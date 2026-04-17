Tasmania rompe récord: el negocio de las cerezas alcanza cifras históricas

La industria de las cerezas en Tasmania atraviesa uno de sus momentos más destacados en los últimos años. Los productores de la isla australiana celebran una temporada de exportación excepcional, con ingresos que se acercan a los 50 millones de dólares (unos 70 millones de dólares australianos) durante el ciclo 2025/26, según datos oficiales difundidos por la organización Fruit Growers Tasmania.

El balance no solo es positivo en términos de valor, sino también en volumen . Más de 2.740 toneladas de cerezas fueron enviadas a mercados internacionales, lo que representa un crecimiento interanual del 31 por ciento. Aunque esta cifra se ubica ligeramente por debajo del máximo histórico en volumen, el incremento en los precios unitarios permitió alcanzar un récord en ingresos, consolidando la fortaleza del sector.

La temporada, sin embargo, no comenzó de manera auspiciosa. De acuerdo con la asociación, las condiciones climáticas jugaron un papel determinante en las primeras etapas del ciclo productivo. Una primavera y un inicio de verano inusualmente fríos retrasaron la maduración de la fruta, posponiendo tanto la cosecha como el cierre de la temporada. Este retraso, lejos de ser perjudicial, terminó alineándose con un factor clave: la celebración tardía del Año Nuevo Lunar, uno de los momentos de mayor demanda en los mercados asiáticos.

“Creo que este año las circunstancias fueron muy favorables para la mayoría de nuestros productores”, explicó Peter Cornish, director ejecutivo de la organización. “Nuestra cosecha tardía no solo coincidió con el período del Año Nuevo Lunar, sino que la calidad de la fruta también fue excelente. Además, nuestros competidores del hemisferio sur enfrentaron dificultades para colocar cerezas en el mercado asiático durante febrero, lo que redujo significativamente la competencia”.

Asia, el motor del crecimiento exportador

Este contexto permitió a los exportadores de Tasmania capitalizar una ventana comercial estratégica, aumentando tanto el volumen vendido como el precio por unidad en los principales destinos. Entre ellos, Hong Kong, Taiwán, China y Vietnam se mantienen como los mercados predominantes, concentrando más del 70 por ciento de las exportaciones totales.

cereza tasmania Asia fue clave: más del 70% de las exportaciones se concentraron en mercados como China, Hong Kong y Vietnam.

Uno de los datos más llamativos del informe es la recuperación de Hong Kong como principal destino de las cerezas tasmanas, impulsada por un crecimiento del 168 por ciento en el comercio con China durante el último año. Este repunte refleja no solo la demanda sostenida en la región, sino también la efectividad de las estrategias comerciales implementadas por el sector.

En este sentido, Fruit Growers Tasmania destacó la importancia de la diversificación de mercados como eje central de su estrategia a largo plazo. Actualmente, la industria exporta a más de 18 destinos en todo el mundo, una cartera que busca ampliar para reducir la dependencia de unos pocos compradores clave.

El respaldo del gobierno local también ha sido fundamental para potenciar la visibilidad del producto. Durante la temporada, se llevaron a cabo diversas acciones de marketing, incluyendo eventos de lanzamiento en Hong Kong y Taiwán, encuentros con compradores internacionales y campañas digitales dirigidas tanto a consumidores asiáticos como a comunidades dentro de Australia que celebran el Año Nuevo Lunar.

El mercado interno y los desafíos a futuro

Estas iniciativas no solo impulsaron las exportaciones, sino que también tuvieron un impacto significativo en el mercado interno. Tradicionalmente, el consumo de cerezas en Australia disminuye después de la Navidad, pese a que la fruta sigue disponible en su mejor calidad. Sin embargo, la campaña en redes sociales logró revertir esta tendencia.

“Según la información disponible, las ventas de cerezas este año fueron muy buenas en el mercado nacional durante enero y febrero, y la campaña recibió una respuesta muy positiva”, añadió Cornish.

Aproximadamente el 60 por ciento de la producción total de cerezas de Tasmania se comercializa dentro de Australia, lo que demuestra la relevancia del mercado doméstico para el equilibrio del sector.

cereza tasmania 1 La industria de cerezas de Tasmania alcanzó cifras récord gracias a un aumento del 31% en exportaciones y mejores precios.

Por su parte, Nic Hansen, propietario de Tasmanian Cherries y presidente de la asociación, subrayó la importancia del resultado alcanzado en un contexto económico desafiante. “El hecho de que las cerezas de Tasmania representaran el 61 por ciento del valor de las exportaciones nacionales subraya la fortaleza de nuestra industria”, afirmó. “Es un resultado excelente y un impulso muy necesario para nuestros productores, especialmente en un entorno de altos costos y creciente presión competitiva”.

De cara al futuro, el sector enfrenta el desafío de sostener este nivel de desempeño en un escenario global cambiante. La combinación de calidad, posicionamiento estratégico y diversificación será clave para mantener a las cerezas de Tasmania como un producto de referencia en los mercados internacionales.

Fuente: Fruit Growers Tasmania, Fresh Fruit Portal y aportes de Redacción +P.