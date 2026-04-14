Crisis de cerezas en Chile: ¿puede un ajuste de 30.000 hectáreas salvar el negocio?

La industria de las cerezas en Chile atraviesa un momento bisagra. Durante años fue el símbolo más acabado del éxito exportador del país, un cultivo capaz de combinar rentabilidad, expansión territorial y una inserción privilegiada en el mercado internacional, especialmente en China. Sin embargo, lo que parecía un modelo virtuoso comenzó a mostrar grietas profundas tras dos temporadas consecutivas de resultados decepcionantes, tensiones comerciales y un fenómeno que hoy domina la discusión sectorial: el exceso de oferta.

En este contexto, surge con fuerza una pregunta que incomoda a toda la cadena productiva: ¿puede Chile reequilibrar el mercado erradicando 30.000 hectáreas de cerezos? La respuesta no es sencilla. Implica analizar no solo la coyuntura actual, sino también la historia reciente de la fruticultura chilena, su capacidad de adaptación y, sobre todo, las particularidades que hacen de la cereza un caso distinto a todo lo vivido anteriormente.

Del crecimiento explosivo al desequilibrio estructural

Durante las últimas décadas, la superficie frutícola de Chile no dejó de expandirse. Lejos de tratarse de un fenómeno puntual, este crecimiento responde a una lógica estructural de un país que encontró en la exportación de fruta una de sus principales plataformas de desarrollo. Si se toma como referencia el período más reciente, el salto es notable: en 2025 el país superaba las 383.000 hectáreas plantadas, lo que implica un crecimiento cercano al 80% en apenas dos décadas. En términos absolutos, esto significa que más de 170.000 hectáreas fueron incorporadas al sistema productivo.

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Dentro de esa expansión, la cereza se destacó como el cultivo más dinámico. Impulsada por la demanda china, donde la fruta adquirió un valor simbólico asociado al lujo, la prosperidad y las celebraciones, la superficie plantada creció a un ritmo pocas veces visto. La ecuación parecía perfecta: precios altos, demanda sostenida y una ventana comercial estratégica que coincidía, entre otras variables, con el Año Nuevo chino.

Pero el mismo éxito que impulsó el crecimiento terminó generando las condiciones para la crisis. En las últimas temporadas, Chile alcanzó volúmenes récord de producción que superaron ampliamente la capacidad del mercado para absorberlos sin consecuencias. La sobreoferta se tradujo en caídas abruptas de precios, congestión en los canales comerciales y retornos significativamente más bajos para productores y exportadores.

En ese marco, algunos especialistas comenzaron a plantear la necesidad de ajustar la oferta a un nivel considerado más sostenible, por debajo de las 100 millones de cajas. La lógica detrás de esta cifra es clara: reducir el volumen permitiría recuperar precios y restablecer cierto equilibrio en el mercado. Sin embargo, alcanzar ese objetivo implica decisiones estructurales, entre ellas la posibilidad de erradicar una porción significativa de la superficie plantada.

Antecedentes de ajuste

Aquí es donde el análisis se vuelve más complejo. Chile ya ha atravesado procesos de ajuste en otros cultivos emblemáticos, y la experiencia indica que el sector empresario tiene capacidad de reacción frente a cambios en el mercado. La historia de la uva de mesa es ilustrativa. Durante los años 90 y principios de los 2000, el país fue líder indiscutido en exportaciones, pero la irrupción de nuevos competidores, como Perú, obligó a una reconversión profunda. La superficie plantada se redujo de más de 53.500 hectáreas en 2012 a unas 31.200 en 2025, lo que representa una caída cercana al 40%.

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Un proceso similar ocurrió con las manzanas, que habían ganado un lugar destacado en los mercados internacionales durante las décadas del 80 y 90. Con el tiempo, la presión competitiva y la necesidad de mejorar la eficiencia llevaron a una reducción de superficie de alrededor del 33%, equivalente a más de 12.600 hectáreas. En menor escala, la pera y el kiwi también atravesaron un ajuste comparable.

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Sin embargo, hay un elemento clave que diferencia estos casos del actual escenario de la cereza. En todos los ejemplos anteriores, la reducción de superficie en un cultivo fue compensada por el crecimiento de otros. Es decir, la fruticultura chilena no se contrajo, sino que se transformó. Mientras algunas especies perdían protagonismo, otras lo ganaban, manteniendo una tendencia general de expansión.

Este patrón revela una de las principales fortalezas del modelo chileno: su capacidad de adaptación. El empresariado local ha demostrado, a lo largo del tiempo, una notable habilidad para reasignar recursos, reconvertir producciones y responder a las señales del mercado. Incluso en comparación con otros países de la región, como Argentina, esta capacidad de reacción aparece como un diferencial significativo.

Un negocio diferente: concentración, capital chino y falta de competencia

No obstante, el caso de la cereza introduce variables que no estuvieron presentes en los procesos anteriores. En primer lugar, la magnitud del ajuste que se plantea es mucho mayor. Erradicar 30.000 hectáreas implica intervenir en una escala sin precedentes recientes, con impactos económicos, sociales y productivos de gran alcance.

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A esto se suma la presencia de capital chino en la producción. A diferencia de otros cultivos, donde la inversión era mayoritariamente local, en la cereza existe una participación significativa de actores vinculados al principal mercado de destino. Esto genera una situación particular en la que el comprador también es, en muchos casos, socio en el origen. Las tensiones comerciales registradas en las últimas temporadas, que incluso llegaron a instancias judiciales, reflejan la complejidad de este entramado.

Otro factor distintivo es la altísima concentración del destino exportador. Más del 80% de las cerezas chilenas se envían a China, un nivel de dependencia que no tiene antecedentes en otros cultivos. Ni la uva de mesa con Estados Unidos ni las manzanas o el kiwi alcanzaron grados de concentración similares. Esta situación amplifica los riesgos, ya que cualquier alteración en la demanda china tiene un impacto directo e inmediato sobre toda la industria.

Además, a diferencia de lo ocurrido con otros productos, la cereza chilena no enfrenta una competencia relevante en el hemisferio sur. Esto genera una paradoja: los exportadores no compiten contra otros países, sino entre ellos mismos. El problema no es la pérdida de mercado frente a terceros, sino la saturación provocada por el propio crecimiento interno.

El ajuste inevitable

En este contexto, cobra fuerza la idea de un “purgue natural”. Más allá de las decisiones que puedan tomarse a nivel sectorial, el mercado ya está operando como un mecanismo de ajuste. En los últimos doce meses, más de ocho exportadoras cerraron sus operaciones, principalmente aquellas de menor escala y menor capacidad financiera. Este proceso, lejos de detenerse, podría intensificarse en los próximos años.

La lógica es clara: sobrevivirán aquellas empresas con mayor capacidad de adaptación, especialmente las que cuentan con una cartera diversificada de productos. Las exportadoras que combinan cerezas con manzanas, cítricos, frutos secos u otras especies tienen más herramientas para absorber pérdidas y sostener su operación. En cambio, las que dependen exclusivamente de la cereza quedan más expuestas a las fluctuaciones del mercado.

También se observa una creciente presión sobre los productores independientes. Una parte significativa de la fruta exportada proviene de terceros, y en un contexto de crisis, las exportadoras tienden a ser más selectivas. Esto genera una dinámica en la que los productores migran de una empresa a otra en busca de mejores condiciones, lo que a su vez introduce variabilidad en la calidad y mayor incertidumbre en la cadena comercial.

A todo esto se suma una característica estructural del negocio de la cereza: su marcada estacionalidad. A diferencia de otros frutos que están presentes en los mercados durante todo el año, la cereza se concentra en una ventana muy acotada. Esto significa que cualquier error logístico o comercial tiene consecuencias inmediatas y difíciles de corregir. La saturación del mercado ocurre en pocas semanas, y no existe margen para redistribuir la oferta en el tiempo.

cerezas china 1 La fruta estrella del agro chileno enfrenta un escenario límite donde el mercado empieza a imponer sus propias reglas.

El modelo logístico refuerza esta rigidez. La exportación de cerezas chilenas se basa en grandes envíos marítimos hacia China, en lo que muchos describen como un “negocio de buques”. Este esquema funciona bien en contextos de equilibrio, pero se vuelve altamente vulnerable cuando los volúmenes superan la capacidad de absorción del mercado.

Frente a este panorama, la erradicación masiva aparecería como una opción posible, pero no necesariamente como la más probable. La experiencia indica que los ajustes en la fruticultura chilena suelen darse de manera gradual, impulsados por el propio mercado más que por decisiones centralizadas. Es probable que el sector avance hacia una reducción de superficie, pero a través de un proceso progresivo que incluya la salida de productores menos eficientes, la desaceleración de nuevas plantaciones y la reconversión hacia otros cultivos.

En definitiva, la industria de la cereza en Chile se encuentra ante un punto de inflexión. El desafío no es solo reducir la oferta, sino repensar el modelo en su conjunto. La dependencia de un solo mercado, la concentración de capital, la escala alcanzada y la dinámica comercial actual plantean interrogantes que van más allá de la coyuntura.

Como ha ocurrido en otras etapas de la historia frutícola del país, el ajuste parece inevitable. La diferencia es que, en este caso, la magnitud y las particularidades del negocio hacen que el proceso sea más complejo y, posiblemente, más profundo. La cereza chilena, que supo conquistar al mundo con su calidad y su oportunidad comercial, enfrenta ahora el desafío de reinventarse para sostener su liderazgo. Y en esa transición, el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad será la clave para definir su futuro.