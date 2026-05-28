Brasil resiste una de las peores temporadas para las frutas de carozo

La producción de frutas de carozo en Brasil enfrenta pérdidas significativas tras una campaña marcada por eventos climáticos severos, aunque el sector mantiene expectativas de recuperación gracias a la tecnología y el apoyo estatal.

Las frutas de carozo en Brasil atraviesan uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Heladas tardías, lluvias excesivas, enfermedades persistentes y una creciente presión económica están redefiniendo el mapa productivo de duraznos, ciruelas y nectarinas en el gigante sudamericano. Sin embargo, detrás de ese escenario desafiante también emerge una historia de innovación tecnológica, mejora genética y resiliencia productiva que mantiene vivo a un sector clave para las economías regionales del sur de Brasil.

Así lo refleja el informe 2026 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) , que analiza en profundidad el presente y las perspectivas de la industria brasileña de frutas de carozo. El documento muestra un sector altamente dependiente del durazno, con una fuerte concentración geográfica en el estado de Rio Grande do Sul, y que ha logrado sostener su competitividad gracias a importantes avances tecnológicos impulsados por la investigación pública.

Brasil ocupa actualmente el puesto 16 entre los productores mundiales de durazno, con una producción promedio cercana a las 200.000 toneladas métricas anuales. La mayor parte de esa producción se concentra en el sur del país. Rio Grande do Sul lidera ampliamente con el 73,6% del volumen nacional, seguido por São Paulo y Santa Catarina. Solo Rio Grande do Sul posee más de 11.600 hectáreas plantadas, equivalentes a más de la mitad de toda la superficie destinada al cultivo de duraznos en Brasil.

Pero detrás de esos números aparece un fenómeno que preocupa tanto a técnicos como a productores: la reducción del número de explotaciones agrícolas dedicadas a esta actividad. Mientras que en 2017 existían más de 4.700 establecimientos productores, el escenario actual evidencia una fuerte consolidación del sector. Muchos pequeños agricultores abandonaron los frutales para migrar hacia cultivos considerados más rentables o menos riesgosos, como la soja y el tabaco.

La razón principal es económica. Los productores de frutas de carozo enfrentan costos crecientes, elevados riesgos climáticos y una cobertura de seguros insuficiente en comparación con otros cultivos extensivos. A esto se suma la necesidad de inversiones constantes en infraestructura y tecnología para sostener la productividad.

El clima, principal enemigo

El USDA identifica a la variabilidad climática como la mayor amenaza estructural para el sector brasileño. La campaña 2025/26 estuvo marcada por heladas tardías registradas en agosto de 2025 y lluvias intensas durante septiembre y octubre. Las consecuencias fueron especialmente severas en las variedades tempranas de durazno cultivadas en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, donde las pérdidas de rendimiento alcanzaron hasta un 30%.

El informe señala además que los efectos del fenómeno El Niño continúan generando secuelas importantes. Las precipitaciones extremas de finales de 2023 afectaron gravemente la cosecha de 2024 y dejaron en evidencia la creciente vulnerabilidad climática de la fruticultura brasileña.

Los productores no solo deben lidiar con temperaturas extremas o lluvias fuera de temporada. También enfrentan un complejo escenario sanitario. Entre las principales amenazas aparecen la mosca de la fruta, la polilla oriental y el hongo Monilinia fructicola, causante de la podredumbre parda.

La memoria del sector aún conserva el impacto de la llamada “Escama de San José”, una plaga que obligó en 2016 a replantar hasta el 60% de algunos huertos. Ese episodio marcó un punto de inflexión y reforzó la necesidad de invertir en genética, monitoreo y manejo fitosanitario.

Embrapa, el motor silencioso de la transformación

En medio de este contexto adverso, una institución aparece como protagonista central de la modernización productiva brasileña: Embrapa Clima Temperado. La empresa pública de investigación agropecuaria se convirtió en el principal sostén científico del sector. Desde 1975 ha desarrollado 32 cultivares de durazno adaptados a las condiciones subtropicales de Brasil, con foco en resistencia a enfermedades, calidad de fruta y adaptación climática.

Entre las variedades más difundidas figuran Chimarrita, Eldorado y Maciel, mientras que la reciente BRS Sarau, lanzada en 2023, permitió extender la temporada de comercialización de fruta fresca.

durazno brasil 2 El sur de Brasil atraviesa una campaña crítica para los duraznos y ciruelas, con caídas de rendimiento de hasta 30%, presión sanitaria y creciente dependencia de las importaciones.

El trabajo de Embrapa también apunta a modificar las características organolépticas de la fruta para responder a las preferencias del consumidor brasileño. Según el USDA, el mercado local privilegia los duraznos dulces, de baja acidez y pulpa blanca, mientras que las variedades de pulpa amarilla se destinan mayoritariamente a la industria conservera.

La revolución tecnológica no se limita a la genética. El sector avanzó fuertemente hacia la automatización de procesos. Las modernas máquinas deshuesadoras, por ejemplo, pueden reemplazar el trabajo manual de hasta 40 operarios. Las plantas de clasificación y empaque incorporaron sistemas automatizados capaces de procesar entre 12 y 15 toneladas diarias.

Gracias a esa transformación, la productividad promedio se multiplicó en las últimas décadas. Mientras en 1974 los rindes rondaban los 4.000 kilos por hectárea, en 2024 superaron los 12.300 kilos por hectárea, incluso en un contexto de reducción del área cultivada.

Un mercado interno que sostiene al sector

A diferencia de otros grandes productores mundiales, Brasil destina la mayor parte de sus frutas de carozo al mercado interno. El consumo doméstico sigue siendo el principal motor económico de la actividad.

En el sur del país persiste una fuerte tradición cultural asociada al consumo de duraznos en conserva y compotas, herencia de las corrientes inmigratorias europeas. Sin embargo, el USDA detecta una leve caída en este segmento debido a la creciente preocupación de los consumidores por el contenido de azúcar de los productos industrializados.

Pese a ello, las perspectivas para 2026 son relativamente positivas. El informe proyecta una recuperación del consumo gracias a una demanda estable de fruta fresca y una mejora del comercio regional, luego de varios años de estancamiento.

Aunque el durazno domina ampliamente la producción brasileña, las ciruelas y nectarinas aparecen como segmentos con potencial de crecimiento. En el caso de las nectarinas, la producción sigue siendo reducida, con menos de 5.000 toneladas métricas anuales. Sin embargo, Embrapa acelera el desarrollo de nuevas variedades como BRS Cathy y BRS Dani, orientadas a satisfacer la demanda por frutas más dulces y adaptadas a regiones de inviernos suaves.

El objetivo estratégico es desarrollar cultivares con bajo requerimiento de frío, inferiores a 300 horas anuales, lo que permitiría expandir el cultivo hacia nuevas áreas productivas.

durazno brasil 1 El USDA advierte que las frutas de carozo brasileñas atraviesan un momento decisivo, condicionado por el cambio climático, la concentración productiva y la necesidad de modernización.

Las ciruelas presentan una situación diferente. Brasil cuenta con unas 4.000 hectáreas implantadas, concentradas principalmente en Santa Catarina, Rio Grande do Sul y São Paulo. El sector arrastra todavía el impacto histórico de la bacteria Xylella fastidiosa, que devastó gran parte de la producción en los años setenta y continúa generando desconfianza entre los productores.

Aun así, el USDA considera que existe un fuerte potencial de expansión. Las ciruelas poseen ventajas comerciales importantes, especialmente por su capacidad de almacenamiento en frío y por una demanda interna que actualmente no logra ser cubierta con producción nacional.

Dependencia de las importaciones

Brasil continúa siendo un importador neto de frutas de carozo. Las compras externas son fundamentales para abastecer el mercado fuera de temporada y cubrir segmentos premium de consumo.

Chile se consolidó como el principal proveedor de duraznos y nectarinas, alcanzando en 2025 un pico de más de 7.000 toneladas métricas exportadas al mercado brasileño. Argentina también ganó participación de manera acelerada, con un crecimiento del 134% en sus envíos entre 2023 y 2024.

En ciruelas, la dependencia es aún más marcada. Chile domina ampliamente el mercado, seguido por países de la Unión Europea. En conjunto, las importaciones cubren aproximadamente la mitad de la demanda brasileña.

USDA carozo brasil

Las exportaciones brasileñas, en cambio, siguen siendo muy limitadas. Históricamente Canadá fue uno de los principales destinos, aunque su participación ha disminuido. En 2025 surgieron pequeños nichos de exportación hacia Estados Unidos y Argentina, pero los volúmenes continúan siendo marginales. El USDA señala que las barreras fitosanitarias, los altos costos logísticos y la competencia de Chile y Argentina limitan fuertemente las posibilidades de expansión internacional de Brasil.

La supervivencia y modernización del sector no pueden entenderse sin el apoyo estatal. El gobierno brasileño invirtió aproximadamente 17.200 millones de reales entre 1975 y 2024 en programas de mejora genética, asistencia técnica y financiamiento productivo. Herramientas como PRONAF, PRONAMP y Proagro permitieron sostener parcialmente a los productores frente a eventos climáticos extremos y dificultades financieras.

A finales de 2025, además, la Companhia Nacional de Abastecimento (CNA) lanzó una iniciativa para adquirir 890.000 litros de jugo de durazno destinados a escuelas y comedores comunitarios. La medida buscó fortalecer la comercialización de la producción local y amortiguar los efectos de una campaña complicada.

Un futuro condicionado por el clima y la innovación

El informe del USDA deja una conclusión clara: el futuro de las frutas de carozo en Brasil dependerá de la capacidad del sector para adaptarse a un escenario climático cada vez más impredecible.

La industria logró avances extraordinarios en productividad gracias a la ciencia y la automatización, pero esos logros conviven con amenazas estructurales persistentes. La presión climática, el aumento de costos y la concentración productiva plantean interrogantes sobre la sustentabilidad de largo plazo.

Al mismo tiempo, la dependencia de las importaciones en segmentos como ciruelas y nectarinas abre oportunidades para quienes logren incorporar nuevas tecnologías y variedades adaptadas a las condiciones tropicales y subtropicales del país.

Brasil enfrenta así un desafío doble: proteger una tradición frutícola profundamente arraigada en el sur del país y, al mismo tiempo, construir un modelo más resiliente frente al cambio climático. En esa carrera, la innovación científica aparece como la principal herramienta para evitar que las heladas, las lluvias extremas y las enfermedades terminen erosionando una actividad histórica de la agricultura brasileña.

FUENTE: USDA con aportes de Redacción +P.