El imperio que desafió a los ingleses en el campo argentino y terminó expropiado por Perón

El Bulldog Lanz fue un modelo de tractor producido por Heinrich Lanz AG de Mannheim, en la región de Baden-Württemberg en Alemania. Muchas de estas unidades llegaron a los campos argentinos hasta las primeras decadas del siglo pasado.

Hacia fines del siglo XIX, la República Argentina se presentaba ante el mundo como el arquetipo del éxito agroexportador y la gran proveedora de materias primas . En las tertulias de Buenos Aires y en las crónicas financieras de Londres se acuñaba con orgullo la frase "rico como un argentino".

Sin embargo, detrás del brillo de la opulenta oligarquía terrateniente nativa, l os hilos del orden económico local estaban fuertemente dominados por el Imperio Británico. Los ingleses, dueños de las finanzas globales, controlaban los tendidos ferroviarios que convergían como un abanico en el puerto de Buenos Aires, manejaban las principales terminales marítimas y regenteaban los modernos frigoríficos de exportación que enviaban carne congelada a las mesas londinenses. La Argentina era, a todos los efectos prácticos, la joya de la corona informal de Gran Bretaña.

Pero el tablero internacional estaba cambiando. En el corazón de Europa, el Imperio Alemán, impulsado por su acelerada unificación bajo la batuta de Bismarck y una vertiginosa industrialización, emergía como un gigante hambriento de recursos. Las chimeneas del Ruhr y de Berlín demandaban toneladas de materias primas para sus fábricas, mientras que su creciente y hacinada población urbana requería un suministro seguro y económico de alimentos. Al observar el Atlántico Sur, la diplomacia y el empresariado de Berlín comprendieron que depender exclusivamente de las redes comerciales británicas para abastecerse de trigo, maíz y lino argentinos era una vulnerabilidad estratégica inaceptable. El Reich necesitaba sus propios canales.

Fue así como se gestó un desembarco económico silencioso pero profundamente calculado. A diferencia de los británicos, cuyos capitales se enfocaron prioritariamente en los servicios públicos, el transporte ferroviario pesado y la adquisición de títulos de la deuda pública —garantizándose un retorno seguro a través de tarifas y dividendos estatales—, las inversiones alemanas en la Argentina adoptaron una estrategia radicalmente distinta. Se orientaron de forma directa hacia los eslabones clave de la cadena agroindustrial, las finanzas comerciales y la incipiente industria manufacturera local. No buscaban construir el camino, sino adueñarse de lo que circulaba por él y de la tecnología que lo hacía posible.

Este asalto inicial fue coordinado y financiado por entidades bancarias de vanguardia. En 1893, abrió sus puertas en Buenos Aires el Banco Alemán Transatlántico (Deutsche Ueberseeische Bank), una subsidiaria del Deutsche Bank orientada específicamente a la expansión ultramarina. Pocos años después, se sumaría el Banco Germánico de la América del Sur (Deutsch-Südamerikanische Bank). Estas instituciones no operaban como la banca tradicional, meramente especulativa o prestamista del Estado. Se convirtieron en el cerebro motor de la comunidad germana en el Plata: no solo financiaron las cosechas de miles de productores, sino que tejieron pacientemente los puentes corporativos necesarios para la instalación de grandes casas de comercio agropecuario, empresas de logística y estancias colonizadoras.

Ex Banco Alemán Transatlántico, en la calle Reconquista 134, fue construido por el Arquitecto Ernesto Sackmann en la década de 1920.

El ingreso germano al ecosistema rural rioplatense se caracterizó por una refinada y alta diversificación técnica. El capital alemán comprendió rápidamente que para competir con el coloso británico no debía gastar fortunas replicando la infraestructura de transporte pesado, ya consolidada por los ferrocarriles ingleses. En su lugar, optó por monopolizar o colmar los nichos tecnológicos y de comercialización periféricos pero vitales: la provisión de maquinarias portuarias de última generación, los fertilizantes químicos, los estimulantes biológicos para optimizar la ganadería y el acopio directo de cereales en la base misma de la producción.

Los gigantes del acopio

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y durante los años subsiguientes, la comercialización de cereales experimentó un crecimiento geométrico en las llanuras sudamericanas. Aunque firmas de origen europeo global dominaban los principales puertos y dictaban las reglas del juego —grandes multinacionales como la local Bunge & Born o la corporación de origen francés Louis Dreyfus—, las firmas alemanas de comercio exterior lograron estructurar redes de acopio de enorme capilaridad al interior de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Firmas como Bromberg & Cía. y la Compañía Comercial de Bremen establecieron una metodología de trabajo revolucionaria para la época. En lugar de esperar el grano en las terminales portuarias, sus agentes operaban comprando directamente al colono o al chacarero arrendatario en las mismas estaciones de tren del interior pampeano. Al instalar galpones, básculas y ofrecer créditos blandos para la compra de bolsas de arpillera y herramientas antes de la cosecha, estas empresas lograron una inserción local profunda. Esta capilaridad les permitió sortear a los tradicionales intermediarios criollos —los acopiadores locales que usurpaban gran parte de la ganancia del productor— y concentrar bajo bandera alemana grandes volúmenes de lino y maíz con destino a los puertos fluviales del Paraná y a las terminales bonaerenses.

La Gran Guerra puso a prueba de forma dramática estas estructuras. A partir de 1915, el bloqueo naval aliado impuesto por la Marina Real británica cortó los lazos directos entre los puertos del Río de la Plata y los muelles de Hamburgo o Bremen. El gobierno argentino, bajo las presidencias de Victorino de la Plaza e Hipólito Yrigoyen, adoptó una estricta posición de neutralidad para salvaguardar el comercio nacional. En este asfixiante escenario, las compañías exportadoras alemanas demostraron una asombrosa flexibilidad e implementaron complejos mecanismos de triangulación comercial. Utilizando buques de banderas neutrales (como la sueca o la holandesa) y creando firmas fachada inscritas localmente con directores de apellido criollo, el grano argentino siguió fluyendo indirectamente hacia Europa Central o hacia mercados alternativos que financiaban el esfuerzo de guerra germano.

La capacidad de resiliencia de estas comercializadoras consolidó la presencia alemana en el agro de la posguerra. Para la década de 1920, la penetración comercial era de una profundidad innegable: la República de Weimar se había recuperado y Alemania absorbía de manera regular más del 16% de las exportaciones totales argentinas. De este modo, los empresarios germanos se posicionaron como un socio comercial indispensable para la propia oligarquía terrateniente nativa, nucleada en la Sociedad Rural Argentina, que veía en el mercado alemán el contrapeso perfecto para evitar el monopolio comprador de los británicos.

El control tecnológico del campo

A pesar del éxito en el comercio de granos, el verdadero diferencial competitivo y el legado más duradero de las inversiones alemanas radicaron en otro frente: la introducción sistemática de la ciencia y la tecnología química aplicada a la sanidad vegetal y animal.

La agricultura pampeana y la ganadería de exportación, aunque inmensamente prósperas, se desarrollaban bajo una constante vulnerabilidad ambiental. El campo argentino sufría recurrentes plagas bíblicas: nubes de langostas americanas que devoraban cosechas enteras en pocas horas, brotes de carbunclo (ántrax) que liquidaban planteles ganaderos, y diversas parasitosis internas y externas que diezmaban los rindes de la carne y depreciaban el valor de los cueros.

El enorme complejo fabril de IG Farben a orillas de Rin en Ludwigshafen en la década del 30.

A partir de la década de 1910, y con un empuje arrollador en los años veinte, los consorcios más avanzados del sector químico mundial establecieron sus plataformas en la Argentina. Gigantes de la ciencia germana como Bayer, Merck, Schering y, posteriormente, el imponente holding I.G. Farbenindustrie AG inauguraron modernas plantas de formulación, laboratorios de ensayo y depósitos comerciales en territorio nacional. Fieles a su filosofía de arraigo, estas firmas no se limitaron a importar productos terminados en cajas cerradas; instalaron capacidades técnicas locales y contrataron a agrónomos y veterinarios argentinos para adaptar los compuestos químicos a las variables específicas del clima, el suelo y las razas de la geografía local.

Este dominio científico generó una subordinación estructural del productor argentino hacia los insumos biológicos de procedencia germana. La eficiencia de estos productos era tan indiscutible que los agrónomos estatales de los ministerios y las influyentes publicaciones de la Sociedad Rural Argentina promovían abiertamente su adopción masiva. El agricultor argentino descubrió que su éxito ya no dependía únicamente del cielo y la lluvia, sino de las fórmulas patentadas en los laboratorios de Fráncfort o Leverkusen.

Colonización, tierras y la explotación del quebracho

El dinamismo del capital alemán no se detuvo en los límites de la pampa húmeda ni en el confort de las zonas portuarias. Con una visión de largo alcance, avanzó con firmeza hacia las fronteras agrícolas y forestales más inhóspitas de la Argentina: el Gran Chaco en el norte y las mesetas de la Patagonia en el sur.

A través de sociedades anónimas de tierras específicamente constituidas, como la Compañía Argentina de Tierras e Industrias, diversos capitales germano-argentinos adquirieron extensas propiedades territoriales destinadas a la explotación mixta. En el noreste del país, las inversiones se volcaron con fuerza a la industria extractiva del quebracho colorado. Este árbol nativo, de madera dura como el hierro, escondía en su corteza un insumo crítico para la economía mundial de la época: el tanino, la sustancia esencial utilizada por las grandes curtiembres de Europa para transformar las pieles brutas en cuero flexible y duradero para calzado y pertrechos militares.

Aunque la legendaria firma de capitales británicos The Forestal Land, Timber and Railways Company poseía una posición cuasi monopólica en el norte santafesino y chaqueño —gobernando sobre verdaderos feudos—, las corporaciones de origen alemán establecieron obrajes alternativos y levantaron fábricas de extracto de tanino en los territorios nacionales de Chaco y Formosa. Alrededor de estas plantas, desarrollaron colonias forestales autogestionadas donde la disciplina y la organización germánica se fusionaban con la dura mano de obra de los hacheros nativos.

Paralelamente, un fenómeno singular tuvo lugar en la región de Misiones y el norte de Corrientes. Allí, las corrientes de inversión privada alemana, vehiculizadas por empresas colonizadoras, financiaron la implantación de cultivos industriales de alto valor comercial. Se destacaron de sobremanera en la producción de yerba mate, té y, de forma muy especial, el tung. Este último, un árbol de origen asiático cuyas semillas proveían un aceite industrial de alta demanda global para la fabricación de pinturas, barnices impermeabilizantes y aislantes eléctricos, encontró en el suelo rojo misionero su hábitat ideal. Estas colonias agrícolas, conformadas por inmigrantes centroeuropeos y administradas con mano de hierro por sociedades comerciales con sede en Buenos Aires, introdujeron pautas de cooperativismo, selección de semillas y racionalización del trabajo agrícola que eran completamente desconocidas en otras latitudes del país, marcadas por el latifundio absentista tradicional.

El período de entreguerras (1933–1939) y el auge del Tercer Reich

Con el ascenso de Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista al poder en Berlín en enero de 1933, la dinámica de las inversiones y las empresas alemanas en la Argentina experimentó una profunda mutación, perdiendo su carácter meramente comercial para transformarse en una herramienta de proyección política y organizativa del Estado totalitario.

El nuevo régimen nazi comprendió de inmediato el inmenso valor estratégico de la infraestructura empresarial que sus connacionales habían edificado pacientemente en el Cono Sur durante cuatro décadas. La Cámara de Comercio Alemana en la Argentina abandonó su rol protocolar y se convirtió en un eje de encuadramiento ideológico y corporativo. Las empresas que deseaban mantener sus contratos con la patria de origen debían aplicar las leyes de "arianización" en sus directorios y aportar fondos a las organizaciones del partido en Buenos Aires.

La llegada del Nacional Socialismo (NSDAP) en Alemania impulsó nuevos acuerdos con el campo argentino.

Durante los años treinta, lejos de retraerse por la Gran Depresión, las inversiones alemanas en el agro y la industria conexa se expandieron de manera sostenida. Este crecimiento fue favorecido por una audaz ingeniería financiera internacional: los tratados bilaterales de comercio basados en los acuerdos de compensación o el sistema de "marcos Aski". Este mecanismo evitaba el uso de divisas convertibles (como la libra esterlina o el dólar): la Argentina vendía sus excedentes agrícolas —que no encontraban comprador en un mundo sumido en el proteccionismo— a Alemania, y a cambio recibía un crédito en marcos de uso exclusivo ("marcos Aski") que solo podían gastarse en la importación obligatoria de manufacturas industriales alemanas.

Gracias a este sistema de canje forzoso, los campos argentinos se poblaron de tecnología germana. Ingresaron miles de motores industriales, herramientas de precisión y, fundamentalmente, los legendarios tractores Lanz Bulldog, máquinas rústicas y monocilíndricas que funcionaban con combustible barato y que se convirtieron en el símbolo de la fuerza motriz del agro pampeano.

A nivel territorial, las firmas alemanas tradicionales diversificaron notablemente sus carteras. Grupos industriales pesados de la siderurgia europea como Thyssen y Klöckner, dedicados centralmente al acero y las grandes obras de infraestructura urbana, conformaron subdivisiones agropecuarias destinadas al diseño y equipamiento de silos de campaña, molinos harineros y herramientas avanzadas de labranza. El agro argentino, tecnificado en gran parte con patentes e ingenieros alemanes, funcionó durante toda la década como un engranaje vital e insustituible en los planes de almacenamiento de reservas estratégicas y abastecimiento de materias primas que el Tercer Reich diseñaba de cara al conflicto bélico mundial que ya se avecinaba de forma inevitable en Europa.

La Segunda Guerra Mundial

El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 alteró por completo el panorama estratégico global y colocó a la Argentina en una incómoda posición de equilibrio geopolítico. La declaración oficial de neutralidad por parte de los gobiernos de Roberto M. Ortiz y, posteriormente, Ramón S. Castillo preservó inicialmente las operaciones comerciales de las firmas germanas dentro de las fronteras nacionales. En los papeles, las empresas eran libres de operar en suelo argentino.

No obstante, la presión de los Aliados no tardó en hacerse sentir con una agresividad económica sin precedentes. Gran Bretaña y los Estados Unidos dictaron las temidas "Listas Negras" comerciales (Proclaimed List of Certain Blocked Nationals). Cualquier empresa, comerciante o ciudadano argentino que hiciera negocios, prestara servicios o mantuviera vínculos con firmas de capital alemán o simpatizantes del Eje era inmediatamente incluido en estas listas, sufriendo el congelamiento total de sus cuentas bancarias en el exterior, el embargo de sus bienes en países aliados y la imposibilidad absoluta de recibir cargamentos marítimos debido al bloqueo naval total que la Royal Navy mantenía en el Océano Atlántico.

Para las corporaciones alemanas radicadas en el país, el impacto fue devastador pero no definitivo. Cortadas las comunicaciones marítimas con Europa, muchas compañías recurrieron a una audaz estrategia de supervivencia: la "argentinización" de sus estructuras. Modificaron a contrarreloj sus razones sociales ante la Inspección General de Justicia, sustituyendo formalmente a sus directores y ejecutivos alemanes por ciudadanos argentinos nativos de su entera confianza, a menudo prestigiosos abogados locales vinculados al poder político. Las marcas internacionales se camuflaron bajo fachadas de firmas locales supuestamente neutras.

Pese al bloqueo externo, el mercado interno argentino seguía vivo y demandaba con desesperación los productos elaborados por las subsidiarias agroindustriales y químicas alemanas; la agricultura nacional no podía detenerse. Al verse imposibilitadas de importar insumos químicos básicos o reactivos desde sus casas matrices en Europa, las plantas de I.G. Farben y Química Bayer en Buenos Aires se reconfiguraron por completo. Sus científicos e ingenieros locales desarrollaron procesos para procesar elementos y materias primas autóctonas, logrando no solo sostener niveles de producción elevados, sino obtener ganancias extraordinarias abasteciendo a un mercado interno cautivo durante los primeros años de la contienda.

Sin embargo, el reloj geopolítico corría en su contra. A medida que las fuerzas del Eje retrocedían en los frentes de batalla, la presión del Departamento de Estado de Washington sobre el gobierno de Buenos Aires —especialmente tras el golpe militar de 1943— se volvió insoportable. Estados Unidos exigía una alineación continental absoluta, la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y el paso final: la liquidación total de los llamados "capitales enemigos" en suelo americano.

La incautación de los "Capitales Enemigos"

El epílogo de este largo ciclo histórico de acumulación y poder se precipitó en las postrimerías del conflicto global, cuando el destino de la Alemania nazi ya estaba sellado. En marzo de 1945, arrinconado por una intensa presión diplomática, la amenaza de un embargo económico total y el aislamiento internacional, el gobierno argentino encabezado por el general Edelmiro J. Farrell cedió ante las demandas aliadas y declaró formalmente la guerra a Alemania y Japón.

El presidente de facto argentino, Edelmiro J. Farrell, decretó el estado de guerra contra Alemania (y el Imperio del Japón) el 27 de marzo de 1945. Alemania se rindió a los aliados el 4 de mayo de 1945.

Esta declaración no fue un mero acto simbólico de última hora; implicó la inmediata puesta en marcha de un masivo, complejo y severo andamiaje jurídico e institucional destinado a intervenir, incautar y expropiar de forma definitiva todos los activos económicos de origen germánico en el territorio nacional.

A través del Decreto-Ley 7032, el Estado nacional creó la Junta de Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad Enemiga. Este organismo estatal, dotado de poderes extraordinarios, tomó por la fuerza el control administrativo y físico de decenas de firmas agroindustriales, extensas estancias de cría de ganado, laboratorios farmacéuticos de última generación, obrajes tanineros y poderosas comercializadoras de granos de capital alemán. Los antiguos dueños y gerentes germanos fueron removidos de sus cargos, y en muchos casos, recluidos o investigados. El valor total de los activos alemanes incautados en el país al cierre de la guerra se estimó, según cálculos de la época, en una cifra que oscilaba entre los 200 y 341 millones de dólares, lo que representaba aproximadamente el 15% de todos los activos que el Tercer Reich poseía en el exterior al momento de su colapso. La Argentina se quedaba con el botín científico e industrial más valioso del Cono Sur.

En 1947, con la llegada de Juan Domingo Perón a la primera presidencia de la Nación, la política respecto a estos activos tomó un rumbo definitivo enmarcado en el Primer Plan Quinquenal y la doctrina de la soberanía económica. Un conjunto selecto de 48 grandes empresas e industrias alemanas expropiadas —aquellas que poseían las plantas fabriles más modernas, los laboratorios mejor equipados y las patentes más valiosas— fueron agrupadas y transferidas a una gigantesca corporación holding de propiedad estatal denominada DINIE (Dirección Nacional de Industrias del Estado).

De esta manera, empresas señeras y centenarias del sector de la sanidad rural, la química fina aplicada al campo y la provisión de maquinarias agrícolas mutaron de piel: dejaron de responder a los directorios de Fráncfort o Berlín para convertirse en herramientas de la industrialización y el desarrollo agropecuario planificado por el Estado argentino.

La creación de DINIE clausuró de manera definitiva y sin retorno la etapa de acumulación, desarrollo tecnológico y control privado que el capital industrial alemán había edificado pacientemente en el campo argentino durante más de medio siglo. Aquel imperio invisible del grano y el tubo de ensayo, que osó desafiar la hegemonía británica en la pampa, terminaba fundiéndose en las bases del nuevo entramado industrial del Estado argentino de la posguerra.

FUENTE: Archivos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Historia de los capitales alemanes en la Argentina, y aportes de Redacción +P.