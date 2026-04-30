La pera argentina sube de precio en el cierre de campaña por menor oferta regional

La escasez de fruta en Sudamérica impulsa el valor de la pera argentina, con una demanda que se mantiene firme.

La campaña de pera argentina entra en su etapa final con un escenario marcado por una menor disponibilidad de fruta y una recuperación de los precios en los mercados internacionales. La combinación de factores productivos y climáticos, tanto en Argentina como en Chile, ha generado una oferta más acotada, lo que ha impactado directamente en la dinámica comercial del sector.

De acuerdo con Hernán Pestrin, CEO de Patagonia Infinit, la temporada actual ha presentado particularidades que obligaron a ajustar los tiempos habituales de comercialización. “Nuestro principal cultivo para la exportación es la pera, especialmente la variedad Williams, cuya ventana de ventas suele extenderse desde enero o febrero hasta mayo o principios de junio”, explicó el directivo. Sin embargo, este año el ciclo se acortó: “Vamos a tener que terminar antes porque la fruta está empezando a madurar más rápido” , confió al portal especializado Fresh Plaza.

Precios en alza hacia el cierre de la temporada

Este adelantamiento responde principalmente a cuestiones de calidad, que han acelerado los procesos de maduración y reducido la capacidad de almacenamiento prolongado. A pesar de ello, la demanda internacional se ha mantenido firme, lo que contribuye a sostener el interés por la fruta argentina en los principales mercados.

El comportamiento de los precios durante la campaña ha seguido una curva conocida, aunque con matices relevantes. Según Pestrin, el inicio del año estuvo marcado por valores elevados debido a la escasez de oferta. Posteriormente, los precios descendieron conforme ingresó mayor volumen al mercado, pero en las últimas semanas han vuelto a repuntar. “Ahora, al final de la temporada, los precios vuelven a subir por la menor disponibilidad”, señaló.

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. Chile, otro actor clave en el hemisferio sur, también ha registrado una producción menor, lo que ha reforzado la tendencia alcista en los valores internacionales. La reducción conjunta de la oferta en ambos países ha generado un contexto favorable para los exportadores que aún disponen de fruta de calidad.

Brasil, un mercado estratégico en crecimiento

En cuanto a los destinos, Brasil continúa consolidándose como el principal mercado para la pera argentina. Su cercanía geográfica y la afinidad cultural en el consumo de esta fruta lo convierten en un socio estratégico. “Es un mercado enorme, con una cultura de consumo muy fuerte de nuestra pera, y cada vez con estándares de calidad más altos”, destacó Pestrin. Además, la logística juega un papel clave: los tiempos de tránsito rondan los siete días, lo que permite mantener la frescura del producto.

pera mercado brasil Brasil sostiene la demanda mientras la menor disponibilidad en Argentina y Chile eleva los precios de exportación.

El éxito en este mercado también se apoya en las condiciones productivas del sur argentino. El clima del norte de la Patagonia, con su marcada amplitud térmica y disponibilidad de agua, ofrece un entorno ideal para el cultivo de peras. A esto se suma una tradición productiva de más de tres generaciones, que garantiza consistencia en la calidad y en el volumen de suministro, aspectos altamente valorados por los compradores brasileños.

Desafíos productivos y proyección regional

No obstante, el sector enfrenta desafíos persistentes. El clima sigue siendo un factor determinante, con eventos como heladas o granizo que pueden afectar tanto la calidad como la cantidad de la producción. A ello se suman las complejidades logísticas y de poscosecha. “Coordinar la cosecha, el enfriamiento y el embalaje es un reto importante cada año”, afirmó el CEO.

En contraste con el buen desempeño de la pera, la campaña de manzana ha sido menos favorable. Las condiciones climáticas adversas, especialmente el granizo, han limitado la calidad exportable de esta fruta. Como resultado, gran parte de la producción se ha destinado al mercado interno. “Mantenemos un estándar de calidad alto, por lo que este año la exportación de manzana será muy limitada”, indicó Pestrin.

De cara al futuro, la estrategia de Patagonia Infinit se orienta a fortalecer su presencia en América Latina. Brasil seguirá siendo el eje central, pero también se busca expandir operaciones en mercados como Perú, Ecuador y Costa Rica. Si bien no se descartan envíos puntuales a destinos más lejanos como Rusia o Estados Unidos, la prioridad es consolidar relaciones comerciales en la región.

“La clave está en incorporar tecnología, mejorar procesos y seguir siendo confiables para nuestros clientes, sin perder nuestras raíces como productores”, concluyó Pestrin, subrayando la importancia de la innovación sin dejar de lado la identidad agrícola que caracteriza al sector.

En un contexto global cada vez más competitivo, la capacidad de adaptación será fundamental para sostener el posicionamiento de la pera argentina en los mercados internacionales.

Fuente: Fresh Plaza con aportes de Redacción +P.