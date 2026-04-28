Derrumbe histórico: el precio de la manzana toca mínimos en Europa

Precios muy bajos en una importante cadena de supermercado en Múnich, capital de Baviera, sur de Alemania. (Foto tomada en la semana 18 del 2026)

Alemania (Especial).- El mercado de la manzana en la Unión Europea (UE) atraviesa una etapa de profundas transformaciones , caracterizada por una marcada dispersión de precios entre países y una tendencia general a la baja que preocupa a toda la cadena productiva. Desde los grandes centros de consumo del norte hasta las regiones productoras del sur, los valores muestran comportamientos divergentes, aunque con un denominador común: el debilitamiento del precio final y, especialmente, del ingreso del productor.

Uno de los rasgos más distintivos del actual escenario es precisamente esa fragmentación. Sin embargo, incluso dentro de esa heterogeneidad, el norte de Europa se posiciona como la región donde los precios presentan los niveles más deprimidos, con mercados altamente competitivos y una presión constante hacia valores bajos en góndola.

El último informe de la Comisión Europea, elaborado por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, confirma este escenario con datos precisos al cierre de marzo. Según el estudio, el precio promedio de la manzana en la UE a la salida de frigorífico —es decir, el valor percibido por el productor— se ubicó en 0,84 euros por kilo. Esta cifra representa una caída superior al 12% respecto al año anterior y un descenso del 1% en comparación con el promedio de los últimos cinco años.

manzana UE precio 03-26

El dato es particularmente relevante porque el año pasado había sido excepcionalmente favorable para el sector, con precios altos y buena rentabilidad. El contraste con la actual campaña no hace más que acentuar la percepción de crisis.

La fuerte presión que están generando los stocks de manzana en las cámaras frigoríficas del toda la UE (+14% en términos internanuales), no es un dato menor a tener en cuenta dentro del comportamiento que está teniendo el producto en este importante mercado.

Alemania: el epicentro de la caída

El caso de Alemania es paradigmático y refleja con claridad la magnitud del problema. En los supermercados del país —tanto en el norte como en el sur— los precios al consumidor final se ubican en niveles sorprendentemente bajos. Dependiendo de la variedad y la calidad, el kilo de manzana puede encontrarse en un rango que va aproximadamente desde 1,5 euros hasta 3 euros.

A primera vista, estos valores podrían parecer beneficiosos para el consumidor. Sin embargo, esconden una realidad mucho más compleja: no logran sostener la rentabilidad a lo largo de la cadena. En particular, los productores se encuentran en una situación crítica, ya que los precios que reciben por su fruta están muy por debajo tanto de los niveles de la temporada pasada como del promedio de los últimos cinco años.

El impacto es aún más evidente cuando se analizan los datos de marzo. El precio promedio percibido por el productor alemán cayó hasta los 0,48 euros por kilo, lo que representa una disminución interanual del 42%. Si se compara con el promedio de las últimas cinco campañas, la caída ronda el 33%. Se trata de un desplome histórico que pone en jaque la sostenibilidad del sector.

A pesar de la tendencia general a la baja, el mercado no se comporta de manera uniforme. Existe una clara segmentación, donde algunas variedades —especialmente las denominadas “club”, como la Pink Lady— logran sostener valores ligeramente superiores.

manzana precio alemania 03-26

Estas variedades, asociadas a estándares de calidad más altos y estrategias comerciales diferenciadas, muestran cierta resistencia a la caída. No obstante, incluso en estos casos, los precios están lejos de los niveles alcanzados en temporadas anteriores o en otros mercados europeos.

Esta segmentación evidencia un cambio estructural en el comercio de la manzana, donde la diferenciación por calidad, variedad, marca y experiencia del consumidor comienza a jugar un rol cada vez más determinante.

Las causas: consumo y sobreoferta

Para la mayoría de los analistas, la caída de precios responde a dos factores principales. En primer lugar, se observa un cambio en los hábitos de consumo. La manzana, históricamente una de las frutas más consumidas en Europa, enfrenta ahora una mayor competencia dentro de la canasta frutícola. Nuevas preferencias, mayor diversidad de productos y cambios en los estilos de vida están modificando la demanda.

Manzana alemania 04-26 2.jpg La mayor parte de las variedades de manzana está sufriendo la baja de precios. Alemania es donde más se refleja esta crisis. (Foto tomada en la semana 18 del 2026)

En segundo término —y probablemente el factor más determinante— se encuentra el aumento de la oferta. Las últimas estadísticas muestran un crecimiento del 70% interanual en los stocks de manzanas almacenadas en frío en las distintas cámaras de Alemania. Este dato es clave, ya que el mercado de frutas frescas es altamente sensible a los cambios en la disponibilidad: cuando la oferta supera la demanda, los precios reaccionan rápidamente a la baja.

Italia: el modelo que resiste

En este contexto adverso, Italia aparece como la excepción. Es el país que mejor desempeño ha mostrado en términos de precios relativos, con un valor promedio de 1,03 euros por kilo en marzo. Esto implica un aumento interanual superior al 7% y un crecimiento de más del 18% en comparación con el promedio de las últimas cinco campañas.

manzana precio Italia 03-26

Las razones de este desempeño son múltiples. Italia cuenta con una cadena comercial altamente organizada, una fuerte diversificación de variedades y un enfoque riguroso en la calidad del producto. Además, su estrategia de distribución —tanto en el mercado interno como en la exportación— le permite gestionar mejor la oferta y evitar saturaciones.

Otro factor clave es que una mayor proporción de la producción se destinó a la industria, lo que redujo la presión sobre el mercado de fruta fresca. Aunque la cosecha alcanzó aproximadamente 2,3 millones de toneladas (con un leve incremento del 1%), la menor disponibilidad para consumo directo contribuyó a sostener los precios.

Francia: precios altos, pero en descenso

El caso de Francia es diferente. Tradicionalmente, ha sido uno de los países con precios más elevados para el productor. En marzo, el valor se ubicó en 1,21 euros por kilo. Sin embargo, esta cifra representa una caída del 10% respecto al año anterior y del 5% en comparación con el promedio de las últimas cinco temporadas.

manzana precio francia 03-26

A diferencia de Italia, Francia experimentó un aumento significativo en la producción, que superó los 1,5 millones de toneladas, un 7% más que en la campaña previa. Esta mayor oferta presionó los precios tanto en góndola como en origen, afectando directamente al productor.

La tendencia descendente se ha mantenido a lo largo de toda la campaña 2025-2026, evidenciando un mercado cada vez más saturado.

Polonia: volatilidad y fuerte retroceso

Polonia, el mayor productor de manzanas de la Unión Europea, también enfrenta un escenario complicado. En marzo, el precio percibido por el productor cayó a 0,64 euros por kilo, muy por debajo tanto de la temporada anterior como de los promedios históricos.

Lo más llamativo es la velocidad de la caída. A comienzos de la campaña, los precios superaban el euro por kilo, impulsados por una menor disponibilidad tras una cosecha débil en 2024-2025. Sin embargo, en pocos meses, la situación se revirtió completamente.

manzana precio Polonia 03-26

Este comportamiento refleja la alta volatilidad del mercado polaco, donde la producción masiva y las variaciones en la oferta generan oscilaciones bruscas en los precios.

Sobreproducción: el factor determinante

Si hay un elemento que atraviesa todos los casos —especialmente el de Alemania— es el fuerte aumento de la producción. En el caso alemán, la cosecha alcanzó aproximadamente 1,15 millones de toneladas, lo que representa un incremento superior al 30% respecto a la campaña anterior.

Esta expansión de la oferta generó una presión directa sobre los precios, tanto en el mercado minorista como en el mayorista. El exceso de fruta disponible no solo redujo los valores, sino que también incrementó los stocks, prolongando el problema en el tiempo.

El impacto de esta situación no se limita al productor. Toda la cadena de valor se ve afectada.

Los productores enfrentan márgenes negativos o muy reducidos.

enfrentan márgenes negativos o muy reducidos. Los distribuidores deben manejar grandes volúmenes con menor rentabilidad.

deben manejar grandes volúmenes con menor rentabilidad. Los supermercados compiten con precios bajos, trasladando la presión hacia atrás.

En este contexto, la sostenibilidad de la rentabilidad del sistema en la presente campaña está complicada, especialmente para los pequeños y medianos productores, que tienen menor capacidad para absorber pérdidas.

Perspectivas: ¿Qué puede pasar?

El futuro del mercado de la manzana en la Unión Europea dependerá de varios factores:

La evolución del consumo: si la demanda no se recupera, los precios seguirán bajo presión.

si la demanda no se recupera, los precios seguirán bajo presión. La gestión de la oferta: países como Italia muestran que una buena planificación puede marcar la diferencia.

países como Italia muestran que una buena planificación puede marcar la diferencia. La oferta que llegue del Hemisferio Sur: a partir del mes próximos, que puede saturar aún más el mercado.

Lo que está claro es que el sector enfrenta un punto de inflexión. La caída de precios no es un fenómeno aislado, sino el resultado de cambios estructurales en el mercado.

En conclusión, la actual campaña de la manzana en Europa está dejando una señal contundente: en la mayor parte de los mercados el equilibrio entre oferta y demanda se ha roto, y los precios han respondido con una caída significativa. Mientras países como Italia logran sostener valores gracias a una gestión eficiente, otros como Alemania enfrentan una crisis profunda, con precios que se desploman y productores en situación crítica.

La dispersión de precios, lejos de ser una anomalía, es hoy una característica central del mercado. Pero detrás de esa diversidad, emerge una tendencia común que preocupa: la manzana vale menos, y quienes más lo sienten son quienes la producen.



Fuente: Redacción +P.