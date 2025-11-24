Argentina crea una nueva nectarina que abre oportunidades de exportación

Desarrollada por el INTA, la variedad Pionero INTA puede conservarse más de 47 días en frío, un avance clave para llegar a mercados lejanos.

Argentina acaba de sumar un hito a la fruticultura nacional con el desarrollo de Pionero INTA, la primera variedad de nectarina del país capaz de conservar su calidad por más de 47 días bajo refrigeración. Este logro, alcanzado por un equipo de investigadores del INTA San Pedro tras 11 años de trabajo en mejoramiento genético, posiciona a la producción local en un lugar privilegiado para acceder a mercados internacionales de larga distancia, especialmente aquellos que requieren transporte marítimo.

El punto distintivo de Pionero INTA radica en su extraordinaria aptitud de conservación poscosecha. Mientras que las nectarinas tradicionales difícilmente superan los 14 días en frío sin perder calidad, esta nueva variedad mantiene su firmeza, sabor y características organolépticas durante más de un mes y medio. Se trata de un avance técnico notable en un cultivo altamente perecedero, cuyo deterioro interno suele limitar su comercio exterior.

Gerardo Sánchez, investigador del INTA San Pedro y uno de los creadores de la variedad, explicó que este desarrollo “supera las barreras fisiológicas que impiden a la gran mayoría de las nectarinas alcanzar mercados lejanos mediante transporte marítimo”. Gracias a esta cualidad, los productores argentinos podrían competir en destinos hasta ahora inaccesibles por tiempos de viaje, como Europa, Estados Unidos u otros países del hemisferio norte.

La oportunidad comercial se potencia por un factor clave: la estacionalidad. “Durante la época de cosecha en nuestro país, en el hemisferio norte no hay oferta de frutos, por lo que representa un potencial mercado”, señaló Sánchez. Esto abre la puerta no solo a exportaciones argentinas, sino también a la adopción de la variedad por productores de otras regiones del hemisferio sur.

Características productivas y agronómicas

Desde el punto de vista agronómico, Pionero INTA no requiere manejos diferenciados respecto de otras variedades de la misma época de cosecha. Su principal ventaja radica en que, aun con un manejo estándar, ofrece una vida poscosecha ampliamente superior.

carozo nectarina Pionero INTA 2 La nueva variedad Pionero INTA rompe límites fisiológicos y permite pensar en exportaciones a Europa y Estados Unidos.

Gabriel Valentini, también creador de la variedad e investigador del INTA San Pedro, remarcó el valor del logro: “Los durazneros y las nectarinas son frutos perecederos que deben ser refrigerados a 0 grados para alargar su conservación. Sin embargo, rara vez pueden conservarse en frío más de 14 días manteniendo una calidad aceptable”.

En cuanto a sus atributos físicos, Pionero INTA presenta frutos de pulpa amarilla, sabor ligeramente ácido, pH del jugo a madurez de 3,58 y un contenido de sólidos solubles de 13,8 °Brix. Su epidermis muestra un atractivo sobrecolor rojo opaco que cubre el 70 % de la superficie. Además, es una planta de vigor intermedio cuya fruta, de tamaño mediano, alcanza aproximadamente los 140 gramos.

Los requerimientos de frío hacen que esta variedad florezca temprano en la zona de San Pedro, aunque podría adaptarse a regiones más cálidas. La cosecha se realiza entre el 10 y el 20 de noviembre, aportando una alternativa valiosa dentro del calendario productivo nacional.

Rendimiento, adaptabilidad y proyección internacional

En plantaciones tradicionales, el rendimiento estimado de Pionero INTA oscila entre 12 y 13 toneladas por hectárea, acorde con variedades tempranas de la región. Valentini señaló que “las proyecciones del potencial de rendimiento en el clima futuro para la región indican rendimientos acordes a variedades tempranas”. Asimismo, destacó la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para evaluar su comportamiento en otras zonas productivas y analizar su adaptabilidad a distintos escenarios climáticos.

carozo nectarina Pionero INTA 1 Productores del Cono Sur también podrían beneficiarse con un cultivar pensado para exportaciones entre hemisferios.

La variedad ya se encuentra registrada y lista para ser licenciada, un paso esencial para su incorporación en sistemas productivos comerciales. De consolidarse su adopción, Pionero INTA podría posicionar a Argentina como referencia mundial en desarrollo de frutas de carozo con alta vida poscosecha, un atributo clave en un mercado global que exige calidad, estabilidad y competitividad logística.

Con este avance, el INTA reafirma su liderazgo en innovación frutícola y brinda al sector una herramienta estratégica para ampliar mercados, fortalecer la exportación y diversificar la oferta argentina en el escenario internacional.

Fuente: INTA con aportes de Redacción +P.