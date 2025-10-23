Chile proyecta caída de 6,9% en exportaciones de uva de mesa para la temporada 2025-26

Exportaciones de variedades nuevas de uvas de mesa crecerán, alcanzando el 73% del total de los envíos

El Comité de Uvas de Mesa de Frutas de Chile entregó su primera estimación de exportaciones para la temporada 2025-2026 , marcando una importante referencia para el sector frutícola nacional. Según el organismo, se espera que el país exporte 63,3 millones de cajas estandarizadas de 8,2 kilos, lo que representa una disminución del 6,9% respecto a la temporada anterior.

El director ejecutivo del Comité de Uva de Mesa, Ignacio Caballero, explicó que esta caída en los volúmenes responde principalmente a la aceleración del proceso de recambio varietal, es decir, la sustitución de variedades tradicionales por nuevas, más productivas y demandadas en los mercados internacionales. “El decrecimiento responde a una aceleración del recambio varietal, proceso que no alcanza a compensar las variedades tradicionales”, afirmó Caballero, subrayando que el cambio estructural en la industria está en una etapa de transición.

Pese a la baja en el total de envíos, el ejecutivo destacó que la renovación varietal sigue avanzando con fuerza. Las nuevas variedades representarán el 71% de las exportaciones, superando los 44,9 millones de cajas, mientras que las variedades tradicionales llegarán a 8,7 millones, y las Red Globe totalizarán 9,5 millones de cajas. En la temporada pasada, las variedades nuevas habían alcanzado el 67% del total, lo que muestra un avance sostenido en la modernización de los cultivos.

El Comité recordó además que esta primera estimación fue elaborada a partir de la información entregada por las empresas miembros, las cuales representan el 83% de las exportaciones chilenas de uvas de mesa, lo que otorga una alta representatividad a las cifras presentadas.

Las uvas de mesa blancas lideran el crecimiento

Una de las tendencias más destacadas para la temporada 2025-26 es el crecimiento de las variedades blancas, que ganan protagonismo en los envíos. Según Caballero, estas alcanzarán el 40% del total exportado, consolidando su posición en los principales mercados. “Esta temporada las variedades blancas aumentarán su participación en el total de los envíos, llegando al 40%, mientras que variedades como Red Globe perderán terreno, bajando 15%”, precisó.

De este modo, las uvas blancas superarán los 25,1 millones de cajas, las variedades rojas (sin Red Globe) alcanzarán 23,3 millones, y las negras se situarán en 4,9 millones de cajas.

El impulso hacia variedades más modernas y de mejor calidad se refleja también en la composición por color. En las nuevas variedades rojas, se estima un total de 18,4 millones de cajas, con Timco, Allison y Sweet Celebration como las más destacadas. En tanto, las nuevas variedades blancas llegarán a 22,8 millones de cajas, encabezadas por Arra 15, Timpson y Sweet Globe. Finalmente, las variedades nuevas negras superarían los 4 millones de cajas, dominadas por Sweet Favors, Sable y Sweet Sapphire.

A nivel territorial, el informe del Comité muestra un decrecimiento general de las zonas productoras, aunque con un aumento de participación en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, que se consolidan como polos relevantes en la producción de uva de mesa de alta calidad.

uva mesa chile-systen Chile es uno de los principales referentes globales en las exportaciones de uva de mesa.

Otro aspecto relevante del informe es la modificación en el calendario de envíos. Se prevé que las salidas se adelanten, concentrándose entre las semanas 6 y 10, aunque con volúmenes pico más bajos que en la temporada pasada. Este ajuste en la curva de cosecha y exportación busca adaptarse a las condiciones climáticas y logísticas, además de responder a las exigencias de los mercados internacionales que demandan fruta más temprana y de mejor condición.

Variaciones en los mercados de destino

En cuanto a los destinos de exportación, el Comité proyecta un crecimiento del 14% en los envíos hacia Latinoamérica, lo que refuerza la diversificación regional del comercio exterior chileno. En contraste, se anticipan caídas en los envíos hacia Asia (-18%) y Norteamérica (-9%), mercados tradicionalmente relevantes para la uva chilena, pero que enfrentan una mayor competencia de otros países productores como Perú, Sudáfrica y Estados Unidos.

Con esta proyección, la industria de la uva de mesa chilena continúa transitando un proceso de transformación estructural, donde la innovación varietal, la eficiencia productiva y la apertura a nuevos mercados serán claves para mantener el liderazgo internacional de Chile en este rubro.

“Estamos en una etapa de ajuste. Si bien los volúmenes bajan, la calidad y la competitividad del portafolio chileno siguen mejorando. Este es un paso necesario para asegurar el futuro de la uva de mesa nacional”, concluyó Caballero.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.