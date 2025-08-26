Perú proyecta récord histórico en exportación de uva de mesa para 2025-2026

La Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (PROVID) presentó su primera proyección oficial para la campaña 2025-2026, anticipando un crecimiento sostenido en la producción y consolidando la posición del país como uno de los principales exportadores mundiales de esta fruta. Según el reporte, se estima que el volumen total de alcanzará los 86.1 millones de cajas equivalentes de 8.2 kilogramos, lo que representa un incremento del 4% en comparación con la campaña anterior.

La cifra vuelve a colocar al país sudamericano como el principal exportador de uva de mesa del todo el Hemisferio Sur.

El aumento responde al desempeño de las principales zonas productoras del país. En el norte, donde se concentra una importante superficie de viñedos de exportación, se prevé un crecimiento del 2%. En el sur, en tanto, la expansión será aún mayor, con un 6% adicional respecto al ciclo previo. Ambas regiones, según detalla PROVID, experimentarán un adelanto en el peak de producción, fenómeno que en el caso del sur se acompañará de un aplanamiento de la curva productiva, lo que permitirá una mayor estabilidad en la oferta durante varias semanas.

Liderazgo en los mercados internacionales

La uva de mesa peruana se ha consolidado como uno de los productos estrella de la agroexportación peruana. Actualmente, tiene presencia en más de 50 países, con envíos que se distribuyen entre Norteamérica, Europa, Asia y América Latina. Esta diversificación de destinos ha sido clave para sostener el crecimiento del sector, que enfrenta retos logísticos, fitosanitarios y comerciales en un entorno internacional altamente competitivo.

PROVID subrayó que el éxito de la industria no solo radica en el volumen, sino también en la capacidad de cumplir con estándares internacionales de calidad, inocuidad y trazabilidad, exigencias que abren las puertas de los mercados más rigurosos. En ese sentido, la innovación ha jugado un papel central, tanto en la modernización de los campos como en la implementación de procesos de empaque más eficientes y sostenibles.

“Este desempeño, sumado al compromiso con la sostenibilidad de triple impacto —económico, social y ambiental—, consolida la presencia del Perú en los mercados más exigentes y reafirma el liderazgo alcanzado por la industria”, señaló la asociación en su comunicado oficial.

Innovación y sostenibilidad como pilares

El crecimiento proyectado para la campaña 2025-2026 también refleja la apuesta del sector por la innovación tecnológica. En los últimos años, los productores peruanos han invertido en sistemas de riego tecnificado, manejo fitosanitario responsable y prácticas agrícolas que optimizan el uso de recursos, en línea con las tendencias globales de sostenibilidad.

uva de mesa perú cosecha La oferta exportable peruana de uva de mesa llega a 50 países.

El compromiso ambiental se complementa con iniciativas sociales que buscan mejorar las condiciones laborales en el campo y fortalecer el desarrollo de las comunidades vinculadas a la actividad vitícola. De esta manera, la uva de mesa peruana no solo es reconocida por su sabor y calidad, sino también por la historia de responsabilidad que acompaña cada caja exportada.

Perspectivas para la campaña

Si bien la primera proyección de PROVID es alentadora, la asociación precisó que las cifras podrían ajustarse conforme avance la campaña y se recoja información actualizada de las diferentes zonas productoras. Factores climáticos, logísticos y comerciales serán determinantes para consolidar la meta de 86.1 millones de cajas.

No obstante, la tendencia apunta a un nuevo año de crecimiento, en el que el Perú seguirá fortaleciendo su rol como referente mundial en la exportación de uva de mesa. Para los productores, este escenario abre oportunidades de ampliar su presencia en mercados emergentes y reforzar la relación con sus principales socios comerciales.

Con este panorama, la campaña 2025-2026 se perfila como una de las más significativas para el sector agroexportador peruano, reafirmando el papel de la uva de mesa como símbolo del dinamismo y la competitividad del agro nacional.

Fuente: PROVID con aportes de Redacción +P.