente en la protección de los derechos de propiedad intelectual

En un fallo que marca un nuevo precedente en la protección de los derechos de propiedad intelectual en la agricultura europea, Bloom Fresh International Limited, reconocida empresa global dedicada al cultivo y comercialización de fruta premium, obtuvo una sentencia definitiva a su favor en Italia tras años de litigio. El tribunal italiano condenó a los infractores al pago de una multa de más de 750.000 euros en daños, costas y sanciones , además de ordenar la destrucción de todas las plantas y materiales varietales ilegales vinculados al caso.

El veredicto, emitido en septiembre de 2025, representa una decisión contundente contra los infractores reincidentes que habían ignorado una orden judicial previa. Según el comunicado oficial de Bloom Fresh, el conflicto comenzó en 2020, cuando la empresa detectó la existencia de viñedos ilegales cultivados con variedades protegidas de su propiedad intelectual. Tras una orden de allanamiento y la incautación del material genético en cuestión, se emitió una orden judicial en 2022 obligando a los responsables a eliminar las plantas no autorizadas. Sin embargo, los acusados violaron sistemáticamente la orden, continuando con la venta y distribución de uvas no autorizadas, lo que derivó en procesos penales y civiles acumulativos.

Consecuencias legales y financieras sin precedentes

La sentencia más reciente no solo reafirma los derechos de obtentor de Bloom Fresh, sino que también amplía las medidas de reparación. El tribunal ordenó una indemnización integral que cubre los perjuicios económicos causados a la empresa, la devolución de los beneficios ilícitos obtenidos por los infractores y el reembolso total de los gastos legales y judiciales. En conjunto, el impacto financiero de la condena supera los tres cuartos de millón de euros.

Esta victoria judicial se suma a una serie de acciones emprendidas por Bloom Fresh en Europa para combatir la proliferación de material vegetal ilegal. En 2024, la compañía ya había liderado la erradicación de miles de vides no autorizadas en Bari, en lo que fue descrito como una de las operaciones más importantes de su tipo en la historia agrícola italiana.

Josep Estiarte, director general de Bloom Fresh, calificó el fallo como una victoria trascendental para toda la industria agrícola. “Esta sentencia histórica envía una señal clarísima: la infracción no compensa”, declaró. “Con pagos concedidos que superan ya los tres cuartos de millón de euros, junto con la destrucción de viñas ilegales y órdenes de publicación, los tribunales italianos han demostrado que los derechos de propiedad intelectual en la agricultura son reales, exigibles y conllevan graves consecuencias”.

Estiarte subrayó además que Bloom Fresh continuará actuando con determinación frente a cualquier intento de infracción: “Nuestra misión es proteger no solo nuestras variedades, sino también a los productores legítimos que invierten y trabajan conforme a la ley. La innovación agrícola depende de un marco legal justo y respetado”.

Rechazo a intentos de deslegitimación

El caso también incluyó maniobras judiciales fallidas por parte de los socios de los demandados, quienes intentaron impugnar los derechos de Bloom Fresh mediante procedimientos antimonopolio. No obstante, los tribunales descartaron rotundamente dichos argumentos, reafirmando la legitimidad del sistema de propiedad intelectual como pilar fundamental de la competencia justa y la innovación tecnológica en el sector agrícola.

Manzanas variedades En el caso de las manzanas, existen controles permanentes para que no se viole la ley de patentes sobre las nuevas variedades.

“Este resultado fortalece la confianza en las instituciones y en la importancia de respetar los derechos de quienes invierten en desarrollo varietal”, añadió Estiarte. “Sin protección a la innovación, la industria no puede avanzar hacia un futuro más sostenible y competitivo”.

Bloom Fresh, miembro fundador de The Breeders’ Alliance, mantiene una postura activa en la defensa de los derechos de los obtentores vegetales. La compañía colabora estrechamente con minoristas, distribuidores y autoridades para detectar, prevenir y sancionar infracciones a escala internacional. Su estrategia combina vigilancia de mercado, pruebas de ADN y experiencia jurídica especializada, garantizando que solo los productores autorizados puedan cultivar y comercializar sus variedades exclusivas.

Con presencia en múltiples continentes y un catálogo de frutas de alto valor añadido, Bloom Fresh se ha consolidado como líder en innovación y cumplimiento normativo dentro de la industria frutícola global. La reciente decisión judicial no solo representa una victoria legal significativa, sino también un mensaje inequívoco al sector agrícola internacional: la protección de la propiedad intelectual es un componente esencial de la sostenibilidad, la calidad y la equidad en la producción de alimentos.

Con esta sentencia, Italia reafirma su compromiso con la defensa de la innovación agrícola y marca un precedente que probablemente influirá en futuras decisiones judiciales en Europa y más allá.

Fuente: Bloom Fresh International Limited, Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.