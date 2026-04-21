Brasil registra caída del 13% en importaciones de manzanas en el primer trimestre de 2026

Las importaciones de manzana de Brasil registraron durante los primeros tres meses del año una caída significativa en comparación con igual período del año anterior. De acuerdo con datos difundidos por ComexStat, el organismo oficial de estadísticas del país vecino, el volumen total importado en el primer trimestre alcanzó poco más de 32.700 toneladas, lo que representa una disminución interanual del 13%.

Este retroceso, sin embargo, no debe interpretarse de manera aislada. Cuando se analiza la evolución de las importaciones en una perspectiva más amplia, se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años. En efecto, el volumen registrado en 2026 resulta un 34% superior al observado en promedio del mismo período del ciclo 2021/2025, lo que confirma que, más allá de las oscilaciones coyunturales, Brasil continúa consolidándose como un mercado relevante para la fruta importada.

La principal explicación de la caída en las compras externas durante este inicio de año se encuentra en el desempeño de la producción local. Según fuentes del sector, Brasil atraviesa una temporada con mejores resultados en términos de volumen y calidad de la cosecha. A pesar de algunos inconvenientes climáticos puntuales, las estimaciones indican que la producción presenta niveles levemente superiores a los de la campaña anterior, con una calidad general también más favorable.

Embed

Este escenario de mayor oferta interna ha tenido un impacto directo en el comportamiento del mercado. Con una disponibilidad más abundante de fruta local, la necesidad de recurrir a importaciones se reduce. Analistas del sector coinciden en que se produjo un ajuste deliberado en el ritmo de compras externas para evitar una sobreoferta que pudiera presionar a la baja los precios. En este contexto, la demanda interna se encuentra suficientemente abastecida por la producción nacional, lo que contribuye a explicar el freno en las importaciones.

Menor presencia de manzanas argentinas

A este factor se suma la dinámica particular de los principales países exportadores hacia Brasil. Empresarios del Alto Valle argentino, una de las principales regiones productoras de manzanas del hemisferio sur, señalan que la caída en las importaciones también responde a una menor participación de Argentina en ese mercado. Esta situación está directamente vinculada a una campaña complicada para la manzana roja, especialmente la variedad Red Delicious, que sufrió pérdidas significativas.

En algunos casos, las mermas productivas alcanzaron hasta el 40% del total de la cosecha, lo que impactó de lleno en la capacidad exportadora del país. Como consecuencia, algunos empresarios aducen que se produjo un reacomodamiento en la matriz de destinos de la fruta argentina, priorizando otros mercados y reduciendo los envíos hacia Brasil.

Las cifras oficiales brasileñas respaldan este diagnóstico. Durante el primer trimestre del año, Argentina exportó apenas 4.500 toneladas de manzanas al mercado brasileño, lo que implica una caída interanual del 27%. Se trata de un descenso considerable que refleja las dificultades productivas y comerciales atravesadas por el sector.

En contrapartida, otros países han ganado terreno en el abastecimiento del mercado brasileño. Italia, por ejemplo, incrementó sus exportaciones en un 6%, consolidando su presencia en este segmento. Aún más destacado es el caso de Chile, que registró un crecimiento del 28% en sus envíos, posicionándose como uno de los principales proveedores en esta etapa del año.

Embed

La participación de los países europeos, especialmente Italia, resulta particularmente relevante durante el primer trimestre, cuando su oferta coincide con una ventana comercial favorable en Brasil. Esta presencia queda claramente reflejada en las estadísticas de importación, que muestran una fuerte incidencia de estos orígenes en los primeros meses del año.

No obstante, esta dinámica tiende a modificarse a medida que avanza el calendario y la estacionalidad comercial del producto. A partir del segundo trimestre, se produce una inversión en la participación de los distintos proveedores. En esta nueva etapa, los países del hemisferio sur, principalmente Chile y Argentina, comienzan a ganar protagonismo en el mercado brasileño.

Durante el segundo semestre del año, esta tendencia se profundiza, con una presencia casi plena de ambos países en el abastecimiento de manzanas. Chile, en particular, suele liderar este proceso, concentrando una porción significativa de la oferta exportable destinada a Brasil.

En síntesis, la caída registrada en las importaciones brasileñas durante el primer trimestre responde a una combinación de factores internos y externos. Por un lado, una mejor cosecha local reduce la necesidad de compras en el exterior. Por otro, las dificultades productivas en Argentina y el reposicionamiento de otros proveedores internacionales reconfiguran el mapa del comercio regional.

A pesar de este retroceso puntual, los datos de mediano plazo muestran que Brasil continúa ampliando su volumen de importaciones, lo que refuerza su rol como un mercado clave para los exportadores de manzana. El desafío hacia adelante será cómo se adaptan los distintos actores a un escenario cada vez más competitivo y dinámico, donde la calidad, la logística y la capacidad de respuesta serán determinantes para sostener la participación en este importante destino.

Fuente: Redacción +P.