Sudáfrica proyecta exportar 79 millones de cajas de uva de mesa

La industria de la uva de mesa de Sudáfrica inicia la campaña 2025/26 con un panorama prometedor. Según la primera estimación oficial publicada por la South African Table Grape Industry (SATI), el país prevé exportar 79,4 millones de cajas de 4,5 kilogramos, lo que representa un ligero incremento del 0,6% respecto a las 78,9 millones de cajas registradas en la temporada anterior. Aunque el aumento porcentual pueda parecer modesto, el dato refleja una estabilidad positiva en un contexto global marcado por la volatilidad logística y los desafíos climáticos.

De acuerdo con Mecia Petersen, directora general de SATI, las condiciones meteorológicas de los últimos meses han sido especialmente favorables para el desarrollo de los viñedos. “Las condiciones de cultivo han sido óptimas en los meses previos a la temporada de exportación. En esta etapa, esperamos que la cosecha 2025/26 ofrezca fruta de excelente calidad y volúmenes suficientes para satisfacer la demanda de nuestros mercados internacionales”, afirmó Petersen.

Las cinco regiones productoras del país —Northern Provinces, Orange River, Olifants River, Berg River y Hex River Valley— informan de un desarrollo normal de la cosecha, sin grandes incidencias climáticas ni hídricas. Este equilibrio climático ha permitido una maduración uniforme y un buen calibre en las variedades tempranas, lo que fortalece las perspectivas de calidad de cara a los exigentes mercados de exportación de Europa, Asia y América del Norte.

Inversiones clave en la Terminal de Ciudad del Cabo

Uno de los factores que más influirá en el éxito de la campaña es la eficiencia portuaria, y en ese sentido, SATI confía en que las recientes mejoras en la Terminal de Contenedores de Ciudad del Cabo (CTCT) marcarán una diferencia significativa. La empresa estatal Transnet, responsable de la gestión de la terminal, ha ejecutado un plan de reestructuración operativa que incluye la inversión en nuevos equipos de manipulación. Está previsto que 18 nuevas grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) entren en funcionamiento antes de que finalice noviembre, complementando la maquinaria existente y reforzando la capacidad operativa durante el pico de exportaciones.

Petersen subrayó que la combinación de inversiones en infraestructura y una mayor colaboración público-privada busca garantizar un flujo logístico fluido. “Una cadena de suministro eficiente es fundamental para mantener la reputación de Sudáfrica como un proveedor confiable de uvas de mesa de alta calidad. La coordinación entre Transnet y los exportadores privados será clave para alcanzar ese objetivo”, enfatizó.

Innovación logística y gestión basada en datos

Además, SATI continúa avanzando en su alianza con Transnova África para el desarrollo del Modelo Logístico Prescriptivo, una herramienta basada en datos que permite optimizar las decisiones de exportación y mejorar la elección de rutas y puertos de destino. Este modelo se está ampliando en colaboración con Transnet y el Gobierno del Cabo Occidental, con el propósito de integrar datos en tiempo real y aumentar la coordinación logística a nivel nacional. Incluso, se ha invitado a otros sectores frutícolas —como los de cítricos y manzanas— a participar en una prueba piloto para extender la utilidad del sistema.

uva de mesa sudáfrica 1 Sudáfrica es uno de los grandes operadores internacionales en el mercado de la uva de mesa.

Otro aspecto destacado de la temporada 2025/26 es la apertura de nuevos mercados. Por primera vez, Sudáfrica exportará uvas de mesa a Filipinas, tras la aprobación del acceso fitosanitario a principios de este año. Los primeros envíos se realizarán hacia el final de la temporada y estarán acompañados por campañas promocionales destinadas a posicionar la fruta sudafricana entre los consumidores filipinos.

En Norteamérica, el sector mantendrá su enfoque en el desarrollo de mercados en Canadá y Estados Unidos, con el respaldo financiero del Departamento de Agricultura del Cabo Occidental. Aunque persisten los aranceles sobre las exportaciones estadounidenses, SATI se propone mantener su presencia comercial y seguir evaluando oportunidades de crecimiento a largo plazo en la región.

Un sector que apuesta por la sostenibilidad y la calidad

En conjunto, la campaña 2025/26 refleja una estrategia integral que combina innovación tecnológica, diversificación de mercados y mejora de la infraestructura logística. Con una proyección de casi 80 millones de cajas, Sudáfrica reafirma su posición como uno de los principales exportadores mundiales de uvas de mesa, sustentado por un sector que apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad como pilares de su competitividad internacional.

Fuente: Fresh Plaza, SIATI y aportes de Redacción +P.