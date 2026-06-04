Chubut desplazó a Río Negro y se convirtió en la principal exportadora de cerezas de Argentina

La temporada exportable de cerezas 2025/26 dejó un dato histórico para la fruticultura argentina: la provincia de Chubut se consolidó como la principal exportadora de cerezas del país, desplazando a Río Negro de un liderazgo que había mantenido durante años en el comercio exterior de esta fruta.

De acuerdo con los datos de cierre de campaña, la Patagonia volvió a concentrar el grueso de las exportaciones nacionales , aportando el 90% del volumen total exportado. Sin embargo, el cambio más significativo se produjo en la distribución provincial de la oferta, donde Chubut alcanzó una participación del 35% del total exportado, ubicándose en el primer lugar del ranking nacional.

Detrás de Chubut se posicionó Río Negro con el 24% de las exportaciones, seguido por Santa Cruz con el 17%, Neuquén con el 14% y Mendoza con el 10%. Este nuevo escenario refleja un profundo reordenamiento dentro de la actividad cerecera argentina, marcado por las fuertes mermas productivas registradas en varias regiones productoras del país, tal lo refleja el último informe de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI).

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La temporada exportable se inició durante la semana 45 de 2025, con los primeros embarques provenientes de Río Negro, y concluyó en la semana 9 de 2026 con envíos originados en Santa Cruz. En términos concretos, las exportaciones comenzaron el 4 de noviembre de 2025 y finalizaron el 23 de febrero de 2026.

Según detalla el informe, la campaña estuvo caracterizada por importantes alteraciones en el calendario productivo. Las condiciones climáticas generaron una floración y maduración muy dispar, especialmente en la Norpatagonia, provocando retrasos y desajustes en las fechas habituales de cosecha. En algunas zonas se logró mantener el cronograma tradicional, aunque en otras se registraron significativas modificaciones en el desarrollo de los montes frutales.

Menor producción y caída de las exportaciones

El volumen total exportado alcanzó las 4.984,94 toneladas, generando ingresos por 16,8 millones de dólares. El valor promedio FOB declarado se ubicó en 3,37 dólares por kilogramo exportado.

No obstante, la campaña estuvo lejos de los niveles alcanzados durante el ciclo anterior. El saldo exportable cayó un 38,47% respecto de la temporada 2024/25 como consecuencia de una fuerte disminución de la producción nacional. Las mayores pérdidas se registraron en Río Negro, Neuquén y la zona de Colonia Sarmiento, en Chubut, afectadas por distintos eventos climáticos adversos.

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La producción nacional fue estimada en alrededor de 8.600 toneladas, cifra que evidencia el impacto de las contingencias climáticas sobre el sector. Las mermas afectaron con distinta intensidad a establecimientos productivos de Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut, reduciendo significativamente la disponibilidad de fruta para exportación. Aun así, el saldo exportable representó el 57,9% de la producción total obtenida durante la campaña.

Estados Unidos mantiene el liderazgo entre los destinos

En cuanto a los destinos comerciales, Estados Unidos se consolidó por tercera temporada consecutiva como el principal comprador de cerezas argentinas. El mercado norteamericano absorbió el 30,75% de las exportaciones, superando nuevamente a China, que recibió el 21,66% del volumen embarcado.

El podio de los principales destinos se completó con España, que concentró el 16,7% de las exportaciones. Más atrás se ubicaron Reino Unido con el 8,2%, Emiratos Árabes Unidos con el 7,25%, Singapur con el 2,93% y Canadá con el 2,8% remarca el estudio de CAPCI.

El análisis comparativo con la temporada anterior muestra cambios importantes en la composición de los mercados. Se registró una reducción en la participación de Estados Unidos del 4,5%, mientras que China disminuyó un 26,3%, España un 22,7% y Reino Unido un 36,4%. En contrapartida, crecieron significativamente los envíos hacia Canadá, que incrementó sus compras en un 75%, Singapur con un aumento del 46,5%, y Emiratos Árabes Unidos, que expandió su participación en un 36,8%.

Además, Argentina logró mantener presencia en destinos emergentes como Egipto, Estonia e Irlanda, ampliando la diversificación comercial de la fruta nacional.

Presión de los precios internacionales

Pese a las dificultades productivas, la cereza argentina continúa mostrando una distribución equilibrada entre los principales mercados del mundo. Sin embargo, la temporada también estuvo condicionada por una marcada caída de precios internacionales. El fenómeno estuvo estrechamente vinculado a la sobreoferta de cerezas chilenas, que incrementó la competencia en los mercados de destino y ejerció una fuerte presión bajista sobre las cotizaciones.

En este contexto desafiante, el liderazgo alcanzado por Chubut representa uno de los hechos más destacados de la campaña 2025/26. La provincia logró incrementar su protagonismo exportador y posicionarse como el principal origen de las cerezas argentinas destinadas al mercado internacional, marcando un punto de inflexión en la geografía productiva y comercial de una de las economías regionales más dinámicas de la Patagonia.

FUENTE: CAPCI con aportes de Redacción +P.