Chile espera exportar 42,9 millones de cajas de carozos en la temporada 2025/26

La proyección representa un alza de 12% frente a la temporada anterior y un incremento de 6% respecto a la primera estimación del ejercicio.

El Comité de Carozos de Frutas de Chile presentó su segunda estimación para la temporada 2025-2026 , entregando un panorama ampliamente optimista para la industria frutícola nacional. Bajo la dirección ejecutiva de Ignacio Caballero, el informe proyecta que las exportaciones de carozos chilenos alcanzarían un volumen total de 42,9 millones de cajas, cifra que representa un crecimiento del 12% en comparación con la temporada pasada y un incremento adicional del 6% respecto de la primera estimación realizada para este ejercicio.

Un elemento clave de esta proyección es su alto nivel de representatividad. La estimación contó con la participación récord de 46 empresas exportadoras , las que en conjunto representaron el 88% del volumen total exportado durante la temporada anterior. Este nivel de adhesión fortalece la validez del análisis y permite proyectar con mayor precisión el desempeño de la industria para el próximo ciclo.

De acuerdo con Ignacio Caballero, las positivas perspectivas se explican principalmente por las favorables condiciones climáticas registradas durante el desarrollo de la temporada. “El motor de este crecimiento son las favorables condiciones climáticas que, junto a elevar los volúmenes a exportar, permitieron mejorar la calidad de nuestros carozos”, señaló. Este escenario ha permitido no solo aumentar los rendimientos, sino también ofrecer fruta de mejor condición, aspecto clave en mercados altamente competitivos.

Nectarines y ciruelas impulsan el crecimiento productivo

Dentro del detalle por especie, los mayores incrementos se concentran en nectarines y ciruelas japonesas. En el caso de los nectarines, la proyección indica que se alcanzaría un volumen de 16,3 millones de cajas de 8 kilos, lo que implica un crecimiento del 7% respecto de la primera estimación y un 12% más que en la temporada anterior. Caballero explicó que este aumento está impulsado principalmente por los nectarines de pulpa blanca, los cuales experimentarían un notable salto del 23% en comparación con la campaña pasada, reflejando la creciente preferencia de los consumidores internacionales por este tipo de fruta.

Las ciruelas japonesas también muestran un desempeño destacado. Para la temporada 2025-2026 se proyecta un volumen de 17,2 millones de cajas de 7 kilos, cifra que representa un crecimiento del 10% respecto a la primera proyección y un alza del 14% en comparación con la campaña pasada. Dentro de este grupo, sobresale el comportamiento de las ciruelas rojas, que registrarían un incremento anual del 17%, consolidándose como una de las variedades con mayor dinamismo exportador.

pelon nectarina La demanda de Asia y Norteamérica impulsa las proyecciones del sector, en un escenario de alta competencia global.

En cuanto a las ciruelas europeas, la estimación prevé que alcanzarían las 6,0 millones de cajas estandarizadas de 9 kilos. Si bien esta cifra implica una leve caída del 3% en relación con la primera estimación, igualmente representa un crecimiento del 11% respecto de la temporada anterior, evidenciando una recuperación sostenida en este segmento. Los duraznos, por su parte, llegarían a 3,4 millones de cajas estandarizadas de 8 kilos, sin variación frente a la primera proyección, pero mostrando un incremento del 8% en comparación con el ciclo 2024-2025.

Asia consolida su liderazgo como mercado estratégico

El análisis por mercados de destino confirma el rol protagónico de Asia como principal receptor de los carozos chilenos. Según detalló Caballero, este continente se consolida como el mercado estratégico más relevante para la industria. “Solo en nectarines blancos, el mercado asiático absorberá cerca de 7,1 millones de cajas, mientras que para las ciruelas japonesas se estima un envío de 6,8 millones de cajas, lo que supone un crecimiento del 24% para esta especie en dicho continente”, afirmó.

Norteamérica también presenta cifras alentadoras, especialmente en el segmento de ciruelas japonesas. Para este mercado se proyecta un aumento del 60% en los envíos respecto de la campaña pasada, alcanzando un total de 5,8 millones de cajas, reflejando una mayor demanda y una recuperación sostenida en ese destino.

El desglose por mercado de destino para ciruelas y nectarines —elaborado con la participación del 69% del total de empresas del sector— muestra que Asia alcanzaría las 20,6 millones de cajas, con un alza del 14% respecto a la primera estimación y un incremento del 10% en comparación con la temporada anterior. Norteamérica, en tanto, llegaría a 10,4 millones de cajas, con una leve baja del 2% frente a la primera proyección, pero con un significativo crecimiento del 49% respecto del ejercicio pasado.

Latinoamérica registraría un total de 4,8 millones de cajas, lo que implica un leve aumento del 1% frente a la primera estimación, aunque con una disminución del 15% en relación con la temporada anterior. Europa, por su parte, alcanzaría las 3,7 millones de cajas, sin variación respecto a la primera proyección y con una baja del 2% en comparación con el ciclo previo.

Con estas cifras, la industria chilena de carozos refuerza su posición internacional y su capacidad de adaptación a un entorno global altamente competitivo. “Con estas cifras, la industria de carozos refuerza su autonomía estratégica y su capacidad de diversificación, apuntando a consolidar a Chile como un proveedor líder de fruta de alta calidad en tiempos de alta competencia global”, concluyó Ignacio Caballero.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.