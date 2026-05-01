Cerezas chilenas: cuando el mercado ajusta y el sector no logra reaccionar

El exceso de producción y la falta de medidas preventivas derivan en una caída de precios y presión sobre los márgenes del negocio.

La temporada 2025/26 de las cerezas chilenas no cerró simplemente con números en rojo : terminó con una señal inequívoca de que el modelo de crecimiento que sostuvo a la industria durante la última década ha llegado a un punto de inflexión.

No se trata de un ‘mal año’ aislado ni de una coyuntura climática desafortunada; lo ocurrido es la consecuencia directa de decisiones —o más bien de la falta de ellas— que ya habían sido advertidas tras el traumático cierre de la campaña 2024/25. Y, sin embargo, la industria optó por avanzar sin ajustes estructurales, confiando en que el mercado absorbería nuevamente un volumen creciente.

Esta vez, el mercado respondió, pero no como se esperaba: lo hizo con un ajuste compulsivo que está erosionando márgenes, debilitando empresas y dejando en evidencia la fragilidad del sistema.

Sin lugar a dudas el primer punto crítico es el volumen. Con cerca de 85.000 hectáreas plantadas —y aún un 16% sin entrar en plena producción— la industria chilena de la cereza sigue expandiéndose en superficie y potencial productivo sin una estrategia clara de contención o diversificación real.

Este crecimiento, que en otro contexto habría sido una señal de éxito, hoy se transforma en un factor de riesgo sistémico. La lógica de ‘más volumen igual a más ingresos’ dejó de ser válida cuando el principal mercado —China— comenzó a mostrar signos de saturación, cambios en el comportamiento del consumidor y una creciente sensibilidad a la calidad.

Lo preocupante no es solo que se haya producido más fruta, sino que se haya hecho sin corregir los errores logísticos, comerciales y de coordinación que ya habían impactado severamente en la temporada anterior.

La industria sabía que el exceso de volumen concentrado en pocas semanas había deprimido los precios en 2024/25. También sabía que la calidad de la fruta enviada en los primeros embarques había generado una ‘contaminación’ del mercado, afectando la percepción del producto chileno desde el inicio. A pesar de ello, no se implementaron mecanismos efectivos de autorregulación, segmentación ni control de calidad que evitaran repetir ese escenario.

El resultado fue predecible: una caída sostenida de los precios, con una dispersión inédita en los valores de venta, reflejo de una oferta heterogénea en calidad. La fruta de alto estándar logró sostener precios atractivos en ciertos momentos, pero quedó rápidamente opacada por el ingreso de partidas deficientes que tiraron el promedio hacia abajo. Este fenómeno no solo afectó el retorno inmediato, sino que erosiona la marca país en un mercado tan exigente como el chino.

China: el quiebre de las estrategias tradicionales

El tercer factor crítico fue la falta de lectura del mercado. La estrategia de retener fruta para venderla en torno al Año Nuevo Chino —una táctica que había funcionado en temporadas anteriores— se aplicó nuevamente sin considerar las particularidades de esta campaña: una cosecha adelantada y altamente concentrada, sumada a un calendario festivo más tardío. El resultado fue una acumulación de fruta que, al no ser liberada oportunamente, terminó saturando el mercado en el momento más sensible.

Este error revela una debilidad estructural: la industria opera con una lógica reactiva, basada en experiencias pasadas, más que en análisis dinámicos y prospectivos. No existe una coordinación efectiva que permita ajustar decisiones en tiempo real ni una gobernanza que alinee incentivos entre productores, exportadores y otros actores. Cada empresa toma decisiones individuales que, en conjunto, generan efectos sistémicos negativos.

cerezas sudafrica 1 La industria cerecera chilena enfrenta un ajuste estructural que expone debilidades en planificación y respuesta comercial.

A este escenario se suma un cambio profundo en el consumidor chino. Ya no se trata de un mercado cautivo dispuesto a pagar precios elevados por la novedad o el estatus de la cereza importada. Hoy el consumidor compara, evalúa y elige entre múltiples opciones disponibles durante el invierno, muchas de ellas de producción local o regional, con menor tiempo de tránsito y, por ende, mejores condiciones de frescura. La cereza chilena, con 30 o más días de viaje, enfrenta una desventaja estructural que solo puede compensarse con excelencia en calidad y consistencia, no con volumen.

En paralelo, los datos de exportación muestran señales que la industria no puede ignorar. China sigue siendo el principal destino, pero su participación se contrae, mientras otros mercados crecen a tasas relevantes: Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Europa y, especialmente, América Latina. Este último se destaca por su crecimiento explosivo, impulsado por países como Brasil, México y Ecuador. Sin embargo, estos mercados han sido tratados históricamente como secundarios, recibiendo fruta de menor calidad o actuando como ‘válvula de escape’ cuando China no absorbe todo el volumen.

Esta estrategia es insostenible. Si la industria pretende diversificar riesgos y construir resiliencia, debe dejar de considerar estos destinos como complementarios y comenzar a desarrollarlos como mercados estratégicos, con inversiones en promoción, segmentación y posicionamiento. Estados Unidos, por ejemplo, ofrece oportunidades claras en torno a festividades específicas, mientras que América Latina presenta ventajas logísticas y culturales que podrían explotarse mucho más.

Pero todo esto requiere inversión, planificación y, sobre todo, una visión de largo plazo que hoy pareciera ausente. En lugar de ello, el ajuste lo está realizando el mercado de forma brutal: caída de precios, cierre de empresas exportadoras y un número creciente de actores entrando en una situación financiera crítica. Este ajuste, al no ser gestionado, corre el riesgo de ser desordenado y destructivo, afectando no solo a las empresas más débiles, sino también a aquellas que, aun siendo eficientes, operan en un entorno deteriorado.

La ausencia de liderazgo sectorial es quizás uno de los elementos más preocupantes. Los distintos organismos que asesoran y representan a la industria han sido incapaces de articular una respuesta coordinada frente a una crisis que ya no puede calificarse como coyuntural. No se han establecido estándares mínimos obligatorios de calidad, ni mecanismos de información compartida que permitan anticipar y gestionar los flujos de fruta. La idea no es intervenir en el mercado, sino gestionar con distintas herramientas las condiciones que presenta el mercado.

Cerezas chilenas 'sin red'

La industria chilena de la cereza se encuentra, en definitiva, ‘sin red’. Ha perdido los márgenes que justificaban su expansión y enfrenta un entorno más competitivo (de su propia oferta), más exigente y menos tolerante a errores. La pregunta no es si debe ajustarse, sino cómo y bajo qué condiciones.

El riesgo de no actuar es claro: un ajuste compulsivo que termine eliminando gran parte de los actores, destruya valor y deje cicatrices difíciles de revertir. La oportunidad, en cambio, está en transformar esta crisis en un punto de inflexión. Esto implica, al menos para los especialistas que están años en tema, cuatro líneas de acción urgentes: establecer estándares de calidad estrictos y verificables; mejorar la coordinación logística y comercial; invertir seriamente en diversificación de mercados; y redefinir la estrategia varietal en función de las preferencias del consumidor final.

cerezas china 1 El mercado chino responde con presión de precios ante una oferta chilena más voluminosa y desordenada.

El tiempo para ajustes graduales ya pasó. La temporada 2025/26 deja una lección contundente: el mercado no esperará a que la industria se ordene. Si Chile no toma el control de su propia oferta, será el mercado —con su lógica implacable— quien lo haga. Y ese ajuste, como ya se está viendo, no distingue entre responsables e irresponsables: simplemente arrasa.

Este escenario abre además una reflexión incómoda sobre la responsabilidad —o la ausencia de decisiones oportunas— dentro de la propia industria chilena. La falta de coordinación, la demora en corregir desequilibrios evidentes y la persistencia de estrategias que ya mostraban señales de agotamiento no solo están teniendo efectos internos, sino que podrían extender sus consecuencias más allá de sus fronteras.

En un mercado global altamente interconectado, el desorden en el principal origen del hemisferio sur tiene la capacidad de generar distorsiones que impactan al conjunto de países productores, arrastrando también a competidores como Argentina, que observan cómo las señales de precio, volumen y posicionamiento se ven afectadas por dinámicas que no controlan. En este contexto, la ausencia de una gobernanza más responsable en Chile no es un problema local, sino un factor que puede redefinir las condiciones de equilibrio de toda la oferta del hemisferio sur.