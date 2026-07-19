La empresa inglesa que hace un siglo transformó el negocio de las peras y manzanas en la Patagonia

Pocos conocen la historia de la compañía británica que ayudó a convertir al Alto Valle en el corazón de la producción de peras y manzanas de la Argentina.

La historia del Alto Valle de Río Negro y Neuquén está estrechamente vinculada al ferrocarril y al desarrollo del riego. Ambos factores hicieron posible la transformación de una extensa región de estepa en uno de los principales oasis frutícolas de la Argentina. En ese proceso desempeñó un papel decisivo la empresa Argentine Fruit Distributors S.A. (AFD), vinculada al Ferrocarril del Sud y al capital británico. A través de una compleja red de empaque, transporte y comercialización, la compañía contribuyó a organizar la producción frutícola destinada tanto al mercado interno como a la exportación, dejando una profunda huella en la economía y en el paisaje urbano del Alto Valle.

Para comprender el papel de AFD es necesario retroceder a fines del siglo XIX, cuando la expansión ferroviaria y las grandes obras de irrigación comenzaron a modificar de manera definitiva el territorio. La llegada del Ferrocarril del Sud y la construcción del sistema de riego permitieron el desarrollo de colonias agrícolas que, pocas décadas después, convertirían al Alto Valle en uno de los centros frutícolas más importantes del país.

El preludio: El tren y el agua

La llegada del ferrocarril al Alto Valle estuvo marcada por razones económicas, estratégicas y militares. En 1899, la empresa Ferrocarril del Sud inauguró la línea que unía Bahía Blanca con la confluencia de los ríos Limay y Neuquén (actual ciudad de Cipolletti). El objetivo inicial del presidente de la Argentina de ese momento, General Julio Argentino Roca, era asegurar el transporte de tropas y pertrechos hacia la frontera con Chile, pero los ingenieros ingleses rápidamente advirtieron el potencial agrícola de las tierras que bordeaban el río Negro. El suelo aluvial era fértil, el sol brillaba casi todo el año y el agua corría con fuerza milenaria; solo faltaba ordenarla.

A principios del siglo XX, el ingeniero italiano César Cipolletti diseñó el sistema de riego que domaría los ríos de la región. El Estado argentino financió la construcción del gran Dique Ballester, inaugurado parcialmente en 1916 y culminado a principios de la década de 1920.

Los trenes de la época que llevaban la fruta en tren directamente al puerto de Buenos Aires.

Con el agua corriendo por los canales secundarios, la tierra del valle comenzó a fragmentarse en parcelas aptas para el cultivo. Inmigrantes italianos, españoles y de otras latitudes llegaron para labrar la tierra. Sin embargo, los colonos se enfrentaron rápidamente a un cuello de botella: sabían cómo plantar y cosechar, pero carecían de los medios, el conocimiento y los canales comerciales para llevar frutas sumamente perecederas a los mercados de Buenos Aires o Europa. Es aquí donde el capital británico vio una oportunidad de oro para generar carga para sus vagones y dividendos para sus accionistas en Londres.

El nacimiento de AFD

En la década de 1920, los directivos del Ferrocarril del Sud comprendieron que para que el negocio ferroviario en la Patagonia fuera rentable a largo plazo, debían propiciar el desarrollo de una industria de carga de alto valor. La lana y el cuero no eran suficientes. Inspirados por el éxito de las corporaciones frutícolas norteamericanas en California, decidieron intervenir directamente en la cadena de valor de la fruta.

Hacia fine de la década del '20, el Ferrocarril del Sud fundó AFD. No se trataba de una empresa productora en el sentido tradicional —aunque poseía algunas chacras experimentales—, sino de una gigantesca plataforma de servicios de poscosecha, comercialización y logística.

Los ingleses trajeron al Alto Valle una mentalidad estrictamente 'fordista' y un despliegue tecnológico sin precedentes en la Argentina rural. Contrataron a expertos californianos y sudafricanos para estudiar el clima local y determinar qué variedades de manzanas y peras se adaptarían mejor. Fue AFD la que promovió de forma masiva variedades icónicas como la manzana Red Delicious (y su antecesora, la Delicious) y la Granny Smith, así como las peras Williams y Packham's Triumph.

La red de galpones y la revolución tecnológica

El impacto de AFD se materializó en el paisaje del valle a través de una red de imponentes galpones de empaque estratégicamente ubicados a la vera de las vías del tren. Se construyeron instalaciones en localidades clave como Cinco Saltos, Cipolletti, Allen, General Roca, Villa Regina y J.J. Gómez.

Durante décadas, la compañía británica controló el empaque, la logística y la comercialización de la fruta patagónica, sentando las bases de una actividad que sigue siendo clave para la región.

Estos galpones no eran simples cobertizos de acopio; eran verdaderas fábricas de procesamiento industrial que funcionaban con precisión de relojería británica. En su interior, el proceso seguía una línea de montaje perfecta:

-Recepción y lavado: La fruta traída por los colonos en carros y camiones se volcaba en piletones de agua para limpiarla y eliminar residuos de curas o tierra.

-Clasificación y selección: Las manzanas y peras pasaban por cintas transportadoras donde mujeres y hombres —bajo la estricta mirada de capataces entrenados por la empresa— separaban la fruta de primera calidad de aquella que presentaba defectos estéticos.

-Calibrado: Máquinas mecánicas importadas de Estados Unidos e Inglaterra clasificaban la fruta por su tamaño (calibre) basándose en el peso o el diámetro.

-Empaque: Embaladores profesionales envolvían individualmente cada fruta en papel sulfito (muchas veces impregnado en aceites minerales para evitar la propagación de hongos) y las acomodaban con precisión geométrica en cajas de madera, conocidas formalmente como "cajones tipo exportación".

El sello de AFD en las tapas de las cajas de madera se convirtió en una garantía internacional de calidad. Las marcas de la empresa, como "El Crucero", "Pájaro Azul" (Blue Bird) o "Canguro", ganaron reputación rápidamente en los mercados de ultramar.

Detrás de la emblemática marca 'El Crucero' estuvo AFD, la empresa inglesa que revolucionó el empaque, el transporte y la comercialización de la fruta del Alto Valle.

Para resolver el problema de la distancia y el calor durante el trayecto de más de mil kilómetros hacia el puerto de Buenos Aires, el Ferrocarril del Sud construyó, a instancias de AFD, una flota de vagones frigoríficos. Estos vagones se cargaban con bloques de hielo producidos en plantas que la propia empresa instaló en el valle (como la fábrica de hielo de Cipolletti). De este modo, la fruta viajaba en una atmósfera aclimatada que garantizaba que llegara al puerto con la firmeza y frescura exigidas en Europa.

El "paternalismo industrial" y la vida en los campamentos ingleses

La presencia de los ingleses en el Alto Valle no se limitó a lo comercial; configuró un orden social y urbano particular. En ciudades como Allen y Cipolletti, la empresa construyó barrios y colonias para su personal jerárquico. Los gerentes, contadores e ingenieros, en su mayoría británicos, trajeron consigo sus costumbres, su arquitectura y su estilo de vida.

Los chalets de estilo inglés, con techos de chapa galvanizada a dos aguas, galerías de madera, paredes de ladrillo visto y jardines perfectamente podados, irrumpieron en medio del paisaje árido. Estos complejos habitacionales contaban con comodidades extraordinarias para la época: agua corriente, sistemas de saneamiento y electricidad provista por las usinas de la empresa.

El "paternalismo industrial" británico se tradujo en una estructura social sumamente jerárquica pero organizada. Los directivos fomentaban la práctica de deportes como el tenis, el golf y el fútbol, construyendo clubes y campos de juego para el esparcimiento del personal. El Club Ferrocarril y AFD se convirtieron en centros de la vida social de la élite local y de los empleados jerarquizados.

La historia de AFD, la firma británica que convirtió las manzanas y peras del Alto Valle en un producto de exportación y dejó una marca imborrable en la Patagonia.

Para los colonos e inmigrantes que proveían la fruta, AFD era un gigante ambivalente. Por un lado, era el socio necesario que financiaba las cosechas, proveía los cajones, vendía los pesticidas y garantizaba la compra de la producción bajo estrictos contratos. Por el otro, era un monopolio extranjero que imponía los precios, decidía arbitrariamente qué fruta servía y cuál se descartaba, y ejercía un control férreo sobre la economía regional. No obstante, el sistema funcionaba: el rigor en los estándares de calidad de AFD obligó a los chacareros del valle a tecnificarse y a convertirse en productores de excelencia mundial.

La Segunda Guerra Mundial y el cambio de rumbo

El apogeo de AFD se prolongó durante toda la década de 1930. El Alto Valle se había transformado en el principal exportador de manzanas del hemisferio sur, compitiendo directamente con Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Los barcos cargueros con las bodegas refrigeradas llenas de fruta del río Negro zarpaban regularmente desde el puerto de Buenos Aires con destino a Londres, Liverpool, Amberes y Hamburgo.

Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 asestó un golpe demoledor al modelo de negocios de AFD. Las rutas marítimas del Atlántico se volvieron extremadamente peligrosas debido a la guerra de submarinos alemanes, y los países europeos priorizaron la importación de alimentos básicos y material bélico por sobre las frutas frescas.

Ante el cierre casi total del mercado europeo, AFD tuvo que reorientar sus esfuerzos de manera urgente. El mercado interno argentino, concentrado en la pujante Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, absorbió una parte de la producción. Paralelamente, se consolidó el comercio con el mercado de Brasil, que se convertiría en un cliente histórico e indispensable para la fruta del valle.

El mercado de Abasto ubicado en el centro porteño, en la década del 40, hacia donde AFD orientaba la mayor parte de sus ventas.

A pesar de esta reconversión, el conflicto bélico marcó el inicio del fin de la era del absoluto predominio británico en la economía argentina. Las dificultades para importar repuestos para las maquinarias de empaque y los vagones ferroviarios, sumadas al desgaste de las finanzas del Imperio Británico, debilitaron la posición de las empresas matrices en Londres.

Nacionalización y legado: El fin de una era

El desenlace final de la aventura británica en el Alto Valle llegó tras el fin de la guerra, de la mano de los cambios políticos estructurales que vivía la Argentina. En 1948, bajo la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el Estado nacional adquirió la totalidad de los ferrocarriles de capital británico en cumplimiento de los acuerdos del tratado Miranda-Eddy.

Al nacionalizarse el Ferrocarril del Sud (que pasó a llamarse Ferrocarril Nacional General Roca), la estructura de AFD quedó desconectada de su matriz logística y financiera original. Los ingleses comenzaron su retirada ordenada de la Patagonia. La infraestructura de AFD no desapareció, sino que cambió de manos. Muchos de sus imponentes galpones de empaque, talleres y plantas de frío fueron adquiridos por empresarios locales, cooperativas de productores integradas por los antiguos colonos italianos y españoles, o pasaron a formar parte de nuevas empresas estatales y mixtas (como la Corporación Frutícola Argentina o, más tarde, firmas privadas nacionales como Moño Azul, PAI y otras).

Publicidad aparecida en los periódicos y principales revistas de Buenos Aires en la década del 40, presentando la oferta productiva de AFD.

La retirada de los administradores británicos dejó un vacío en el control de calidad absoluto que ejercían, pero abrió paso a una democratización y diversificación del negocio frutícola. Los colonos, organizados en cooperativas, asumieron el control de la cadena de valor que los ingleses habían diseñado.

Las huellas del "Imperio de la Fruta"

Hoy en día, a casi un siglo de la fundación de AFD, las huellas de la presencia inglesa siguen vivas en la geografía urbana y cultural del Valle de Río Negro y Neuquén. Caminar por las zonas aledañas a las estaciones de tren de Cipolletti, Allen o General Roca permite descubrir los viejos galpones de empaque de AFD. Aunque algunos han sido reciclados para funciones culturales, comerciales o universitarias, y otros yacen en el abandono como gigantes de chapa y ladrillo, sus estructuras de pinotea, sus techos parabólicos y sus andenes de carga atestiguan la escala monumental de la empresa.

Las colonias y los chalets ingleses, ocultos tras densas arboledas de álamos que originalmente se plantaron como cortinas rompevientos para proteger las plantaciones, forman parte del patrimonio arquitectónico de la región. Asimismo, términos técnicos del empaque frutícola que se usan cotidianamente en el valle (como el tamaño de los "calibres", el uso de ciertas maderas o sistemas de estiba) derivan directamente de los manuales de procedimiento redactados por los ingenieros de la empresa en la década de 1930.

Uno de los grandes galpones que AFD tenía a mediados de la década del 30 en la cuidad de Cinco Saltos, Río Negro.

Argentine Fruit Distributors S.A. fue, en última instancia, el catalizador que transformó una actividad agrícola de subsistencia en una industria global. A través de la disciplina, la inversión tecnológica y una red de transporte que unía las chacras patagónicas con las mesas de los consumidores europeos, los ingleses sentaron las bases materiales del Alto Valle moderno, convirtiendo a la fruta en el sinónimo definitivo de la identidad rionegrina y neuquina.

FUENTE: Investigación bibliográfica de la Redacción +P y fotos publicadas por Gervasio Rosales.l