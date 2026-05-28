Stocks récord de manzanas en Europa y peras en EE.UU. presionan el mercado

Europa y Estados Unidos registraron subas significativas en las existencias de frutas, configurando un escenario de sobreoferta que preocupa al negocio exportador.

La última actualización de la Asociación Mundial de Manzanas y Peras, World Apple and Pear Association (WAPA), volvió a encender las alertas y expectativas dentro del comercio internacional de frutas de manzanas y peras . El informe consolidado de existencias en cámaras frigoríficas al 1 de mayo de 2026 reveló un fuerte incremento de los stocks tanto en Europa como en Estados Unidos, un escenario que podría influir de manera directa sobre los precios, la dinámica exportadora y las estrategias comerciales del cierre de temporada.

Los datos muestran que el mercado global ingresa en una etapa de sobreoferta relativa, especialmente en manzanas, donde varias variedades registraron incrementos históricos en volumen almacenado. Este fenómeno se produce en un contexto internacional de consumo moderado, mayores exigencias logísticas y una competencia cada vez más agresiva entre los grandes polos productores.

En Europa, las reservas de manzanas alcanzaron las 1.542.655 toneladas, cifra que representa un aumento interanual del 17,7%. El crecimiento confirma una campaña con fuerte capacidad de conservación y una salida comercial más lenta respecto del año anterior. El comportamiento varietal, sin embargo, dejó contrastes muy marcados.

La variedad Red Jonaprince protagonizó el mayor salto de la temporada, con un incremento del 65,6% en stock respecto de 2025. Este dato refleja no sólo una buena producción, sino también una desaceleración en el ritmo de comercialización. Situación similar mostraron Gala y Jonagold, que aumentaron sus existencias un 56,1% y 40,8% respectivamente, consolidándose como algunas de las variedades con mayor presencia en las cámaras frigoríficas europeas.

La tradicional Golden Delicious también mantuvo una fuerte participación en el volumen almacenado, creciendo un 27,7%. Aunque continúa siendo una referencia dentro del mercado europeo, el incremento de existencias podría ejercer presión sobre las cotizaciones en las próximas semanas, especialmente si el consumo interno no logra absorber el excedente.

En contrapartida, algunas variedades mostraron fuertes retrocesos. Gloster registró una caída abrupta del 71,3% en stock, mientras que Granny Smith descendió un 19,8%, confirmando una menor disponibilidad comercial hacia el cierre de campaña.

El mercado de peras redefine el mapa comercial europeo

El panorama europeo de peras exhibió una realidad diferente. Las existencias alcanzaron las 155.401 toneladas, apenas un 2,4% por encima del año pasado. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se esconde una profunda reconfiguración geográfica de la oferta.

Italia, históricamente uno de los grandes actores del negocio europeo de peras, prácticamente agotó sus existencias. La fuerte caída de producción y las dificultades productivas asociadas a cuestiones climáticas y sanitarias dejaron al país con niveles mínimos de stock. Frente a esa situación, Portugal emergió como protagonista inesperado gracias al extraordinario desempeño de la pera Rocha.

Las existencias de esta variedad portuguesa crecieron en 30.678 toneladas respecto del año anterior, compensando buena parte del faltante italiano y reposicionando a Portugal dentro del tablero comercial europeo. Para los operadores del sector, este cambio podría modificar temporalmente los flujos de exportación dentro de la Unión Europea y abrir nuevas oportunidades en determinados mercados de destino.

Estados Unidos apuesta a nuevas variedades y aumenta sus inventarios

Del otro lado del Atlántico, Estados Unidos también presentó un incremento importante en sus reservas de manzanas. El volumen total almacenado llegó a 785.260 toneladas, un 8,5% más que en 2025.

El dato más sobresaliente del informe norteamericano fue el avance explosivo de Cosmic Crisp, variedad que continúa consolidándose como una de las grandes apuestas genéticas del mercado estadounidense. Sus existencias crecieron un impactante 473,8%, reflejando el fuerte proceso de expansión productiva y comercial que atraviesa esta manzana desarrollada en el estado de Washington.

La tendencia alcista también alcanzó a Granny Smith y Pink Lady, con aumentos del 60,8% y 22,8% respectivamente. Ambas variedades mantienen una sólida demanda internacional y continúan ganando terreno en distintos segmentos de consumo.

Sin embargo, el crecimiento de estas nuevas apuestas varietales convivió con el retroceso de dos históricos gigantes del mercado norteamericano. Fuji redujo sus existencias un 27,3%, mientras que Red Delicious cayó un 9,3%, confirmando un cambio gradual en las preferencias comerciales y en las estrategias de plantación de los productores estadounidenses.

manzana cosmic-crisp Nuevas variedades como Cosmic Crisp impulsan el crecimiento de stocks en Estados Unidos, mientras Europa acumula volúmenes récord en cámaras frigoríficas.

En el segmento de peras, Estados Unidos registró uno de los mayores incrementos porcentuales del informe. Las existencias totalizaron 45.758 toneladas, un 50,5% más que el año anterior.

El fenómeno estuvo impulsado casi exclusivamente por la variedad Anjou, cuyo stock creció un 51,3%. Este importante volumen almacenado podría generar una mayor presión sobre el mercado interno estadounidense durante las últimas semanas de comercialización, especialmente si la demanda no acompaña el ritmo de oferta disponible.

Los datos publicados por WAPA delinean así un escenario internacional marcado por elevados niveles de inventario, cambios varietales y una creciente competencia entre regiones productoras. Para los países exportadores del hemisferio sur, entre ellos Argentina y Chile, el contexto representa un desafío estratégico: ingresar a los mercados internacionales en medio de altos stocks del hemisferio norte podría traducirse en mayores exigencias comerciales y una presión adicional sobre los precios.

A medida que avance el cierre de temporada en Europa y Estados Unidos, el comportamiento del consumo será determinante para definir si estos elevados inventarios logran absorberse sin sobresaltos o si terminan impactando de lleno en las cotizaciones internacionales de manzanas y peras.

FUENTE: WAPA, Frutas de Chile y aportes de Redacción +P.