Argentina avanza hacia China: inspecciones clave para frutas de carozo

Argentina dio un paso clave en su estrategia de inserción en el mercado chino para la exportación de frutas de carozo , uno de los segmentos más dinámicos y exigentes del comercio frutícola internacional. Entre el 12 y el 16 de enero, una delegación técnica de la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) realizó una visita de inspección a las principales zonas productoras del país, con el objetivo de evaluar las condiciones sanitarias, productivas y de trazabilidad de la fruta fresca argentina.

La misión china estuvo acompañada por profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y recorrió establecimientos productivos y empaques dedicados a ciruelas, duraznos, damascos y nectarines. Las inspecciones se llevaron a cabo en huertos, plantas de empaque y otras instalaciones ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Neuquén, regiones clave para la producción de frutas de carozo en Argentina.

Inspecciones técnicas en regiones clave del país

Durante el recorrido, los técnicos de la GACC evaluaron en detalle los sistemas de manejo sanitario e inocuidad, el control de plagas de interés cuarentenario para China, los mecanismos de trazabilidad de los productos, los procesos de acondicionamiento y la documentación que respalda cada etapa de la cadena productiva. Estas instancias resultan fundamentales para determinar si el sistema productivo argentino cumple con los altos estándares que exige el mercado chino para la importación de frutas frescas.

La agenda incluyó además una visita a las instalaciones del laboratorio nacional de referencia del SENASA, donde los inspectores chinos observaron las actividades vinculadas al diagnóstico y determinación de plagas de los vegetales. Este aspecto es considerado estratégico, ya que el respaldo científico y técnico en materia fitosanitaria es uno de los pilares sobre los que se construyen los acuerdos de acceso a nuevos mercados.

Evaluación positiva y ajustes pendientes

Según informaron fuentes oficiales, la delegación china remarcó los aspectos positivos detectados durante la auditoría y destacó las ventajas del sistema argentino de producción de frutas de carozo, tanto por sus condiciones naturales como por la experiencia técnica del sector. No obstante, también sugirió la realización de algunos ajustes en las actividades a campo y en los procesos de empaque, con el objetivo de optimizar ciertos procedimientos y alinearlos plenamente con los protocolos sanitarios requeridos por China.

El próximo paso será la emisión del informe final de la auditoría, que se publicará en el sitio oficial del organismo chino. Este documento será determinante para definir los avances concretos en la habilitación del mercado y establecer, en caso de ser necesario, nuevas instancias de adecuación técnica. Desde el SENASA destacaron que los Programas de Exportación, junto con los planes de trabajo y los protocolos fitosanitarios, son herramientas clave para garantizar el cumplimiento de las exigencias de los mercados de destino.

fruta de Carozo ecnicos chinos Inspectores del organismo aduanero chino analizaron el sistema productivo y sanitario de la fruta fresca nacional.

La gestión y coordinación de esta actividad contó con el apoyo y la cooperación del sector productivo y de las provincias involucradas, un factor considerado fundamental para alcanzar los objetivos propuestos y demostrar la capacidad de trabajo articulado entre el sector público y privado.

Un mercado estratégico y altamente competitivo

La posible apertura del mercado chino representa una oportunidad estratégica para Argentina, pero también un desafío significativo. China es uno de los mayores importadores mundiales de frutas de carozo, especialmente duraznos, nectarinas y cerezas. En este segmento, Chile se ha consolidado como el principal proveedor, logrando un fuerte posicionamiento en los últimos años y ganando terreno frente a Australia, otro actor histórico del mercado.

Las importaciones chinas de frutas de carozo han crecido de manera sostenida, impulsadas por el aumento del consumo interno, la preferencia por frutas frescas de alta calidad y la tecnificación de los canales de comercialización. Se proyecta que para la temporada 2025/26 el volumen importado de duraznos y nectarinas continúe en expansión, lo que abre oportunidades para nuevos proveedores, aunque en un contexto de fuerte competencia y exigencias sanitarias estrictas.

Para Argentina, ingresar a este mercado implica superar barreras no arancelarias, cumplir protocolos fitosanitarios rigurosos y asegurar estándares de calidad constantes que permitan competir con países ya consolidados. En un contexto de altos costos internos, el acceso a China podría convertirse en una herramienta clave para diversificar destinos de exportación, generar divisas y fortalecer las economías regionales vinculadas a la producción de frutas de carozo.

Fuente: SENASA con aportes de Redacción +P.